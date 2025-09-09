Báo Sức khoẻ và Đời sống phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4
Sáng 9/9, tại trụ sở Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4 với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam nhằm tiếp tục cổ vũ phong trào tập luyện khoa học và dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng.
TTƯT.GS.TS. Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi tham dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ.
Về phía Hội đồng Giám khảo có GS.TS Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi cùng các thành viên Hội đồng Giám khảo tham dự lễ phát động.
Về phía Báo Sức khỏe & Đời sống có: Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; nhà báo Trần Yến Châu, Phó Tổng Biên tập, Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: nhà báo Tô Quang Trung, nhà báo Nguyễn Chí Long.
Về phía Herbalife Việt Nam có ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc truyền thông cấp cao và các ông bà đại diện Ban Lãnh đạo thành viên độc lập của Herbalife Việt Nam.
Trải qua 3 năm tổ chức liên tiếp, cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' đã vượt qua khuôn khổ một cuộc thi để trở thành một phong trào xã hội có sức ảnh hưởng sâu rộng, tạo nên một cộng đồng thực hành dinh dưỡng lành mạnh và tập luyện khoa học.
Sức hút của chương trình được minh chứng qua số lượng người tham gia tăng trưởng vượt bậc qua từng năm: từ hơn 2.000 lượt đăng ký vào năm 2022, tăng lên hơn 3.500 lượt vào năm 2023 và đạt gần 5.000 lượt vào năm 2024.
Đằng sau những con số là hàng nghìn câu chuyện truyền cảm hứng về sự thay đổi ngoạn mục cả về thể chất lẫn tinh thần, khẳng định giá trị và ý nghĩa thiết thực mà cuộc thi mang lại cho cộng đồng.
Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, TTƯT.GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: 'Tôi khỏe đẹp hơn' không chỉ là một cuộc thi, mà đã thực sự trở thành một phong trào xã hội đầy sức sống với hàng nghìn người tham gia, hàng chục nghìn bài viết, hình ảnh, video được lan tỏa, và hàng triệu lượt tương tác trên không gian số.
"Quan trọng hơn cả, đằng sau những con số ấy là vô vàn câu chuyện xúc động, về nghị lực giảm hàng chục kilogram để tìm lại sự tự tin, về quyết tâm vượt qua sự trì trệ để rèn luyện hằng ngày, hay về hạnh phúc của những gia đình cùng nhau thay đổi lối sống để khỏe mạnh, gắn kết hơn. Mỗi thí sinh, mỗi hành trình là một minh chứng sinh động cho triết lý "phòng bệnh hơn chữa bệnh", là lời nhắc nhở rằng sức khỏe bắt đầu từ những điều giản dị nhất: một bữa ăn cân đối, một giấc ngủ đầy đủ, trọn vẹn, một bước chân mỗi ngày. Từ những thay đổi nhỏ, chúng ta có thể tạo nên những chuyển biến lớn cho tương lai" - Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.
Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn biểu dương Báo Sức khỏe & Đời sống – Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế đã thể hiện vai trò tiên phong, sáng tạo, chuyên nghiệp; cùng sự đồng hành liên tục của Herbalife Việt Nam, đã tạo nên một sân chơi uy tín, nhân văn và bền bỉ.
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn bày tỏ tin tưởng, bước sang mùa giải thứ 4, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, để cuộc thi ngày càng hấp dẫn, lan tỏa sâu rộng và để mỗi người dân đều thấy mình trong thông điệp "Tôi khỏe – tôi đẹp – tôi hạnh phúc hơn".
Cũng nhân dịp này Thứ trưởng Trần Văn Thuấn bày tỏ mong các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đồng hành với ngành y tế để lan tỏa những câu chuyện tích cực, truyền cảm hứng đến hàng triệu người dân.
Về phía đơn vị tổ chức, nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức, chia sẻ: Sứ mệnh của một tờ báo về sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc thông tin về bệnh tật. Chúng tôi mong muốn trở thành người bạn đồng hành, người truyền cảm hứng để mỗi người dân chủ động xây dựng một kế hoạch rèn luyện nâng cao sức khỏe cho riêng mình.
Theo Nhà báo Trần Tuấn Linh, năm nay, bên cạnh việc kế thừa những điểm đặc sắc đã làm nên thương hiệu, cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' lần thứ 4 sẽ tăng cường các hoạt động tương tác, kết nối với chuyên gia; mở thêm các hạng mục tôn vinh mang tính cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của các gia đình, nhóm bạn...
Cùng đó, thể lệ tham dự sẽ tiếp tục được tinh chỉnh để đơn giản và thuận tiện nhất, giúp tất cả mọi người, dù ở bất cứ đâu, cũng có thể dễ dàng chia sẻ câu chuyện của mình.
Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi kêu gọi mọi người dân từ đủ 18 tuổi và trong điều kiện sức khỏe phù hợp hãy đăng ký tham gia để cùng tham gia vào một hành trình 3 tháng rèn luyện sức khỏe và thực hành dinh dưỡng khoa học.
"Những giải thưởng giá trị, lớn nhất 50 triệu đồng, chỉ dành cho một số ít người, nhưng những xúc cảm hạnh phúc và lợi ích tốt đẹp cho bản thân thì chắc chắn tất cả chúng ta đều đạt được", Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, nhà báo Trần Tuấn Linh chia sẻ.
Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, GS.TS Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi nhấn mạnh: "Là những người làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe, chúng tôi luôn trăn trở làm sao để những kiến thức khoa học có thể đến gần hơn với người dân một cách giản dị và thiết thực nhất. Và chúng tôi nghĩ rằng những cuộc thi như 'Tôi khỏe đẹp hơn' mà Báo Sức khỏe và Đời sống kiên trì, bền bỉ triển khai những năm qua là một trong những giải pháp truyền thông thực tế nhất".
