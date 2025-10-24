Cả thế giới đang mắc nợ kỷ lục, trung bình mỗi người gánh 41.000 USD
Đây là con số kỷ lục!
Mới đây, Viện Tài chính quốc tế (IIF) cho biết nợ toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 337.700 tỷ USD tính đến cuối quý 2/2025, tăng hơn 21.000 tỷ USD chỉ trong nửa đầu năm nay.
Làm một phép tính vui: Tổng nợ toàn cầu 337.700 tỷ USD, chia cho dân số thế giới ước khoảng 8,2 tỷ người (theo dự báo Liên Hợp Quốc giữa năm 2025), thì: Trung bình mỗi người đang "gánh" khoảng 41.183 USD.
Trong báo cáo mới nhất mang tên "Global Debt Monitor" (Giám sát nợ toàn cầu), IIF nêu rõ đà tăng nợ toàn cầu được thúc đẩy bởi các điều kiện tài chính quốc tế nới lỏng, đồng USD suy yếu và các ngân hàng trung ương lớn chuyển sang lập trường chính sách nới lỏng tiền tệ.
Giá trị nợ tăng mạnh nhất được ghi nhận tại Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Đức, Anh và Nhật Bản, một phần do đồng USD đã giảm gần 10% so với rổ tiền tệ của các đối tác thương mại chính kể từ đầu năm.
Theo báo cáo, quy mô tăng nợ lần này tương đương giai đoạn nửa cuối năm 2020, khi các biện pháp ứng phó đại dịch COVID-19 khiến nợ toàn cầu tăng đột biến.
