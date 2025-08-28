Mới nhất
Bắt được tín hiệu lạ từ "mắt xích còn thiếu của vũ trụ"

Thứ năm, 07:17 28/08/2025 | Tiêu điểm
Một tia sáng chói lòa đã đánh thức các đài quan sát tia X của người Trái Đất và làm lộ hành tung của một loại "quái vật vũ trụ" hiếm gặp.

Trong lý thuyết về lỗ đen, nằm giữa 2 loại lỗ đen phổ biến là lỗ đen siêu khối (lỗ đen quái vật) và lỗ đen khối lượng sao, chúng ta còn có các lỗ đen khối lượng trung gian (IMBH), nặng gấp 100-100.000 lần Mặt Trời. Nhưng nó là một dạng vật thể vũ trụ đầy bí ẩn.

Bắt được tín hiệu lạ từ &quot;mắt xích còn thiếu của vũ trụ&quot;- Ảnh 1.

"Mắt xích còn thiếu của vũ trụ" đã lộ hành tung nhờ một sự kiện TDE lóe lên dưới ánh sáng tia X - Ảnh:

Theo Science Alert, IMBH nằm trong một phạm vi khối lượng hiếm khi được phát hiện, đến nỗi người ta gọi nó là "mắt xích còn thiếu của vũ trụ". 

Sự vắng mặt của loại lỗ đen này đã đặt ra một thách thức lớn đối với sự hiểu biết của chúng ta về cách mà lỗ đen siêu khối hình thành.

Thế nhưng nguồn tia X mang tên HLX-1 đã xuất hiện. Tín hiệu này nằm trong một thiên hà cách chúng ta 450 triệu năm ánh sáng, rất mạnh. 

Nó hiện diện như một tia sáng chói lòa trong dữ liệu của các đài quan sát tia X vào năm 2009; đến năm 2012, nó sáng hơn gấp 100 lần. Đến năm 2023, nó lại mờ đi.

Theo nghiên cứu quốc tế vừa được đăng tải trên tạp chí khoa học The Astrophysical Journal, tia X này chính là ánh sáng phát ra từ một vụ lỗ đen xé sao, hay "gián đoạn thủy triều" (TDE).

Trong đó, một ngôi sao xấu số đang bị biến dạng nghiêm trọng khi một lỗ đen khối lượng trung bình bỗng thức giấc và cố "ăn thịt" nó.

Cũng có thể lỗ đen này đã gắn bó với một ngôi sao khổng lồ và ăn dần ngôi sao, dẫn đến các vụ bùng nổ lặp đi lặp lại.

"Bây giờ chúng ta cần chờ xem liệu nó có bùng phát nhiều lần không, hay có một điểm khởi đầu, một đỉnh điểm, và bây giờ nó sẽ giảm dần cho đến khi biến mất" - nhà thiên văn học Roberto Soria thuộc Viện Vật lý thiên văn quốc gia Ý, đồng tác giả, cho biết.

Top