Bát bún riêu 80.000 đồng ở chợ Đồng Xuân 'gây bão'
Bát bún riêu 80.000 đồng tại chợ Đồng Xuân trở thành chủ đề bàn luận về mức giá và chất lượng, sau video trải nghiệm của hot TikToker.
Đoạn video nội dung "Cầm 100 nghìn đồng đi chợ Đồng Xuân để xem ăn được những món gì" của YouTuber Quan Không Gờ hiện được nhiều người chia sẻ, bàn tán. Trong clip, anh ghé một quầy bún riêu, được giới thiệu là kinh doanh từ những năm 1960, truyền qua nhiều thế hệ của gia đình.
Sau khi nghe chủ quán giới thiệu, Quan Không Gờ chọn một bát bún riêu gồm đầy đủ topping: riêu cua, tóp mỡ, ốc, giò tai với giá 80.000 đồng. Ngoài ra, quán có loại bún riêu - ốc giá 60.000 đồng, nếu chỉ ăn bún riêu cua không là 30.000 đồng. Chủ quán cũng giải thích cứ thêm mỗi topping sẽ tính 10.000 đồng, rau sống ăn kèm miễn phí.
Khi được một người dùng Threads đăng lại kèm thắc mắc về giá tiền, bát bún riêu 80.000 đồng thu hút gần 700 bình luận. Nhiều người tỏ ra bất ngờ, cho rằng mức giá đó quá đắt, không hợp lý cho một quán ăn bình dân trong chợ.
Trong khi đó, không ít người lý giải đây là giá cả ở khu chợ thuộc trung tâm Hà Nội, nên giá có thể nhỉnh hơn so với một số chợ truyền thống khác. Ngoài ra, các nguyên liệu cho món bún này, như ốc nhồi, riêu cua đều không rẻ. "80.000 đồng để ăn một bát bún riêu là không rẻ nhưng chủ quán báo giá trước và khách lại gọi bún lẫn đủ các loại nhân nên giá đấy cũng là dễ hiểu thôi", "Ốc nhồi bây giờ khá đắt chưa kể bạn này còn ăn ở đúng cái chợ đắt nhất nhì đất Hà Nội, 80.000 đồng mà ngon thì cũng được", "Chủ quán nói giá rồi, thuận mua vừa bán thôi, họ có loại 30.000 đồng nhưng bạn chọn ăn đầy đủ nên mới là 80.000 đồng mà"..., một số bình luận bên dưới bài đăng về bát bún riêu ở chợ Đồng Xuân.
Hiện, video vẫn được nhiều người chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội và bàn luận sôi nổi.
