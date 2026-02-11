Hồ Ngọc Hà khoe ảnh đã trang hoàng xong biệt thự đón Tết nguyên đán
GĐXH - Hồ Ngọc Hà cũng hòa chung với không khí đón Tết nguyên đán của tất cả mọi người. Cô khoe đã trang hoàng xong biệt thự sẵn sàng nghênh xuân.
Không khí Tết nguyên đán đang cận kề và nhiều sao Việt cũng đang chuẩn bị chu đáo cho những ngày xuân đong đầy cảm xúc. Hồ Ngọc Hà cũng không ngoại lệ, cô đã hoàn thành xong việc trang trí nhà cửa với niềm vui và muốn chia sẻ cùng mọi người.
Nữ ca sĩ quê Quảng Trị khoe ảnh diện áo dài màu đỏ bên những chậu cúc vàng tươi tắn. Và điều đặc biệt, không thể thiếu hình bóng chồng cô là diễn viên Kim Lý. Họ khoe khoảnh khắc bên nhau trong ngày đón xuân ấm áp.
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý khoe đã trang hoàng xong biệt thự đón Tết.
Hồ Ngọc Hà và Kim Lý "bén duyên" trong một dự án âm nhạc và đến năm 2017, họ đã chính thức bên nhau. Vì quá đẹp đôi nên khán giả đã tích cực "đẩy thuyền" cho họ. Để rồi, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đã có một gia đình bình yên.
Trong suốt 8 năm sống chung cùng Hồ Ngọc Hà, Kim Lý đã có nhiều thay đổi lớn. Anh từ một nam diễn viên đào hoa trở thành người chồng, người cha tốt. Khi nói về hình mẫu lý tưởng của một người cha, Kim Lý nhấn mạnh rằng đó là người luôn yêu thương và hiện diện trong cuộc sống gia đình.
Chính Hồ Ngọc Hà cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm của Subeo bên Kim Lý. Không chỉ dẫn bé đi chơi, Kim Lý còn dành thời gian sinh hoạt, học cùng Subeo, chứng minh mối quan hệ thân thiết với bé.
Hồ Ngọc Hà còn viết về Kim Lý với những dòng biết ơn: "Cảm ơn anh vì đã chỉ dạy yêu thương con trai Subeo của em. Subeo quấn quýt anh đó là minh chứng cho trái tim của anh. Và giờ khi mỗi lần anh nhìn Lisa và Leon khóc thì em biết rằng các con của em thật may mắn khi có người cha như anh. Vì em biết anh là tuýp người trân trọng gia đình".
Về phía Kim Lý, cách đây 4 năm, nhân dịp sinh nhật Subeo 10 tuổi, anh cũng viết cho cậu bé những lời yêu thương trên trang cá nhân. Kim Lý cảm thấy may mắn khi được trở thành một phần trong cuộc sống của Subeo và chứng kiến cậu nhóc lớn lên. Trong mắt Kim Lý, Subeo là cậu bé sở hữu trái tim ấm áp. Anh mong đợi được nhìn thấy những điều tốt đẹp mà tương lai sẽ mang tới cho Subeo và không quên nói lời yêu cậu bé rất nhiều.
Còn với Hồ Ngọc Hà, Kim Lý nói cô thay đổi nhiều từ khi làm mẹ, đặc biệt là sau khi sinh cặp sinh đôi. Nam diễn viên điển trai chia sẻ rằng cô phải làm việc với 200% năng lượng để chăm sóc các con từ khi chúng còn trong bụng. Mặc dù vậy, Hồ Ngọc Hà luôn giữ được tinh thần mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cả hai trở nên dễ xúc động trước những câu chuyện về cuộc sống và con cái của người khác và điều đó khiến họ trân trọng gia đình nhiều hơn. Chính sự thay đổi tích cực đó từ 2 người nên họ đã tạo ra một gia đình con chung - con riêng hạnh phúc. Cả gia đình đi đâu cũng có nhau, cùng san sẻ với nhau những niềm vui hay những khó khăn vấp váp trong cuộc sống.
