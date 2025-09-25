Mới nhất
Bắt đối tượng cướp tài sản của học sinh ở Ninh Bình

Thứ năm, 15:49 25/09/2025 | Pháp luật
GĐXH - Công an xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình vừa bắt đối tượng cướp tài sản của các em học sinh do thiếu tiền tiêu xài.

Chiều ngày 25/9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, truy xét, ngày 24/9/2025, Công an xã Đại Hoàng đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Khắc Ngọc (SN 1998, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Đại Hoàng) về hành vi cướp tài sản.

Quá trình điều tra, Ngọc khai do thiếu tiền tiêu xài nên đã sử dụng xe mô tô đi trên các tuyến đường của xã, ép các cháu học sinh vào lề đường để cướp tài sản.

Bắt đối tượng cướp tài sản học sinh tại Ninh Bình gây chấn động dư luận - Ảnh 1.
Bắt đối tượng cướp tài sản học sinh tại Ninh Bình gây chấn động dư luận - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Khắc Ngọc tại cơ quan công an.

Với thủ đoạn đó, Nguyễn Khắc Ngọc đã gây ra 2 vụ cướp dây chuyền bạc của các cháu N.H.Q (SN 2015, trú tại thôn Xuân Lai) và cháu N.Đ.G (SN 2013, trú tại thôn Hoàng Long) xã Đại Hoàng.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhanh, Nguyễn Khắc Ngọc dương tính với ma túy heroin.

Hiện Công an xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nhật Tân
