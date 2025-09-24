Phát hiện cơ sở sản xuất gần 5 tạ giá đỗ ngâm chất cấm
Mỗi lần sản xuất, chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ở Hà Tĩnh đã pha “nước kẹo” với nước và tưới trực tiếp lên giá đỗ trong khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó đem xuất bán ra thị trường.
Ngày 24/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường vừa phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ để bán ra thị trường tiêu thụ
Trước đó, vào khoảng 9h phút ngày 21/9, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Chi cục phát triển Nông thôn và Quản lý chất lượng thuộc sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh do bà Quách Thị Trần Tuyết (địa chỉ, số nhà 5, ngõ 121, đường Phan Chánh, tổ dân phố Tiền Giang, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã sử dụng chất cấm “nước kẹo” (tên hóa học là chất 6-Benzylaminopurine) để sản xuất 472 kg giá đỗ xuất bán ra thị trường.
Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở bà Quách Thị Trần Tuyết khai đã tìm hiểu thông tin trong “nhóm mua bán giá đỗ” trên mạng xã hội, sau đó liên hệ mua chất cấm “nước kẹo”.
Người bán đã hướng dẫn cách pha chế và sử dụng loại hóa chất này nhằm kích thích giá đỗ phát triển nhanh, thân trắng, không rễ, mập mạp và bảo quản được lâu không bị hư hỏng.
Theo lời khai, mỗi lần sản xuất, bà Tuyết pha “nước kẹo” với nước và tưới trực tiếp lên giá đỗ trong khoảng 3 đến 5 ngày, sau đó đem xuất bán ra thị trường. Lượng giá đỗ này được tiêu thụ chủ yếu tại chợ tỉnh (chợ thành phố Hà Tĩnh cũ) và các quán ăn trên địa bàn phường Thành Sen và khu vực lân cận.
Hiện nay Phòng Cảnh sát kinh tế đang lập hồ sơ xác minh, làm rõ và xử lý đúng theo quy định pháp luật.
Làm rõ nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luậtPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa xác minh, làm rõ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Thực tế này cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật cho giới trẻ.
Luật sư nêu quan điểm về vụ xe bồn cố tình cán tử vong nữ sinh tại Phú Xuyên (Hà Nội)Pháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Theo nhận định của luật sư Nguyễn Thị Hưng, cơ quan chức năng cần khởi tố tài xế xe bồn về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Hai giám đốc doanh nghiệp bê tông ở Ninh Bình bị bắt vì đổ hàng chục triệu kg chất thải ra môi trườngPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Thời gian qua, các vụ đổ thải trái phép với khối lượng khổng lồ, kéo dài nhiều tháng liền, đã bị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện và xử lý hình sự.
Xả thải trái phép xuống sông Tô Lịch, 3 đối tượng bị bắt giữPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Xả trộm chất thải xuống sông Tô Lịch (TP Hà Nội) gây ô nhiễm nghiêm trọng, hư hại hạ tầng dự án, 3 đối tượng vừa bị Công an TP Hà Nội bắt giữ.
Tạm giam 3 đối tượng hành hung người giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông ở Bắc NinhPháp luật - 18 giờ trước
Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ba đối tượng hành hung người hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn giao thông.
Công an Hà Nội liên tiếp giải cứu sinh viên khỏi bẫy bắt cóc onlinePháp luật - 1 ngày trước
Công an phường Phú Lương (Hà Nội) đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn hai vụ sinh viên bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý, buộc rời khỏi nơi ở và tìm cách xin tiền gia đình.
Hà Nội: Thông tin học sinh cấp 2 ở Hà Đông bị bắt cóc là sai sự thậtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội khẳng định thông tin một học sinh cấp 2 ở phường Hà Đông (TP Hà Nội) suýt bị bắt cóc trên đường đi học là sai sự thật, gây hoang mang dư luận.
Danh tính nam thanh niên vừa hành hung thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?”Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Vào cuộc xác minh, Công an phường Tuy Hòa xác định người đánh thai phụ Lê Thị Kim N (SN 1990, tỉnh Đắk Lắk) là Trần Triệu Q (SN 2000, ngụ phường Bình Kiến). Nam thanh niên này đã được mời lên làm việc.
Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn vừa hành hung đánh thai phụ vừa nói "Biết tao là ai không?”Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) cho biết, Công an phường đã và đang xác minh, xử lý thanh niên hành hung một phụ nữ mang thai chỉ vì mâu thuẫn nhỏ vặt khi mua bán hàng tạp hóa.
Danh tính đối tượng sàm sỡ, giật túi xách của người phụ nữ ở Hà NộiPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng lúc chị H. đang dắt xe vào nhà, đối tượng Hà chạy theo và dùng tay sàm sỡ, đồng thời giật túi xách của nạn nhân đang để trên yên xe máy và tẩu thoát...
Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn vừa hành hung đánh thai phụ vừa nói "Biết tao là ai không?”Pháp luật
GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) cho biết, Công an phường đã và đang xác minh, xử lý thanh niên hành hung một phụ nữ mang thai chỉ vì mâu thuẫn nhỏ vặt khi mua bán hàng tạp hóa.