Bắt quả tang xe ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt quả tang 2 đối tượng dùng ô tô bán tải vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn, ước tính tổng trọng lượng hơn 2 tấn.
Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh phối hợp Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các lực lượng chức năng liên quan đã bắt quả tang 2 đối tượng dùng ô tô bán tải vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn, ước tính tổng trọng lượng hơn 2 tấn.
Khoảng 02 giờ 50 phút ngày 27/1/2026, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng gồm: Hoàng Văn Chức (SN 1988; Nơi ở hiện tại: xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Hữu Quốc (SN 1989; Nơi ở hiện tại: xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) đang vận chuyển pháo lậu từ biên giới về xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.290 hộp pháo hoa nghi là pháo nổ loại 49 ống. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đang tiếp tục điều tra, truy xét nguồn gốc pháo lậu và xác định các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ.
Theo công an, đây là chiến công xuất sắc của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi trong đợt cao điểm tấn công chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Hà Nội: Triệt phá 2 xưởng phân kim xả hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại ven sông ĐuốngPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Sử dụng hàng loạt hóa chất kịch độc để tách vàng, bạc từ phế liệu, hai xưởng phân kim trái phép tại xã Phù Đổng (TP Hà Nội) đã xả thẳng hàng tấn chất thải nguy hại ra môi trường, đe dọa trực tiếp đến nguồn nước mặt sông Đuống.
Bắt tạm giam người chặn đầu xe, đấm vào mặt tài xế lái ô tô giữa phố Đà NẵngPháp luật - 11 giờ trước
Từ clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook, lực lượng Công an TP Đà Nẵng vào cuộc xác minh, bắt tạm giam người gây rối trật tự công cộng.
Khởi tố người thu mua, bán heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở Đồng NaiPháp luật - 13 giờ trước
Sau khi thu mua heo chết do dịch với giá 10.000 - 25.000 đồng/kg, Lê Thị Bích Phượng mổ rồi bán cho nhiều khách với giá 70.000 - 85.000 đồng/kg để kiếm lời.
Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạngPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua vé xe về quê ăn Tết tăng cao, các đối tượng đã lập fanpage, giả mạo tổng đài nhà xe để lừa đảo, khiến nhiều người ở Nghệ An mất tiền nhưng không có vé.
Bôi xấu hình ảnh lực lượng công an trên Facebook, người đàn ông 53 tuổi bị phạt 7,5 triệu đồngPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, mang tính xúc phạm uy tín của lực lượng công an, người đàn ông ở Đà Nẵng bị phạt 7,5 triệu đồng.
Huế làm gì để mỗi xã phường đều là 'vùng xanh' không ma túy?Pháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - TP Huế đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% xã, phường không ma túy. Công tác tuyên truyền với thông điệp xuyên suốt "mỗi người là một chiến sĩ, mỗi gia đình, cơ quan, tổ chức là một pháo đài trong phòng, chống".
Hà Nội: 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 27/1Pháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 26/1 - 27/1) tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 58 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác.
Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt khi trên đường lẩn trốn ra Hà NộiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn ra Hà Nội.
Lời khai của "Oshin" bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà NộiPháp luật - 1 ngày trước
Tại cơ quan Công an, Trương Thị Bắc (SN 1979, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hoá), giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi đã khai nhận hành vi phạm tội.
Hà Nội: Khởi tố 3 giám đốc công ty môi trường liên quan vụ đổ trộm gần 8.000 tấn chất thảiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Thuê đất nông nghiệp rồi móc nối với các công ty môi trường để đổ trộm hàng nghìn tấn rác thải xây dựng, sau đó "ngụy trang" bằng cách phủ đất thịt lên trên trồng cây. Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng tại Bát Tràng vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ.
Nhiều chiêu trò lừa đảo đặt vé xe Tết qua mạngPháp luật
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua vé xe về quê ăn Tết tăng cao, các đối tượng đã lập fanpage, giả mạo tổng đài nhà xe để lừa đảo, khiến nhiều người ở Nghệ An mất tiền nhưng không có vé.