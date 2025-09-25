Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook

Thứ năm, 14:20 25/09/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lập tài khoản ảo, rao bán "cỏ Mỹ", ship hàng tận nơi, nhóm thanh niên tuổi đời từ 17 - 19 vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ, thu 2kg ma túy cùng nhiều tang vật.

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa triệt xóa ổ nhóm tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp dạng cỏ Tobaco.

Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, cuối tháng 8/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện tài khoản Facebook "Tổng ba miền" thường xuyên đăng tin rao bán "cỏ Mỹ, Pod chill, ship hỏa tốc Vinh - Hưng Nguyên 24/24h, COD toàn quốc".

Triệt phá ổ nhóm buôn ma túy qua Facebook - Ảnh 2.

Thu giữ 2kg ma túy dạng cỏ Tobaco.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng làm rõ ổ nhóm do Nguyễn Hồng Quân (SN 2006, trú xã Kim Liên, Nghệ An) cầm đầu. Các đối tượng lập nhiều tài khoản ảo để quảng cáo, dùng Messenger làm kênh liên lạc, nhận tiền qua chuyển khoản ngân hàng rồi giao "hàng" bằng dịch vụ ship COD, xe khách, xe buýt. Hàng ngày, chúng thay nhau đi giao ma túy như shipper chuyên nghiệp.

Tối 16/9, Ban chuyên án đồng loạt ập vào ngôi nhà số 137, ngõ 4 đường Đào Tấn (phường Thành Vinh), bắt quả tang 4 đối tượng Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Quốc Anh (SN 2006), Nguyễn Đình Sơn (SN 2005) và Nguyễn Văn Lương (SN 2006). Tang vật thu giữ là 2kg ma túy dạng cỏ Tobaco, 5 điện thoại, 1 cân điện tử, 2 xe máy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hà Nội: Phát hiện gần 100 kg ma túy ngụy trang trong rượu vangHà Nội: Phát hiện gần 100 kg ma túy ngụy trang trong rượu vang

Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng đang nhận 9 thùng hàng từ xe ô tô của công ty chuyển phát. Kiểm tra tại chỗ, phát hiện 8 thùng chứa 97,5kg ma túy tổng hợp được chia nhỏ, ngụy trang trong các bịch dung dịch rượu vang ngoại.

Vũ Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhóm thanh niên bỏ game rủ nhau vào nhà nghỉ chơi ma túy: Cú trượt dài của tuổi trẻ

Nhóm thanh niên bỏ game rủ nhau vào nhà nghỉ chơi ma túy: Cú trượt dài của tuổi trẻ

Truy nã 'hot girl' Ly Meo vì liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia

Truy nã 'hot girl' Ly Meo vì liên quan đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ninh Bình: Phát hiện nhóm nam, nữ sử dụng ma túy tại nhà riêng

Ninh Bình: Phát hiện nhóm nam, nữ sử dụng ma túy tại nhà riêng

Hà Nội: Phát hiện gần 100 kg ma túy ngụy trang trong rượu vang

Hà Nội: Phát hiện gần 100 kg ma túy ngụy trang trong rượu vang

"Trùm" ma túy bị bắt sau 4 năm phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi nhân dạng

"Trùm" ma túy bị bắt sau 4 năm phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi nhân dạng

Cùng chuyên mục

Ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư sinh lời gấp 5 lần, tỉ lệ thắng 100%

Ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư sinh lời gấp 5 lần, tỉ lệ thắng 100%

Pháp luật - 8 giờ trước

Bà H.T.N đến ngân hàng chuyển khoản 70 triệu đồng đến một số tài khoản khác để đầu tư vào hệ thống giúp sinh lời gấp 5 lần, với tỉ lệ thắng là 100%.

Làm rõ nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Làm rõ nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa xác minh, làm rõ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Thực tế này cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật cho giới trẻ.

Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấm

Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấm

Pháp luật - 19 giờ trước

Mỗi lần sản xuất, chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh đã pha “nước kẹo” với nước và tưới trực tiếp lên giá đỗ trong khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó đem xuất bán ra thị trường.

