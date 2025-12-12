Tóm gọn đối tượng trộm xe máy trong đêm khi đang tìm chỗ tiêu thụ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã nhanh chóng bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản tại khu vực phường Kiến Hưng khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội thông tin, vào khoảng 01h35, người dân tại Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng) phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn liên quan hành vi trộm cắp.

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CATP Hà Nội

Tiếp nhận tin báo, Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh lập tức triển khai tuần tra, rà soát khu vực.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông đang vội vàng dắt chiếc xe máy không biển kiểm soát vào một quán Internet.

Làm việc với công an, đối tượng khai nhận vừa trộm cắp chiếc xe máy tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (phường Hà Đông) và đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Đình Vượng (SN 1990; thường trú tại xã Phúc Thọ, TP Hà Nội).

Tổ công tác đã nhanh chóng đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh. Công an phường Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.