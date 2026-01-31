Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy, mỗi lần chỉ cần 1-3 phút thực hiện

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo đó, ngày 29/01/2026, Công an phường Tây Mỗ đã phối hợp với lực lượng bảo vệ Khu đô thị Vinhomes Smart City phát hiện 03 đối tượng nghi vấn trộm cắp xe máy.

Qua đấu tranh, xác định các đối tượng sinh năm 2008-2009, trú tại Hà Nội đã thực hiện các vụ trộm cắp xe máy tại Khu đô thị Vinhomes Smart City.

Các đối tượng bị bắt giữ sau trộm xe máy.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng này chỉ khoảng 01 đến 03 phút là có thể thực hiện xong một vụ trộm cắp xe máy.

Mở rộng điều tra, Công an phường Tây Mỗ đã làm rõ các đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp gồm Phạm Thị Gấm (SN 1990, trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa) và Dương Bá Khánh (SN 2000, trú tại Ý Yên, Ninh Bình). Lực lượng công an thu giữ tổng số tang vật là 11 chiếc xe máy.

Hiện, Công an phường Tây Mỗ đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.