Tóm gọn đối tượng trộm xe máy trong đêm khi đang tìm chỗ tiêu thụ
GĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản tại khu vực phường Kiến Hưng khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã nhanh chóng bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản tại khu vực phường Kiến Hưng khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ.
Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội thông tin, vào khoảng 01h35, người dân tại Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng) phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn liên quan hành vi trộm cắp.
Tiếp nhận tin báo, Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh lập tức triển khai tuần tra, rà soát khu vực.
Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đang vội vàng dắt chiếc xe máy không biển kiểm soát vào một quán Internet.
Làm việc với công an, đối tượng khai nhận vừa trộm cắp chiếc xe máy tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (phường Hà Đông) và đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện.
Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Đình Vượng (SN 1990; thường trú tại xã Phúc Thọ, TP Hà Nội).
Tổ công tác đã nhanh chóng đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh. Công an phường Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.
Tạm giữ người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạyXã hội - 10 giờ trước
Người đàn ông bất ngờ giữ chặt và đẩy cán bộ CSGT vào đầu xe tải đang đi ngược chiều. Nghi phạm đã bị tạm giữ để điều tra hành vi giết người.
Chém người chỉ vì tiếng ‘nẹt pô’Xã hội - 11 giờ trước
Chỉ vì mâu thuẫn từ tiếng "nẹt pô" xe máy, 2 đối tượng Quân và Khoa đã dùng dao tự chế chém một người bị thương nặng.
Bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốnXã hội - 11 giờ trước
Công an xã Hòa Bình (Cà Mau) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng có liên quan đến một vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, khi tên này lẩn trốn tại địa phương.
Phạt xe khách đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương DươngXã hội - 11 giờ trước
Ngày 11/12, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe khách vì điều khiển phương tiện đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương.
Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết ngườiPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Bị dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng Đặng Từ Minh đã bất ngờ đẩy cả người Đại úy Cảnh sát giao thông (CSGT) và phương tiện vào đầu một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Rất may mắn, đồng chí Cảnh sát đã thoát nạn trong gang tấc.
Hà Nội: Truy nã đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động Bùi Thu HuyềnPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Thu Huyền (SN 1992; thường trú tỉnh Phú Thọ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai thanh niên đánh nhau trong quán bida, một người bị tử vongPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Vì xích mích, Chinh và Quân xảy ra xô xát trong quán bida. Hậu quả Quân mang thương tích nặng tử vong sau đó còn Chinh bị tạm giữ để điều tra.
Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồngPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Sau khi quen và trò chuyện tình cảm với một người trên mạng xã hội, chị T. dần bị cuốn vào “vòng xoáy” lừa đảo, suýt mất 4 tỷ đồng.
Lật tẩy màn kịch kẻ mạo danh lãnh đạo doanh nghiệp đi ký kết hợp đồng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồngPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Tự dựng vỏ bọc “Tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tư”, Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, trú Hà Nội) ký hợp đồng trái thẩm quyền và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ các nhà thầu có nhu cầu thi công dự án.
Hà Nội: Kiểm tra điện thoại thiếu niên 16 tuổi đi đêm, lộ ra 'kho' súng đạn cất giấu tại nhàPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ những hình ảnh bất thường trong chiếc điện thoại của một thiếu niên bị dừng xe kiểm tra lúc nửa đêm, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 3 khẩu súng cùng 100 viên đạn được đối tượng cất giấu ngay tại nhà riêng.
Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồngPháp luật
GĐXH - Sau khi quen và trò chuyện tình cảm với một người trên mạng xã hội, chị T. dần bị cuốn vào “vòng xoáy” lừa đảo, suýt mất 4 tỷ đồng.