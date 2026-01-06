Hà Nội: Phá kho pháo lậu của nam tài xế xe tải, thu giữ hơn 6 tấn hàng cấm
GĐXH - Mua pháo rẻ từ tháng 3, Nguyễn Văn Yên cất giấu kỹ trong kho chờ đến cận Tết Nguyên đán mới tung ra bán với giá gấp 4,5 lần. Tuy nhiên, khi đang giao dịch, đối tượng đã bị Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt quả tang, thu giữ tổng cộng hơn 6,3 tấn pháo.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ pháo nổ với số lượng đặc biệt lớn, lên tới hơn 6 tấn.
Theo đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn dịp cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện Nguyễn Văn Yên (sinh năm 1983, trú tại xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động buôn bán hàng cấm.
Khoảng 19h00 ngày 04/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bất ngờ ập vào bắt quả tang Nguyễn Văn Yên đang thực hiện hành vi mua bán pháo nổ tại thôn Tảo Dương (xã Dân Hòa). Tang vật thu giữ tại chỗ là 1 thùng pháo nổ.
Yên khai nhận đang bán số pháo trên cho Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1982, cùng trú tại xã Ứng Thiên). Từ lời khai của các đối tượng, Cảnh sát đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và kho hàng liên quan.
Tại nhà của đối tượng mua hàng là Nguyễn Thị Loan, cơ quan công an thu giữ 19 thùng pháo (tổng khối lượng 250 kg).
Tại kho hàng bí mật của Nguyễn Văn Yên ở thôn Hậu Xá (xã Vân Đình), lực lượng chức năng phát hiện một kho tàng trữ khổng lồ với khoảng 6,3 tấn pháo nổ các loại.
Tổng số lượng pháo thu giữ trong chuyên án này lên tới hơn 6,5 tấn. Đây được xem là một trong những vụ bắt giữ pháo nổ lớn nhất trên địa bàn Hà Nội trong thời gian gần đây.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Yên khai nhận vốn là lái xe đường dài. Lợi dụng công việc đi lại, từ tháng 3/2025, Yên đã móc nối mua pháo lậu từ Trung Quốc vận chuyển về Việt Nam.
Để tối đa hóa lợi nhuận, Yên không bán ngay mà tích trữ hàng chờ đến dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo lời khai, giá nhập vào chỉ khoảng 200.000 đồng/hộp, nhưng Yên dự kiến bán ra thị trường dịp Tết với giá từ 800.000 đến 900.000 đồng/hộp (lãi gấp 4-5 lần).
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
