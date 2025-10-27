Chân dung nữ thực tập sinh nghi liên quan vụ người phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật Bản
GĐXH - Nữ thực tập sinh người Việt 32 tuổi, nghi liên quan đến vụ giết đồng hương trong khu chung cư tại Hiroshima đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ.
Nữ thực tập sinh nghi liên quan vụ người phụ nữ Việt bị sát hại tại Nhật
Đinh Thị Hương, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, hiện cư trú tại quận Saeki, thành phố Hiroshima, bị tình nghi là hung thủ sát hại đồng hương N.T.N (32 tuổi) tại căn hộ của nạn nhân ở khu chung cư thuộc quận Nishi, Hiroshima.
Cảnh sát cho biết, nghi phạm Đinh Thị Hương bị tình nghi đã đột nhập vào một căn phòng trong khu chung cư ở Nakahiro-cho, quận Nishi, thành phố Hiroshima vào ngày 15 tháng này, với mục đích cướp tài sản. Trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 chiều, nghi phạm đã dùng một vật cứng nào đó đánh nhiều lần vào đầu và mặt của nạn nhân là N.T.N sống trong căn phòng đó, khiến cô tử vong, sau đó lục soát đồ đạc trong phòng.
Nghi phạm Đinh Thị Hương đã bị phát hiện và bắt giữ vào sáng 25/10, sau khi cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường và phân tích kỹ lưỡng các hình ảnh trích xuất từ camera an ninh khu vực xung quanh.
Vụ án mạng của chị N.T.N càng trở nên phức tạp hơn khi cảnh sát xác nhận một thông tin đáng chú ý: vào cuối tháng 5/2025, nạn nhân từng bị một người phụ nữ lạ mặt hành hung gần nhà, dẫn đến bị thương. Vụ việc đó đã được điều tra như một vụ cố ý gây thương tích.
Hiện tại, cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ khả năng hai vụ việc này có liên quan đến cùng một nghi phạm là Đinh Thị Hương hay không. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra chi tiết về động cơ gây án và mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân.
Về phía mình, cảnh sát Hiroshima cho biết sẽ không công bố lời khai của nghi phạm vào thời điểm này, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án. Vụ án vẫn đang được gấp rút điều tra để làm sáng tỏ bi kịch đau lòng giữa những người đồng hương nơi xứ người.
Người phụ nữ Việt nghi bị sát hại trong căn hộ ở Nhật Bản
Trước đó, vào ngày 16/10, một phụ nữ Việt Nam được phát hiện tử vong với vết thương ở đầu trong căn hộ tầng 14 của chung cư tại thành phố Hiroshima, nghi là án mạng.
Theo truyền thông Nhật Bản, vào khoảng 18h30 ngày 15/10, một người đàn ông tầm 30 tuổi sống tại khu Nishi, Hiroshima, đến đồn cảnh sát gần đó và trình báo: "Vợ tôi bị ngã gục, chảy máu ở đầu". Khi có mặt, cảnh sát xác nhận người phụ nữ đã tử vong tại hiện trường.
Hai vợ chồng, đều mang quốc tịch Việt Nam, sống cùng nhau trong căn hộ nằm tại khu dân cư yên tĩnh Nakahirocho, cách ga JR Yokogawa khoảng 1,3 km về phía tây nam. Người chồng cho biết anh rời nhà đi làm vào buổi sáng và phát hiện vợ nằm bất động khi trở về vào buổi chiều.
Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân có vết thương ở vùng đầu, trong phòng có dấu hiệu bị xáo trộn và xuất hiện dấu chân dính máu. Cảnh sát đang xem xét khả năng đây là vụ giết người, không loại trừ động cơ cướp tài sản.
Vụ việc khiến cư dân trong khu vực bàng hoàng. Trường tiểu học Tenma gần đó đã yêu cầu phụ huynh đưa đón học sinh cẩn thận hơn để đảm bảo an toàn. "Chúng tôi mong vụ án sớm được làm sáng tỏ và sẽ tiếp tục theo dõi, đảm bảo an toàn cho học sinh", hiệu trưởng Higashi Kenichiro cho biết.
Có thể hình dung về sự sống lâu nay của con người không hoàn toàn chính xác.
Sau khi phân tích hình ảnh từ vệ tinh, các nhà khoa học quyết định phải xem xét kỹ lưỡng hơn.
Phát hiện mới có thấy loài thực vật này có thể "lên kế hoạch phức tạp" để thu hút các loài thụ phấn.
GĐXH - Sau gần 20 năm, ngôi nhà 3 tầng giờ không thể bán, không thể di dời, cũng chẳng còn ai muốn ở.
GĐXH - Nhờ "lá chắn vô hình", Trái Đất vẫn bình yên dù hàng triệu thiên thể lao vào bầu khí quyển mỗi ngày
Đây là con số kỷ lục!
Viên kim cương 2.492 carat tìm thấy ở Botswana có thể vào bảo tàng hoặc bộ sưu tập, nhưng trước hết phải được định giá chính xác.
Người dân Texas, Mỹ vừa được phen hoảng hồn khi chứng kiến hàng loạt sinh vật biển khổng lồ dạt vào bờ, trong đó có loài sứa quý hiếm với xúc tu dài hơn 21 mét.
Những chiếc xe không cabin, tổng trọng lượng có thể lên tới 37.000kg được vận hành theo cách không ngờ.
Một cấu trúc kỳ lạ từ khu vực rất xa xôi trong vũ trụ đã tiết lộ nơi ẩn náu của loại vật chất ma quái mà các nhà khoa học luôn tìm kiếm.
