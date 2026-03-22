Bát bún riêu 80.000 đồng ở chợ Đồng Xuân 'gây bão'

Chủ nhật, 06:15 22/03/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Bát bún riêu 80.000 đồng tại chợ Đồng Xuân trở thành chủ đề bàn luận về mức giá và chất lượng, sau video trải nghiệm của hot TikToker.

Đoạn video nội dung "Cầm 100 nghìn đồng đi chợ Đồng Xuân để xem ăn được những món gì" của YouTuber Quan Không Gờ hiện được nhiều người chia sẻ, bàn tán. Trong clip, anh ghé một quầy bún riêu, được giới thiệu là kinh doanh từ những năm 1960, truyền qua nhiều thế hệ của gia đình.

Bát bún riêu ốc giá 80.000 đồng tại chợ Đồng Xuân.

Sau khi nghe chủ quán giới thiệu, Quan Không Gờ chọn một bát bún riêu gồm đầy đủ topping: riêu cua, tóp mỡ, ốc, giò tai với giá 80.000 đồng. Ngoài ra, quán có loại bún riêu - ốc giá 60.000 đồng, nếu chỉ ăn bún riêu cua không là 30.000 đồng. Chủ quán cũng giải thích cứ thêm mỗi topping sẽ tính 10.000 đồng, rau sống ăn kèm miễn phí.

Khi được một người dùng Threads đăng lại kèm thắc mắc về giá tiền, bát bún riêu 80.000 đồng thu hút gần 700 bình luận. Nhiều người tỏ ra bất ngờ, cho rằng mức giá đó quá đắt, không hợp lý cho một quán ăn bình dân trong chợ.

TikToker Quan Không Gờ trải nghiệm ăn bún riêu ở chợ Đồng Xuân.

Trong khi đó, không ít người lý giải đây là giá cả ở khu chợ thuộc trung tâm Hà Nội, nên giá có thể nhỉnh hơn so với một số chợ truyền thống khác. Ngoài ra, các nguyên liệu cho món bún này, như ốc nhồi, riêu cua đều không rẻ. "80.000 đồng để ăn một bát bún riêu là không rẻ nhưng chủ quán báo giá trước và khách lại gọi bún lẫn đủ các loại nhân nên giá đấy cũng là dễ hiểu thôi", "Ốc nhồi bây giờ khá đắt chưa kể bạn này còn ăn ở đúng cái chợ đắt nhất nhì đất Hà Nội, 80.000 đồng mà ngon thì cũng được", "Chủ quán nói giá rồi, thuận mua vừa bán thôi, họ có loại 30.000 đồng nhưng bạn chọn ăn đầy đủ nên mới là 80.000 đồng mà"..., một số bình luận bên dưới bài đăng về bát bún riêu ở chợ Đồng Xuân.

Giá trung bình một bát bún riêu đầy đủ riêu, bò, giò... quanh khu vực phố cổ hiện dao động từ 60.000 đồng.

Hiện, video vẫn được nhiều người chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội và bàn luận sôi nổi.

7 thay đổi nhỏ trong bữa cơm giúp cơ thể người sau tuổi 40 trở nên nhẹ nhõm hơn

GĐXH - Bước qua tuổi 40 không phải là lúc cơ thể “yếu đi” một cách đột ngột, mà là thời điểm những thay đổi âm thầm bắt đầu diễn ra: tốc độ chuyển hóa chậm lại, khối cơ giảm dần, mỡ tích tụ dễ hơn, hệ tiêu hóa cũng không còn “dễ tính” như trước. Chính vì vậy, điều chỉnh bữa ăn – dù chỉ là những thay đổi nhỏ – lại có thể tạo ra khác biệt lớn cho sức khỏe lâu dài.

Nguyên tắc về chế độ dinh dưỡng dành cho người suy thận

GĐXH - Tùy vào giai đoạn bệnh, các bác sĩ sẽ hướng dẫn bệnh nhân lên thực đơn phù hợp. Tuy nhiên, cần nắm rõ nguyên tắc về chế độ dinh dưỡng dành cho người suy thận như sau.

