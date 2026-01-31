Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy, mỗi lần chỉ cần 1-3 phút thực hiện
GĐXH - Ngày 31/1, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an phường Tây Mỗ vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm xe máy.
Theo đó, ngày 29/01/2026, Công an phường Tây Mỗ đã phối hợp với lực lượng bảo vệ Khu đô thị Vinhomes Smart City phát hiện 03 đối tượng nghi vấn trộm cắp xe máy.
Qua đấu tranh, xác định các đối tượng sinh năm 2008-2009, trú tại Hà Nội đã thực hiện các vụ trộm cắp xe máy tại Khu đô thị Vinhomes Smart City.
Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng này chỉ khoảng 01 đến 03 phút là có thể thực hiện xong một vụ trộm cắp xe máy.
Mở rộng điều tra, Công an phường Tây Mỗ đã làm rõ các đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp gồm Phạm Thị Gấm (SN 1990, trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa) và Dương Bá Khánh (SN 2000, trú tại Ý Yên, Ninh Bình). Lực lượng công an thu giữ tổng số tang vật là 11 chiếc xe máy.
Hiện, Công an phường Tây Mỗ đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
GĐXH - Chiều ngày 31/1, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện hơn 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long.
GĐXH - Hơn 12 tấn sụn gà, trứng non - những món "đặc sản" được ưa chuộng trên bàn nhậu dịp Tết - không có hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 1 tỷ đồng vừa bị lực lượng An ninh kinh tế Công an Hà Nội phối hợp bắt giữ.
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Văn Tài (SN 1992) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1989) cùng trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh về các tội "Tham ô tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
GĐXH - Trong 24 giờ qua, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 75 trường hợp vi phạm giao thông. Các lỗi vi phạm bao gồm vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm...
Tối 30/1, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã truy xét, làm rõ hành tung 3 đối tượng trong nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi một nhóm người nước ngoài trên đường phố ở Nha Trang,
GĐXH - HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiên - "tổng tài" chỉ đạo đánh người trong quán cà phê lĩnh án 24 tháng tù.
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, bắt tạm giam Lương Thế Hiệp – Giám đốc 2 doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội để điều tra hành vi nhập khẩu, buôn bán gần 39.000 chai sữa tắm cho thú cưng giả mạo nhãn hiệu "SOS", với tổng trị giá hàng hóa vi phạm trên 2 tỷ đồng.
GĐXH - Công an xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) vừa làm rõ đường dây mua bán ma túy do H.T.T.B (SN 1989), trú cùng xã điều hành. Do không có việc làm nên để có tiền tiêu xài, đối tượng đã mua ma túy về bán lại kiếm lời.
GĐXH - Gần 60 tấn lòng lợn được cấp đông suốt nửa năm trong các container, bốc mùi hôi thối... vừa bị Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục QLTT Hà Nội) phát hiện tại một cơ sở chế biến "chui" ở ngoại thành.
GĐXH - Cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) là do lỗi thao tác của tài xế. Khi cài số lùi nhưng thấy xe không di chuyển, tài xế đã đạp ga khiến chiếc xe vọt đi mất kiểm soát.
