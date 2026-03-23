Triệt phá đường dây vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển pháo hoa nổ xuyên biên giới Việt Nam – Lào, thu giữ gần 710kg pháo, bắt giữ các đối tượng liên quan, trong đó đối tượng cầm đầu đã ra đầu thú.
Ngày 23/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm là pháo hoa nổ.
Cụ thể, ngày 13/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Thái Bình tiến hành kiểm tra, phát hiện một xe ô tô tải kéo theo sơ mi rơ moóc do Trần Văn Trí (SN 1990, trú tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) điều khiển đang vận chuyển gần 710kg pháo hoa nổ.
Đáng chú ý, số pháo này được ngụy trang tinh vi khi đối tượng xếp hơn 60 tấn sắn khô lên phía trên nhằm che giấu, qua mắt lực lượng chức năng.
Tại cơ quan công an, Trần Văn Trí khai nhận số pháo trên do một người phụ nữ tên "Phan Hương", là người Việt Nam thường trú tại Tuyên Quang, hiện đang sinh sống tại Lào thuê vận chuyển với tiền công 90 triệu đồng.
Ngày 18/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Trí về hành vi "Vận chuyển hàng cấm" theo khoản 3, Điều 191 Bộ luật Hình sự.
Với quyết tâm "đánh tận gốc, đánh triệt để", không để đối tượng cầm đầu bỏ trốn, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng (Lào) tiến hành xác minh nhân thân đối tượng "Phan Hương".
Kết quả xác định đối tượng này là Phan Thanh Hương (SN 1963, trú tại tổ dân phố 2, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang). Sau quá trình vận động, thuyết phục, ngày 19/3/2026, Phan Thanh Hương đã đến cơ quan công an đầu thú.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
Ghi nhận thành tích xuất sắc, sáng 23/3/2026, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận – Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang đã trao thưởng đột xuất cho các đơn vị nghiệp vụ tham gia triệt phá chuyên án.
Hà Nội: Danh tính đối tượng chặn xe hành hung người phụ nữ tại Định CôngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Chỉ một thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc một phụ nữ bị hành hung tại khu vực Định Công Thượng, Công an phường Định Công (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, đưa đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.
Ngăn chặn nhóm 23 thanh thiếu niên mang hung khí, tụ tập đua xePháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn kịp thời 23 thanh thiếu niên lập nhóm trên TikTok, rủ rê mang theo hung khí, tụ tập để đua xe.
Một lái xe khách “ăn phạt”, bị trừ điểm giấy phép lái xe vì không nhường đườngPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Không nhường đường cho xe ưu tiên, một tài xế xe khách trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.
Hà Nội: Lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông, hai nam sinh lớp 8 bị triệu tậpPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Bất chấp nguy hiểm để "thể hiện bản thân" bằng hành vi lạng lách, đánh võng dẫn đến tai nạn trên đường Yên Nội (xã Hưng Đạo, TP Hà Nội), hai nam sinh lớp 8 đã bị Công an triệu tập cùng phụ huynh để xử lý.
Người đàn ông đi xe đạp "hô biến" chiếc iPhone 12 Pro Max biến mất khỏi thềm nhà chỉ sau 60 giâyPháp luật - 20 giờ trước
Chỉ vì thói quen để điện thoại sạc hớ hênh ngoài thềm nhà khi đi ngủ trưa, anh N.H.A đã tạo cơ hội "vàng" cho Nguyễn Văn Đức thực hiện phi vụ trộm cắp chớp nhoáng.
Nam thanh niên lái xe không đội mũ bảo hiểm, chia sẻ clip 'rất muốn bị ăn đòn'Pháp luật - 22 giờ trước
P.N.H. không đội mũ bảo hiểm, dùng điện thoại quay lại cảnh chạy xe và chia sẻ trên mạng xã hội.
Danh tính nam thanh niên quay lén tại nhà vệ sinh nữ ở Hà NộiPháp luật - 1 ngày trước
Nam thanh niên sinh năm 2006 bị phát hiện quay lén trong nhà vệ sinh nữ tại trung tâm hành chính ở Tây Hồ.
Hà Nội: Rao bán 'suất ngoại giao' nhà ở xã hội, 2 đối tượng bị xử phạtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tự ý đăng tải thông tin rao bán các “suất nội bộ”, “suất ngoại giao” tại các dự án Nhà ở xã hội (NOXH) nhằm thu hút người mua, hai đối tượng tại Hà Nội đã bị lực lượng An ninh mạng triệu tập và xử phạt.
Vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn ở TP.HCM: Bắt giữ nghi can, phát hiện hung khí trên nóc tủ đồ uống ở sân bay Tân Sơn NhấtPháp luật - 1 ngày trước
Bằng nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã bắt giữ được nghi can là người nước ngoài giết đồng hương ở khách sạn rồi tìm cách bỏ trốn. Nghi can bị bắt khi đang chuẩn bị xuất cảnh ra nước ngoài.
Phát hiện một cửa hàng vàng từ chối mua lại 114 chỉ vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng: Công an vào cuộc điều traPháp luật - 1 ngày trước
Công an Hà Nội vừa có thông báo mới.
Nam thanh niên 19 tuổi cá cược tài xỉu gần 100 lần trong một ngàyPháp luật
GĐXH - Theo cơ quan Công an, Trường dùng máy tính PC của quán Internet, sau đó sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập vào ứng dụng để đánh bạc dưới hình thức cá cược "tài xỉu", riêng ngày 22/1, đối tượng đã cá cược 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.