Bắt quả tang xe ô tô bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh phối hợp Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các lực lượng chức năng liên quan đã bắt quả tang 2 đối tượng dùng ô tô bán tải vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn, ước tính tổng trọng lượng hơn 2 tấn.

Tang vật vụ án cơ quan công an thu được. Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Khoảng 02 giờ 50 phút ngày 27/1/2026, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng gồm: Hoàng Văn Chức (SN 1988; Nơi ở hiện tại: xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Hữu Quốc (SN 1989; Nơi ở hiện tại: xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) đang vận chuyển pháo lậu từ biên giới về xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.290 hộp pháo hoa nghi là pháo nổ loại 49 ống. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đang tiếp tục điều tra, truy xét nguồn gốc pháo lậu và xác định các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ.

Hai đối tượng Hoàng Văn Chức và Nguyễn Hữu Quốc. Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Theo công an, đây là chiến công xuất sắc của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi trong đợt cao điểm tấn công chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Hà Nội: Phá kho pháo lậu của nam tài xế xe tải, thu giữ hơn 6 tấn hàng cấm GĐXH - Mua pháo rẻ từ tháng 3, Nguyễn Văn Yên cất giấu kỹ trong kho chờ đến cận Tết Nguyên đán mới tung ra bán với giá gấp 4,5 lần. Tuy nhiên, khi đang giao dịch, đối tượng đã bị Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt quả tang, thu giữ tổng cộng hơn 6,3 tấn pháo.