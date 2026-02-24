Hà Nội: Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy
GĐXH - Công an xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn và các khu vực lân cận.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, ngày 23/2/2026, Công an xã Tiến Thắng đã kịp thời điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn và các khu vực lân cận.
Trước đó, Công an xã Tiến Thắng tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị Kiều (SN 1998, hộ khẩu thường trú tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy khi đang để tại thôn Cư An (xã Tiến Thắng).
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiến Thắng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác định và bắt giữ hai đối tượng gồm: Phí Ngọc Bảo Lâm (SN 2006, HKTT: Vũ Thư, Hưng Yên) và Vương Xuân Hiếu (SN 2007, HKTT: Thiên Lộc, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.
Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp chiếc xe máy của chị Kiều. Quá trình điều tra mở rộng, hai đối tượng còn khai nhận ngoài vụ việc trên, đã thực hiện thêm 04 vụ trộm cắp xe máy khác tại các xã lân cận.
Công an xã Tiến Thắng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
