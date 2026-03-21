Bắt đối tượng có 6 tiền án chuyên trộm xe máy tại Hà Nội
GĐXH - Nguyễn Công Tiến (SN 1994; trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) bị Công an phường Bồ Đề bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, Tiến từng có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Công an phường Bồ Đề đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Tiến (SN 1994; trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, vào khoảng 11h ngày 18/3/2026, Công an phường Bồ Đề tiếp nhận trình báo của anh T về việc bị mất 1 chiếc xe máy tại ngõ 166 Bồ Đề.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Bồ Đề phối hợp với lực lượng Công an phường Việt Hưng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.
Đến khoảng 13h cùng ngày, tại khu vực đường Lý Sơn, Tổ công tác đã bắt giữ đối tượng trộm cắp là Nguyễn Công Tiến.
Theo hồ sơ, Tiến từng có 06 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Chỉ trong khoảng thời gian từ 10h đến 12h30' cùng ngày, đối tượng liên tiếp gây ra 3 vụ trộm xe máy trên địa bàn các phường Bồ Đề, Long Biên và Phúc Lợi.
Công an phường Bồ Đề đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
