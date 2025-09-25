Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa triệt xóa ổ nhóm tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp dạng cỏ Tobaco.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, cuối tháng 8/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện tài khoản Facebook "Tổng ba miền" thường xuyên đăng tin rao bán "cỏ Mỹ, Pod chill, ship hỏa tốc Vinh - Hưng Nguyên 24/24h, COD toàn quốc".

Thu giữ 2kg ma túy dạng cỏ Tobaco.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng làm rõ ổ nhóm do Nguyễn Hồng Quân (SN 2006, trú xã Kim Liên, Nghệ An) cầm đầu. Các đối tượng lập nhiều tài khoản ảo để quảng cáo, dùng Messenger làm kênh liên lạc, nhận tiền qua chuyển khoản ngân hàng rồi giao "hàng" bằng dịch vụ ship COD, xe khách, xe buýt. Hàng ngày, chúng thay nhau đi giao ma túy như shipper chuyên nghiệp.

Tối 16/9, Ban chuyên án đồng loạt ập vào ngôi nhà số 137, ngõ 4 đường Đào Tấn (phường Thành Vinh), bắt quả tang 4 đối tượng Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Quốc Anh (SN 2006), Nguyễn Đình Sơn (SN 2005) và Nguyễn Văn Lương (SN 2006). Tang vật thu giữ là 2kg ma túy dạng cỏ Tobaco, 5 điện thoại, 1 cân điện tử, 2 xe máy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.