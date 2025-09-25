Xóa sổ đường dây sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép vũ khí liên tỉnh

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng công an vừa triệt phá đường dây liên tỉnh chuyên sản xuất, mua bán vũ khí, thu giữ 58 khẩu súng các loại, 130.000 viên đạn.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có hành vi tàng trữ, sử dụng súng hơi PCP.

Sau quá trình trinh sát, điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 1 đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức, phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng trên cả nước.

Qua thời gian điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban Chuyên án xác định đối tượng cầm đầu là Ngô Quang Vỹ (SN 1992, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh).

Đối tượng Ngô Quang Vỹ bị bắt giữ. Ảnh: CAHT

Vào tháng 1/2023, Vỹ đã đặt mua các loại ống thép, lò xo, đặt làm báng gỗ tại các cơ sở cơ khí, làm mộc để gia công, hoán cải, chế tạo các bộ phận của súng; nhập các linh kiện không thể chế tác (bình nén khí, ống ngắm, van…) từ các sàn thương mại điện tử ở Trung Quốc; đặt mua các loại đạn (chì) của các đối tượng ở Việt Nam trên mạng xã hội để bán cho người mua.

Vỹ cũng đặt mua các loại máy cơ khí (máy nén hơi, máy ép thuỷ lực, máy tiện, khoan, cắt…) đồng thời thuê lại căn nhà 3 tầng ở xã Kẻ Sặt (TP Hải Phòng) để làm địa điểm tập kết, sản xuất, lắp ráp, đóng gói các loại vũ khí, linh kiện.

Vỹ thuê và hướng dẫn Ngô Văn Trọng (SN 1994, trú tại xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh) để Trọng trực tiếp chế tạo, gia công các linh kiện vũ khí, quản lý, đóng gói, giao các đơn hàng, quay video hướng dẫn, livestream quảng bá sản phẩm, giao dịch mua bán trên các mạng xã hội: Zalo, Telegram, Viber và Youtube.

Số vũ khí bị thu giữ. Ảnh: CAHT

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng đóng gói, ngụy trang vũ khí hết sức tinh vi rồi gửi qua xe khách hoặc các đơn hàng thương mại điện tử cho người mua.

Đến tháng 4/2023, Vỹ câu kết, hướng dẫn các đối tượng ở cùng xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh là: Nguyễn Thành Đô (SN 1994), Ngô Văn Huỳnh (SN 1992), Nguyễn Đình Đông (SN 1995), Trần Văn Thái (SN 1992) tạo lập kênh bán hàng trên mạng xã hội, hướng dẫn lắp ráp súng, quảng cáo để bán súng cho đối tượng mua.

Khi có người mua, các đối tượng này lấy linh kiện, đạn súng PCP từ Vỹ sau đó đóng gói, chuyển các đơn hàng qua dịch vụ giao hàng đến người mua. Sau khi người mua trả tiền (qua tài khoản cá nhân của các "nhân viên") thì các "nhân viên" chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Vỹ.

Ngô Văn Trọng cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: CAHT

Từ ngày 1/1/2025, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có hiệu lực, các đối tượng hoạt động cầm chừng, chủ yếu chuyển sang gia công, bán các loại linh kiện, chỉ bán một số loại súng cho các đối tượng tin tưởng. Ngô Văn Huỳnh và Nguyễn Thành Đô đã thuê 1 căn nhà tại xã Cẩm Giàng (TP Hải Phòng) để cất giấu, đóng gói, quay video hướng dẫn các đơn hàng.

Theo cơ quan công an, quá trình trên nhóm của Vỹ còn lợi dụng sơ hở trong việc kiểm tra hàng hoá vận chuyển của công ty giao hàng nhanh để nhận và chuyển hơn 3.500 đơn hàng là linh kiện súng đã mua, bán cho các đối tượng trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng.

Ngày 12/9/2025, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) và công an các tỉnh có liên quan, đồng loạt triển khai 33 tổ công tác, bất ngờ khám xét và triệu tập khẩn cấp 33 đối tượng tại nhiều địa phương: Hà Tĩnh (7 đối tượng), Bắc Ninh, Hải Phòng, Lai Châu…; thu giữ 58 khẩu súng các loại, 130.000 viên đạn, hàng nghìn linh kiện súng và máy móc, thiết bị dùng cho việc sản xuất vũ khí.

Qua đấu tranh ban đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây này đã hoạt động từ năm 2019 và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.