4 thực phẩm 'nhỏ mà có võ' cho bữa sáng, giúp người cao tuổi tiêu hóa khỏe, ăn ngon cả ngày
GĐXH - Nhiều người lớn tuổi ăn sáng qua loa mà không biết rằng chỉ cần chọn đúng thực phẩm giàu protein và chất xơ là có thể cải thiện tiêu hóa, tăng năng lượng và giữ cơ thể khỏe mạnh hơn. Video dưới đây sẽ gợi ý 4 bữa sáng đơn giản nhưng cực kỳ bổ dưỡng, phù hợp cho mọi gia đình có người cao tuổi.
Gợi ý bữa sáng giàu protein và chất xơ giúp người cao tuổi tiêu hóa khỏe mạnh
Việc xây dựng bữa sáng phù hợp đóng vai trò quan trọng với sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt khi hệ tiêu hóa và khả năng hấp thu dưỡng chất bắt đầu suy giảm theo thời gian. Một bữa sáng cân bằng với protein và chất xơ có thể giúp họ duy trì năng lượng ổn định, giảm cảm giác đầy bụng và hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn.
Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, protein hay còn gọi chất đạm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Protein là một trong 3 chất tham gia vào các cấu trúc của tế bào là thành phần cơ bản tạo ra các kháng thể giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Protein còn tham gia vào các hormone giúp phát triển.
Khi bước vào tuổi già, cơ thể bắt đầu mất dần khối cơ, làm giảm khả năng vận động và ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hằng ngày. Protein đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng và phục hồi các tế bào cơ, vì vậy việc bổ sung đủ protein ngay từ bữa sáng là điều cần thiết.
Việc nạp protein vào buổi sáng giúp kích hoạt quá trình tổng hợp cơ bắp sau nhiều giờ ngủ — khoảng thời gian cơ thể gần như không được cung cấp dinh dưỡng. Nhờ đó, người cao tuổi có thể duy trì sức mạnh cơ, tăng sự linh hoạt và giảm nguy cơ bị ngã. Các chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung tối thiểu 15 g protein trong bữa sáng để cơ thể hấp thu và sử dụng hiệu quả nhất.
Trong video này, chúng tôi sẽ chỉ ra những loại thực phẩm nên bổ sung vào bữa sáng để giúp người cao tuổi có một hệ tiêu hoá khoẻ mạnh, dài lâu.
