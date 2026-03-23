Triệt phá đường dây vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam

Ngày 23/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm là pháo hoa nổ.

Cụ thể, ngày 13/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Thái Bình tiến hành kiểm tra, phát hiện một xe ô tô tải kéo theo sơ mi rơ moóc do Trần Văn Trí (SN 1990, trú tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ.

Đáng chú ý, số pháo này được ngụy trang tinh vi khi đối tượng xếp hơn 60 tấn sắn khô lên phía trên nhằm che giấu, qua mắt lực lượng chức năng.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Trí khai nhận số pháo trên do một người phụ nữ tên "Phan Hương", là người Việt Nam thường trú tại Tuyên Quang, hiện đang sinh sống tại Lào thuê vận chuyển với tiền công 90 triệu đồng.

Ngày 18/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Trí về hành vi "Vận chuyển hàng cấm" theo khoản 3, Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Với quyết tâm "đánh tận gốc, đánh triệt để", không để đối tượng cầm đầu bỏ trốn, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng (Lào) tiến hành xác minh nhân thân đối tượng "Phan Hương".

Kết quả xác định đối tượng này là Phan Thanh Hương (SN 1963, trú tại tổ dân phố 2, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang). Sau quá trình vận động, thuyết phục, ngày 19/3/2026, Phan Thanh Hương đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Ghi nhận thành tích xuất sắc, sáng 23/3/2026, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận – Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã trao thưởng đột xuất cho các đơn vị nghiệp vụ tham gia triệt phá chuyên án.