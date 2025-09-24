Làm rõ nhiều vụ việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa xác minh, làm rõ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Thực tế này cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật cho giới trẻ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng về các tội danh "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích".
Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận tố giác từ anh N.M.N. (SN 2007, trú tại khu phố Xuân Tiến, xã Cửa Việt) về việc bị một nhóm đối tượng đánh, gây thương tích.
Qua quá trình điều tra xác định, tối 19/5, tại xã Gio Linh và phường Đông Hà, một nhóm đối tượng đánh đập, ép buộc 2 người khác lên xe máy, chở đi nhiều nơi để tiếp tục hành hung.
Đến rạng sáng 20/5 tại xã Cửa Việt, một số đối tượng trong nhóm này dùng tay, chân, mũ bảo hiểm, vỏ chai bia và dao đánh anh N. gây tổn thương cơ thể 20%.
Hiện cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam 11 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng liên quan.
Ngoài vụ việc trên, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vừa qua xảy ra tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật liên quan hành vi trộm cắp tài sản. Những vụ việc này không chỉ gây mất an ninh trật tự, mà còn để lại những hậu quả nghiêm trọng cho chính bản thân và gia đình.
Có thể kể đến vụ việc N.T.P (trú xã Phong Nha) và T.V.N (trú xã Tân Gianh) đều mới 16 tuổi, do nghỉ học sớm vào phường Đồng Hới tìm việc nhưng lại nảy sinh ý định trộm xe máy để làm phương tiện đi lại. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, cả hai thực hiện trót lọt 3 vụ trộm tại những nơi bị hại lơ là, sơ hở trong quản lý tài sản.
Hay như vụ việc đối tượng P.V.H (17 tuổi, trú xã Phong Nha) vì mê chơi game và bi-a, từ tháng 2 đến tháng 6/2025 nhiều lần lẻn vào nhà người quen để trộm tiền, vàng. Tổng cộng H. lấy hơn 140 triệu đồng và 8,5 chỉ vàng. Tại cơ quan điều tra, H. khai nhận lợi dụng lúc chủ nhà đi làm, lẻn vào phía sau để lấy tài sản rồi đem đi tiêu xài.
Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trẻ vị thành niên phạm tội xuất phát từ sự thiếu quản lý, giáo dục của gia đình và nhà trường. Một bộ phận các em bị lôi kéo bởi bạn bè xấu, ham chơi game trên mạng nhưng không có tiền nạp thẻ, từ đó dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.
Một cán bộ điều tra cho biết, các vụ việc xảy ra trong thời gian qua, đối tượng phạm tội chủ yếu là các thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Thời gian phạm tội chủ yếu rơi vào các tháng nghỉ hè của các em nên thiếu đi sự quan tâm, quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường.
Bên cạnh đó, một số các em là những bị hại của các trò chơi game trên không gian mạng. Do quá trình ham chơi các trò chơi game, không có tiền nộp vào các tài khoản game, dẫn đến việc trộm cắp tài sản.
Để ngăn chặn tình trạng này, cần có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn giữa gia đình, nhà trường và xã hội, nhằm định hướng, giáo dục, giúp thanh thiếu niên nhận thức đúng đắn, tránh lạc lối trước khi quá muộn.
