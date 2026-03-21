Bắt đối tượng có 6 tiền án chuyên trộm xe máy tại Hà Nội

Thứ bảy, 07:38 21/03/2026 | Pháp luật
L.Vũ
GĐXH - Nguyễn Công Tiến (SN 1994; trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) bị Công an phường Bồ Đề bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, Tiến từng có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Công an phường Bồ Đề đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Tiến (SN 1994; trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 18/3/2026, Công an phường Bồ Đề tiếp nhận trình báo của anh T về việc bị mất 1 chiếc xe máy tại ngõ 166 Bồ Đề.

Đối tượng Nguyễn Công Tiến và tang vật vụ án. Ảnh: CATP Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Bồ Đề phối hợp với lực lượng Công an phường Việt Hưng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 13h cùng ngày, tại khu vực đường Lý Sơn, Tổ công tác đã bắt giữ đối tượng trộm cắp là Nguyễn Công Tiến.

Theo hồ sơ, Tiến từng có 06 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Chỉ trong khoảng thời gian từ 10h đến 12h30' cùng ngày, đối tượng liên tiếp gây ra 3 vụ trộm xe máy trên địa bàn các phường Bồ Đề, Long Biên và Phúc Lợi.

Công an phường Bồ Đề đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Thanh niên Hà Nội mang 6 tiền án trộm 3 xe máy/ngày - Ảnh 2.Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy, mỗi lần chỉ cần 1-3 phút thực hiện

GĐXH - Ngày 31/1, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an phường Tây Mỗ vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm xe máy.

Thanh niên Hà Nội mang 6 tiền án trộm 3 xe máy/ngày - Ảnh 3.Tóm gọn đối tượng trộm xe máy trong đêm khi đang tìm chỗ tiêu thụ

GĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản tại khu vực phường Kiến Hưng khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ.

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Mang đao, kiếm 'dạo phố', lộ hành vi trộm cắp xe máy

Mang đao, kiếm 'dạo phố', lộ hành vi trộm cắp xe máy

Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy

Bắt nhóm thanh niên gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Công an Ninh Bình bắt giữ 5 đối tượng trộm cắp xe máy tại khu ký túc xá

Công an Ninh Bình bắt giữ 5 đối tượng trộm cắp xe máy tại khu ký túc xá

Nam thanh niên 19 tuổi cá cược tài xỉu gần 100 lần trong một ngày

GĐXH - Theo cơ quan Công an, Trường dùng máy tính PC của quán Internet, sau đó sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập vào ứng dụng để đánh bạc dưới hình thức cá cược "tài xỉu", riêng ngày 22/1, đối tượng đã cá cược 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.

Khởi tố, bắt giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - vợ cố diễn viên Quý Bình

GĐXH - Công an TPHCM vừa thi hành lệnh bắt tạm giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền (vợ cố diễn viên Quý Bình) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ninh Bình: Xử lý 2 tài xế dương tính với ma túy

GĐXH - Lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình mới đây đã xử lý 2 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông dương tính với ma túy.

Thêm 4 đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú

GĐXH - Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thêm 4 đối tượng trong nhóm “dàn cảnh” cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp đã ra đầu thú, nâng tổng số đối tượng lên 12 đối tượng.

Thu giữ hàng chục tỷ đồng, hơn 1.000 miếng vàng, siêu xe, sổ đỏ vụ Mr Pips

Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.

Hai đối tượng trong vụ chém người ở Huế bị bắt khi vừa trở về từ Campuchia

GĐXH - Hai đối tượng truy nã trong vụ mang hung khí chém người ở TP Huế vừa bị bắt giữ khi trở về địa phương sau thời gian lẩn trốn ở Campuchia.

Nữ sinh Hà Nội bị lừa hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh công an

GĐXH - Làm theo lời kẻ giả danh cán bộ công an, một nữ sinh ở Hà Nội đã chuyển hơn 800 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Bắc Ninh: Khởi tố nhóm đối tượng lừa bán 'thiên thạch' giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng

GĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ và niềm tin vào các vật phẩm phong thủy thần bí, một nhóm đối tượng đã dàn dựng kịch bản bán “thiên thạch” giả để chiếm đoạt 11 tỷ đồng của một nạn nhân tại Hà Nội. Vụ án vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công.

Mẹ già khóc nghẹn tại tòa khi con trai nhận án chung thân

GĐXH - Người phụ nữ ngoài 60 tuổi ôm chặt túi đồ quê, đứng lặng trước sân tòa. Bên trong phòng xử, con trai bà, người từng là chỗ dựa lúc tuổi già vừa bị tuyên án chung thân vì vận chuyển 18 bánh heroin.

Lĩnh án vì hành hung CSGT đang làm nhiệm vụ

GĐXH - Không chấp hành hiệu lệnh điều tiết giao thông, Lê Đức Hạnh có hành vi chống đối, tấn công khiến cán bộ CSGT bị thương phải nhập viện điều trị.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

