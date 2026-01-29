Bắt giữ đối tượng buôn bán gần 50kg pháo nổ tại Thái Nguyên

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 29/1, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngày 24/1, Công an xã Điềm Thụy đã phát hiện, bắt quả tang N.V.T (SN 1987, trú tại xóm Dinh, xã Điềm Thụy) có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 vật hình hộp, N.V.T khai nhận là pháo nổ, với tổng khối lượng 8,5kg.

Căn cứ lời khai ban đầu của đối tượng, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của N.V.T và thu giữ thêm 12 vật hình hộp nghi là pháo nổ, tổng khối lượng 29,5kg.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét nơi ở của L.V.Đ (SN 2007, trú tại xóm Dinh, xã Điềm Thụy, là cháu của N.V.T), phát hiện và thu giữ 6 vật hình hộp, L.V.Đ khai nhận là pháo nổ, với tổng khối lượng 11,5kg.

Tổng khối lượng tang vật nghi là pháo nổ thu giữ trong vụ việc lên tới 49,5kg.

Hiện Công an xã Điềm Thụy đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.