GS.TS Trần Thanh Dương cho hay, bản thân ông đã tham gia nhiều chương trình, nhiều sự kiện liên quan đến sức khỏe cộng đồng, nhưng khi được Báo Sức khỏe và Đời sống tin tưởng mời làm Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, cá nhân ông cũng khá áp lực.
"Bởi chúng tôi không chỉ đơn giản tìm kiếm người giảm được nhiều cân nhất hay có hình thể đẹp nhất, mà xác định rằng phải chọn được những câu chuyện truyền cảm hứng thực sự, những người không chỉ thay đổi được vóc dáng mà còn thay đổi cả tư duy và lối sống một cách khoa học"- GS.TS Trần Thanh Dương nói.
GS.TS Trần Thanh Dương 'bật mí', Hội đồng Giám khảo chúng tôi sẽ đánh giá các ứng viên dựa trên nhiều tiêu chí một cách toàn diện:
Thứ nhất, đó là sự thay đổi tích cực và bền vững về mặt thể chất. Điều này sẽ được ghi nhận một cách khách quan thông qua các chỉ số cơ thể như BMI được theo dõi xuyên suốt hành trình 3 tháng của cuộc thi.
Thứ hai, đó là sự am hiểu về kiến thức. Các phần thi trắc nghiệm và tương tác trực tuyến với chuyên gia sẽ là thước đo cho thấy ứng viên có thực sự trang bị cho mình nền tảng kiến thức đúng đắn về dinh dưỡng và vận động hay không. Đây là yếu tố cốt lõi để đảm bảo sự thay đổi của các bạn là bền vững chứ không phải nhất thời.
Và thứ ba, cũng là yếu tố quan trọng nhất, đó là khả năng lan tỏa và truyền cảm hứng. Thông qua các video clip chia sẻ hay hướng dẫn người khác, chúng tôi muốn thấy ở các bạn ngọn lửa của đam mê, mong muốn được lan tỏa những giá trị tốt đẹp mình đã đạt được đến với cộng đồng.
"Nhìn vào số lượng gần 5.000 người đăng ký ở mùa giải gần nhất, chúng tôi hiểu rằng áp lực và trách nhiệm của Hội đồng Giám khảo năm nay sẽ còn lớn hơn. Nhưng chúng tôi cam kết sẽ làm việc với một tinh thần công tâm, minh bạch và khoa học nhất để lựa chọn ra những cá nhân thật sự xứng đáng"- GS.TS Trần Thanh Dương nhấn mạnh.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam bày tỏ: Đồng hành với cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức thực hiện với sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Herbalife mong muốn được góp phần tiếp tục nâng cao sự quan tâm của cộng đồng về tầm quan trọng của dinh dưỡng cân bằng, kết hợp với lối sống dinh dưỡng lành mạnh để sống khỏe đẹp hơn mỗi ngày cũng như đạt được các mục tiêu về sức khỏe lâu dài...
Ban Tổ chức cho biết, cuộc thi gồm 3 vòng, kéo dài từ 9/9/2025 đến hết ngày 25/12/2025. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn ra 12 ứng viên xuất sắc nhất để tôn vinh trong Lễ Tổng kết và Trao giải dự kiến được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội và phát sóng trực tiếp trên truyền hình.
Thông tin chi tiết về cuộc thi:
Cách đăng ký tham gia: Đăng ký tại website cuộc thi tại địa chỉ https://toikhoedephon.vn/ chính thức mở từ ngày phát động.
Thời gian tổ chức: Từ ngày 09/9/2025 đến hết ngày 25/12/2025.
Đối tượng dự thi: Mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, đủ điều kiện sức khỏe.
Nội dung và các vòng thi: Cuộc thi gồm 3 vòng, mỗi vòng kéo dài 1 tháng.
Vòng 1 (09/09 - 15/10/2025): Đăng ký và thi trực tuyến. Ứng viên đăng ký trên website https://toikhoedephon.vn/, nộp ảnh/clip chỉ số ban đầu, sau 1 tháng cập nhật lại chỉ số và trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm. 100 ứng viên điểm cao nhất sẽ được chọn vào Vòng 2.
Vòng 2 (20/10 - 20/11/2025): Thi trực tuyến và tương tác cùng chuyên gia. 100 ứng viên gửi clip chia sẻ quá trình thay đổi và tham gia phần hỏi đáp trực tuyến với các chuyên gia dinh dưỡng, vận động. 30 ứng viên xuất sắc nhất sẽ vào Vòng Chung kết.
Vòng 3 (25/11 - 25/12/2025): Chung kết. 30 ứng viên gửi clip hướng dẫn thực hành dinh dưỡng, vận động , sau đó sẽ được đo chỉ số trực tiếp tại trụ sở Báo Sức khỏe và Đời sống và phỏng vấn trực tiếp bởi Hội đồng Giám khảo. 12 ứng viên xuất sắc nhất sẽ được vinh danh trong đêm trao giải.
Cơ cấu giải thưởng :
01 Giải Đặc biệt: 50.000.000 đồng.
01 Giải Nhất: 30.000.000 đồng.
02 Giải Nhì: mỗi giải 20.000.000 đồng.
03 Giải Ba: mỗi giải 10.000.000 đồng.
05 Giải Tư: mỗi giải 5.000.000 đồng.
Và các giải phụ khác.
GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.