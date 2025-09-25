Ngăn chặn vụ lừa đảo đầu tư sinh lời gấp 5 lần, tỉ lệ thắng 100%
Bà H.T.N đến ngân hàng chuyển khoản 70 triệu đồng đến một số tài khoản khác để đầu tư vào hệ thống giúp sinh lời gấp 5 lần, với tỉ lệ thắng là 100%.
Ngày 24/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an xã Thái Thụy và Ngân hàng MB chi nhánh Thái Thụy vừa ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo với thủ đoạn dụ dỗ đầu tư, hứa hẹn sinh lời gấp 5 lần, tỉ lệ thắng 100%.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 23/9, bà H.T.N (40 tuổi, trú tại xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) đến Ngân hàng MB chi nhánh Thái Thụy để thực hiện giao dịch chuyển khoản 70 triệu đồng đến một số tài khoản mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB).
Lý do được bà N nói là để đầu tư vào hệ thống giúp sinh lời gấp 5 lần, với tỉ lệ thắng là 100%.
Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã kịp thời báo tin cho Công an xã Thái Thụy. Ngay sau đó, tổ công tác Công an xã Thái Thụy đã có mặt tại điểm giao dịch để xác minh vụ việc.
Qua trao đổi, bà H.T.N cho biết trước đó qua ứng dụng Telegram có quen biết đối tượng tự xưng Nguyễn Việt Linh, số điện thoại 0987.513.472 mời tham gia vào "Phòng đầu tư_9959" tại địa chỉ https://gehomevietnam.com/ thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn, giúp sinh lời gấp 5 lần, với tỉ lệ thắng là 100%.
Nhờ sự tuyên truyền, giải thích rõ ràng từ phía cán bộ công an và nhân viên ngân hàng, bà N. đã nhận thức được nguy cơ bị lừa đảo và quyết định dừng giao dịch chuyển tiền.
Trước đó, vào ngày 29/8, Công an xã Thái Thụy phối hợp Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Thụy phát hiện và ngăn chặn thành công một vụ việc tương tự, khi khách hàng lớn tuổi yêu cầu chuyển số tiền 700 triệu đồng cho đối tượng quen biết qua mạng để mua hàng và thiết bị.