Ướp thịt bò rồi nấu nhỏ lửa với váng đậu - Công thức món ăn đơn giản chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã thấy ngon rồi

Món ăn này thơm ngon, giàu protein, được nấu từ 2 nguyên liệu đơn giản mà chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã khiến cả gia đình thèm thuồng rồi.

5 món canh 'giải nhiệt gan' rất hợp với người trung niên hay thức khuya, uống rượu bia

GĐXH - Ở tuổi trung niên, nhiều người bắt đầu nhận ra cơ thể không còn “dễ tính” như trước. Chỉ một vài buổi thức khuya, vài cuộc gặp gỡ có rượu bia cũng đủ khiến sáng hôm sau cảm thấy mệt mỏi, miệng đắng, ăn uống kém ngon, thậm chí nổi mụn, nóng trong người. Đó là lúc gan – cơ quan thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng – đang phải làm việc quá tải.

Loại nước càng uống càng hại thận

GĐXH - Một số loại đồ uống dưới đây có thể làm tăng gánh nặng cho thận, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình lọc máu và đào thải độc tố, vì vậy cần hạn chế tiêu thụ.

Phụ nữ trẻ đẹp hơn khi lá lách và thận khỏe: 1 món bánh 2 món cháo ăn sáng nhanh ngon lại nuôi dưỡng lá lách và thận

Thay vì bánh mì, bánh bao, xôi..., chị em hãy ăn 3 món sau đây để nhẹ nhàng bồi bổ tỳ vị và thận, từ đó cải thiện vẻ bề ngoài trẻ trung và xinh đẹp hơn.

Điều đặc biệt ở bánh cuốn Thanh Trì vừa được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thử ngay cách làm tại nhà

GĐXH – Bánh cuốn có mặt ở nhiều vùng miền, nhưng bánh cuốn Thanh Trì (Hà Nội) lại mang bản sắc riêng khó trộn lẫn. Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì chính thức được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 18/3 chính ở những điểm đặc biệt này.

Thực phẩm được khuyến khích cho người chạy thận

GĐXH - Người suy thận nên dùng thực phẩm gì để tránh các biến chứng và duy trì trạng thái khỏe mạnh? Hãy cùng tìm kiếm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Rượu cam hoa quả - đồ uống thông minh mới mẻ thơm ngon đẹp mắt làm mưa làm gió mùa này

GĐXH - Rượu cam hoa quả đang được cho là kiểu đồ uống rất thông minh, là rượu nhưng không nặng như rượu nếp, rượu trắng. Rượu cam hoa quả giữ được hương vị tự nhiên của trái cây, không cầu kỳ kỹ thuật, không cần máy móc, hương vị thơm nhẹ rất dễ chịu...

Cách làm sò lông xào sả ớt thơm ngon ngó cưỡng

Sò lông xào sả ớt là món ăn quen thuộc, chế biến đơn giản nhưng rất thơm ngon, bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình hoặc

Tháng 3 nên mua 5 loại rau này: vừa ngọt, vừa rẻ, nấu món nào cũng ngon

GĐXH - Tháng 3 là thời điểm giao mùa khi tiết trời bắt đầu ấm dần, cây cối đâm chồi nảy lộc sau mùa đông. Đây cũng là lúc nhiều loại rau củ bước vào giai đoạn tươi ngon nhất trong năm. Với những người nội trợ lâu năm, việc chọn thực phẩm đúng mùa không chỉ giúp bữa cơm đậm đà hơn mà còn tiết kiệm chi phí đáng kể.

Công thức các món ăn cho người suy thận

Loại rau cực tốt cho gan, người trung niên, người cao tuổi nên ăn

Sáng tạo thực đơn với các món ăn từ chuối chín cực ngon, cực dễ

Mẹ đảm hướng dẫn cách làm món ngon từ tai lợn thơm ngon, giòn sần sật, ăn cực đưa cơm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