Luật sư nêu quan điểm về vụ xe bồn cố tình cán tử vong nữ sinh tại Phú Xuyên (Hà Nội)

Luật sư nêu quan điểm về vụ xe bồn cố tình cán tử vong nữ sinh tại Phú Xuyên (Hà Nội)

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo nhận định của luật sư Nguyễn Thị Hưng, cơ quan chức năng cần khởi tố tài xế xe bồn về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hai giám đốc doanh nghiệp bê tông ở Ninh Bình bị bắt vì đổ hàng chục triệu kg chất thải ra môi trường

Hai giám đốc doanh nghiệp bê tông ở Ninh Bình bị bắt vì đổ hàng chục triệu kg chất thải ra môi trường

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thời gian qua, các vụ đổ thải trái phép với khối lượng khổng lồ, kéo dài nhiều tháng liền, đã bị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện và xử lý hình sự.

Xả thải trái phép xuống sông Tô Lịch, 3 đối tượng bị bắt giữ

Xả thải trái phép xuống sông Tô Lịch, 3 đối tượng bị bắt giữ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Xả trộm chất thải xuống sông Tô Lịch (TP Hà Nội) gây ô nhiễm nghiêm trọng, hư hại hạ tầng dự án, 3 đối tượng vừa bị Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Tạm giam 3 đối tượng hành hung người giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông ở Bắc Ninh

Tạm giam 3 đối tượng hành hung người giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông ở Bắc Ninh

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ba đối tượng hành hung người hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Công an Hà Nội liên tiếp giải cứu sinh viên khỏi bẫy bắt cóc online

Công an Hà Nội liên tiếp giải cứu sinh viên khỏi bẫy bắt cóc online

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an phường Phú Lương (Hà Nội) đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn hai vụ sinh viên bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý, buộc rời khỏi nơi ở và tìm cách xin tiền gia đình.

Hà Nội: Thông tin học sinh cấp 2 ở Hà Đông bị bắt cóc là sai sự thật

Hà Nội: Thông tin học sinh cấp 2 ở Hà Đông bị bắt cóc là sai sự thật

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội khẳng định thông tin một học sinh cấp 2 ở phường Hà Đông (TP Hà Nội) suýt bị bắt cóc trên đường đi học là sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Danh tính nam thanh niên vừa hành hung thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?”

Danh tính nam thanh niên vừa hành hung thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?”

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vào cuộc xác minh, Công an phường Tuy Hòa xác định người đánh thai phụ Lê Thị Kim N (SN 1990, tỉnh Đắk Lắk) là Trần Triệu Q (SN 2000, ngụ phường Bình Kiến). Nam thanh niên này đã được mời lên làm việc.

Xem nhiều

Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn vừa hành hung đánh thai phụ vừa nói "Biết tao là ai không?”

Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn vừa hành hung đánh thai phụ vừa nói "Biết tao là ai không?”

Pháp luật

GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) cho biết, Công an phường đã và đang xác minh, xử lý thanh niên hành hung một phụ nữ mang thai chỉ vì mâu thuẫn nhỏ vặt khi mua bán hàng tạp hóa.

Danh tính đối tượng sàm sỡ, giật túi xách của người phụ nữ ở Hà Nội

Danh tính đối tượng sàm sỡ, giật túi xách của người phụ nữ ở Hà Nội

Pháp luật
Danh tính nam thanh niên vừa hành hung thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?”

Danh tính nam thanh niên vừa hành hung thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?”

Pháp luật
Hai giám đốc doanh nghiệp bê tông ở Ninh Bình bị bắt vì đổ hàng chục triệu kg chất thải ra môi trường

Hai giám đốc doanh nghiệp bê tông ở Ninh Bình bị bắt vì đổ hàng chục triệu kg chất thải ra môi trường

Pháp luật
Luật sư nêu quan điểm về vụ xe bồn cố tình cán tử vong nữ sinh tại Phú Xuyên (Hà Nội)

Luật sư nêu quan điểm về vụ xe bồn cố tình cán tử vong nữ sinh tại Phú Xuyên (Hà Nội)

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top