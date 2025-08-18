Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an
Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.
Ngày 18/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Huy (26 tuổi) và Dương Ngọc Hữu (25 tuổi) cùng trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh để điều tra tội trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.
Trước đó, Công an phường Võ Cường và Công an xã Tiên Du (Bắc Ninh) phát hiện Huy và Hữu có liên quan đến một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Võ Cường.
Xác định các đối tượng đang trú trọ tại thôn Duệ Khánh, xã Tiên Du, cơ quan công an đã kiểm tra hành chính phòng trọ của hai đối tượng.
Tuy nhiên, Huy và Hữu không hợp tác, đóng cửa phòng cố thủ và bật nhạc với công suất lớn thách thức lực lượng công an.
Ngoài ra, Huy và Hữu đã dùng chai xăng và mảnh vải tẩm xăng châm lửa ném vào tổ công tác. Đồng thời các đối tượng cầm theo dao, kéo, bình xịt hơi cay và điều khiển xe mô tô từ phòng trọ lao ra bên ngoài nhằm tẩu thoát.
Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ các đối tượng, thu giữ 2 xe máy, trong đó có 1 xe Honda Dream là tang vật trong vụ trộm vào ngày 11/8 và các tang vật liên quan. Kiểm tra nhanh, cả 2 đối tượng đều dương tính với ma túy.
Cơ quan công an cho biết, Huy và Hữu đều có 3 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
