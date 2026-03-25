Bắt gặp khoảnh khắc đáng yêu của cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà trên đường phố Nhật Bản
GĐXH - Lisa và Leon là cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà nổi tiếng trong làng giải trí bởi vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi. Cặp song sinh này mới đây lại gây sốt MXH khi Hồ Ngọc Hà khoe ảnh đi du lịch tại Nhật Bản.
Hồ Ngọc Hà mới đây đã khoe hình ảnh đẹp trong chuyến đi Nhật Bản cùng gia đình. Ngoài những hình ảnh đẹp của bản thân thì khán giả còn bắt gặp được khoảnh khắc đáng yêu trên phố của cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà.
Biểu cảm đáng yêu của bé Lisa khi đứng cạnh em trai Leon ở đường phố Nhật Bản.
Đây không phải là lần đầu khán giả mê mẩn cặp sao nhí này mà từ lâu Lisa – Leon, hai con của Hồ Ngọc Hà và nam diễn viên Kim Lý đã trở thành những "gương mặt nhí" nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Ngay từ khi chào đời vào cuối năm 2020, hai bé đã thu hút sự chú ý không chỉ bởi xuất thân trong gia đình nổi tiếng mà còn bởi ngoại hình đáng yêu, biểu cảm sinh động và tính cách sớm bộc lộ sự khác biệt rõ nét. Trong khi bé Lisa được nhận xét mang nét dịu dàng, điềm đạm với ánh nhìn sâu và phong thái chững chạc hơn so với tuổi, thì Leon lại gây ấn tượng bởi sự lanh lợi, tinh nghịch và loạt biểu cảm hài hước, thường xuyên khiến cộng đồng mạng "tan chảy".
Trên các nền tảng mạng xã hội, nơi Hồ Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các con, Lisa và Leon nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Những đoạn video ghi lại cảnh hai bé học nói, vui chơi hay tương tác cùng bố mẹ không chỉ thu hút hàng triệu lượt xem mà còn tạo nên một hình ảnh gia đình nghệ sĩ gần gũi, ấm áp. Đặc biệt, cách nữ ca sĩ lựa chọn nuôi dạy con theo hướng hiện đại, đề cao sự tự lập và phát triển tự nhiên của trẻ cũng nhận được nhiều sự đồng tình từ công chúng.
Ngoài ra, khán giả còn bắt gặp cả khoảnh khắc ngọt ngào của Hồ Ngọc Hà bên chồng Kim Lý.
Không dừng lại ở việc gây chú ý bởi độ "dễ thương", cặp song sinh còn được đánh giá cao ở khả năng thích nghi sớm với môi trường và sự dạn dĩ trước ống kính. Trong nhiều sự kiện giải trí hoặc hoạt động đời thường được ghi lại, Lisa và Leon đều thể hiện sự tự nhiên, không hề e dè, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ gia đình trong việc giúp con làm quen với môi trường công chúng. Đây cũng là điều không dễ đạt được đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là những em bé sinh ra trong gia đình nổi tiếng.
Bên cạnh đó, mối quan hệ gắn bó giữa hai anh em song sinh cũng là điểm khiến nhiều người yêu mến. Dù còn nhỏ tuổi, Lisa và Leon đã thể hiện sự quan tâm, tương tác gần gũi với nhau thông qua những hành động đơn giản như chơi chung, chia sẻ đồ vật hay phản ứng khi người còn lại vắng mặt. Những khoảnh khắc này không chỉ phản ánh sự phát triển cảm xúc tự nhiên của trẻ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh tích cực về gia đình nghệ sĩ trong mắt công chúng.
Có thể thấy, sức hút của cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà không chỉ đến từ yếu tố "con của người nổi tiếng", mà còn nằm ở cách gia đình xây dựng hình ảnh văn minh, gần gũi và chân thực. Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng có ảnh hưởng lớn, việc chia sẻ cuộc sống cá nhân một cách chừng mực, tích cực đã giúp nữ ca sĩ và gia đình nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Lisa và Leon, theo đó, không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn trở thành những gương mặt nhí góp phần lan tỏa hình ảnh đời sống gia đình hạnh phúc, hiện đại trong showbiz Việt.
