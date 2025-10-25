Mới nhất
Vì sao hàng ngàn thiên thạch lao vào Trái Đất mỗi năm nhưng con người vẫn an toàn?

Thứ bảy, 15:00 25/10/2025 | Tiêu điểm
GĐXH - Nhờ "lá chắn vô hình", Trái Đất vẫn bình yên dù hàng triệu thiên thể lao vào bầu khí quyển mỗi ngày

Bất ngờ về nguồn gốc các thiên thạch rơi xuống Trái đất

Vì sao hàng ngàn thiên thạch lao vào Trái Đất nhưng con người vẫn an toàn? - Ảnh 1.

Số lượng thiên thạch lao vào Trái Đất mỗi năm lên đến hàng ngàn.


Sao băng là những mảnh vỡ đá từ không gian, thường là kết quả của các vụ va chạm giữa các tiểu hành tinh, khi chúng xâm nhập vào khí quyển Trái Đất. Hiện tượng này thường được quan sát vào ban đêm, khi sao băng tạo ra những vệt sáng di chuyển nhanh trên bầu trời.

Trong khi đó, thiên thạch là một mảnh đá hoặc kim loại từ không gian (thường tách ra từ tiểu hành tinh, sao chổi hoặc thậm chí Mặt Trăng hay Sao Hỏa) sống sót sau khi đi qua khí quyển Trái Đất và rơi xuống mặt đất.

Mặc dù thiên thạch và sao băng thực chất là một, nhưng chúng khác nhau ở các giai đoạn trong hành trình của mình. Hàng năm, hàng ngàn thiên thạch, chủ yếu được cấu tạo từ sắt, niken, vật liệu silicat hoặc hỗn hợp cả hai, va chạm với Trái Đất. Tuy nhiên, chỉ một số ít trong số đó đủ mạnh để sống sót sau khi đi qua khí quyển. Các trường hợp thiên thạch gây thương tích cho con người là rất hiếm, nhưng điều đó không có nghĩa là chưa từng xảy ra.

Trong thực tế, Trái Đất không phải là nơi duy nhất bị thiên thạch tấn công. Một nhà thiên văn học đã ghi lại được video về một thiên thạch va chạm với Mặt Trăng.

Mặc dù hàng ngàn thiên thạch va chạm với Trái Đất mỗi năm, người dân thường khó có thể phân biệt chúng với đá thông thường. Chúng di chuyển với tốc độ rất nhanh, có thể lên tới 60.000Km/h. Những thiên thạch lớn nhất có khả năng sống sót cao hơn khi rơi xuống Trái Đất. Khi đi vào khí quyển, chúng có thể lớn nhưng sẽ cháy và giảm kích thước trên đường đi. Thiên thạch càng lớn thì khả năng trở thành thiên thạch va chạm Trái Đất càng cao, đặc biệt nếu chúng bay thẳng xuống đất thay vì theo một góc dài.

Lý do thiên thạch thường hiếm khi rơi trúng con người

Vì sao hàng ngàn thiên thạch lao vào Trái Đất nhưng con người vẫn an toàn? - Ảnh 2.

Tuy nhiên phần lớn các thiên thạch đều bị "tan biến" trước khi chạm vào bề mặt của Trái Đất.


Liệu chúng ta có cần lo lắng về thiên thạch không? Trường hợp đầu tiên được ghi nhận về một người bị thương do thiên thạch rơi xuống tại Mỹ xảy ra vào năm 1954, khi Ann Hodges bị một thiên thạch nặng 3,6 kg rơi xuyên qua mái nhà ở Alabama. Mặc dù bị bầm tím nhẹ, cô đã có một câu chuyện thú vị để kể.

Một sự kiện đáng chú ý khác xảy ra vào năm 2013, khi một thiên thạch lớn bằng một ngôi nhà bay vào bầu trời nước Nga và nổ tung ở độ cao 22 km. Vụ nổ đã làm vỡ cửa sổ trong một khu vực rộng lớn và khiến hơn 1.600 người bị thương.

Tuy nhiên, những trường hợp như vậy rất hiếm. Bầu khí quyển Trái Đất đã làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ chúng ta bằng cách đốt cháy hầu hết các thiên thạch xâm nhập. Nếu không có sự bảo vệ này, chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thiên thạch hơn, thay vì chỉ chiêm ngưỡng những trận mưa sao băng ngoạn mục như Perseids - một trong những hiện tượng thiên văn đẹp mắt có thể quan sát quanh năm.

Câu trả lời không quá bí ẩn, thực tế, khả năng một thiên thạch rơi trúng thành phố là rất nhỏ. Đại dương của chúng ta chiếm khoảng 71% bề mặt Trái Đất và 90% sinh quyển, diện tích đất liền vốn đã nhỏ, diện tích khu vực tập trung dân cư lại càng nhỏ hơn.

Vậy nên, các thành phố rộng lớn với con người vốn dĩ chỉ là những điểm tí hon trên bản đồ Trái Đất, khả năng rơi trúng của thiên thạch rất hy hữu.


K.N (th)
