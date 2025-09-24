Mới nhất
Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấm

Thứ tư, 19:25 24/09/2025 | Pháp luật
Mỗi lần sản xuất, chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh đã pha “nước kẹo” với nước và tưới trực tiếp lên giá đỗ trong khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó đem xuất bán ra thị trường.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường vừa phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ để bán ra thị trường tiêu thụ

Trước đó, vào khoảng 9h phút ngày 21/9, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Chi cục phát triển Nông thôn và Quản lý chất lượng thuộc sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn.

Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấm - Ảnh 1.

Nhà xưởng và thiết bị của chủ cơ sở dùng để sản xuất giá đỗ. (CAHT)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh do bà Quách Thị Trần Tuyết (địa chỉ, số nhà 5, ngõ 121, đường Phan Chánh, tổ dân phố Tiền Giang, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã sử dụng chất cấm “nước kẹo” (tên hóa học là chất 6-Benzylaminopurine) để sản xuất 472 kg giá đỗ xuất bán ra thị trường.

Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấm - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ cơ sở. (Ảnh CAHT)

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở bà Quách Thị Trần Tuyết khai đã tìm hiểu thông tin trong “nhóm mua bán giá đỗ” trên mạng xã hội, sau đó liên hệ mua chất cấm “nước kẹo”.

Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấm - Ảnh 3.

Số lượng giá đã được dùng chất kích thích đang trong thời kỳ sinh trưởng. (Ảnh CAHT)

Người bán đã hướng dẫn cách pha chế và sử dụng loại hóa chất này nhằm kích thích giá đỗ phát triển nhanh, thân trắng, không rễ, mập mạp và bảo quản được lâu không bị hư hỏng.

Theo lời khai, mỗi lần sản xuất, bà Tuyết pha “nước kẹo” với nước và tưới trực tiếp lên giá đỗ trong khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó đem xuất bán ra thị trường. Lượng giá đỗ này được tiêu thụ chủ yếu tại chợ tỉnh (chợ thành phố Hà Tĩnh cũ) và các quán ăn trên địa bàn phường Thành Sen và khu vực lân cận.

Hiện nay Phòng Cảnh sát kinh tế đang lập hồ sơ xác minh, làm rõ và xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Hoài Nam
Top