Phản ứng của Đỗ Mỹ Linh khi nhận tin vui gần 10 năm tham gia Miss World
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh bày tỏ cảm xúc "háo hức" khi đảm nhận vai trò đại sứ Miss World 2026 sau gần 10 năm ghi dấu ấn ở đấu trường sắc đẹp quốc tế này.
Miss World 2026 chính thức khởi động tại Việt Nam, đánh dấu kỷ niệm 75 năm của cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất thế giới. Đáng chú ý, Đỗ Mỹ Linh sẽ đảm nhận vai trò đại sứ của Miss World 2026 - đánh dấu sự trở lại của cô sau gần 10 năm kể từ Miss World 2017.
Dù bận lịch trình ở Hà Nội, nàng hậu họ Đỗ vắng mặt tại buổi họp báo nhưng cô vẫn đăng tải dòng trạng thái: "Háo hức quá!" khi nói về vai trò đại sứ cuộc thi. Dòng trạng thái ngay lập tức được fan và "bà trùm" Phạm Kim Dung - đại diện đơn vị nắm bản quyền cuộc thi tại Việt Nam - tự hào và ủng hộ.
Cùng với đó, Đỗ Mỹ Linh bày tỏ, hành trình tại Miss World 2017 vẫn là một trong những ký ức đáng nhớ của tuổi trẻ. Miss World, với cô là cuộc thi giàu tính nhân văn, mang đến nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng. Và với vai trò đại sứ năm nay, người đẹp sinh năm 1996 hy vọng góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách, đồng thời đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của tổ chức.
Trước đó, Đỗ Mỹ Linh cũng khiến fan sắc đẹp tự hào khi hồi tháng 3, tổ chức Miss World đăng tải lại đoạn video khoảnh khắc Top 5 đề cử Người đẹp Nhân ái tại cuộc thi năm 2017 gồm Việt Nam, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Nam Phi. Sau gần 1 thập kỷ được xướng tên Hoa hậu Nhân ái, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Miss World, Đỗ Mỹ Linh lại vinh dự được gọi tên.
Trong bài đăng, tổ chức nhan sắc thế giới này bày tỏ ấn tượng với người đẹp đến từ Việt Nam - Đỗ Mỹ Linh tại Miss World 2017 với dự án mang ánh sáng đến một trong những cộng đồng xa xôi nhất của đất nước. Dự án nhân ái của Đỗ Mỹ Linh mang tên "Cõng điện lên bản", thực hiện tại thôn Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái).
Tổ chức Miss World cũng nhấn mạnh, Đỗ Mỹ Linh đã chiến thắng Người đẹp nhân ái rất thuyết phục vào năm 2017. "Tin vui là, trong thập kỷ qua, Việt Nam đã thực hiện một trong những chương trình điện khí hóa nông thôn thành công nhất Đông Nam Á. Đến năm 2023, hơn 99,7% hộ gia đình và khoảng 99,6% hộ gia đình nông thôn đã có điện", Miss World tự hào thông báo.
Dự án nhân ái "Cõng điện lên bản" của Đỗ Mỹ Linh tại Miss World 2017 được fanpage cuộc thi đăng tải lại hồi tháng 3.
Sau Mỹ Linh, dù nhiều đại diện khác như Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà có dự án chất lượng nhưng chưa thể tái lập thành tích này. Cho tới Ý Nhi với dự án "Heart To Head" (Tạm dịch: Hành trình Trái tim và Khối óc) dù được đánh giá cao nhưng cũng chỉ dừng chân ở top 8.
Năm nay, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss World 2026. Bảo Ngọc từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, sau đó đăng quang Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2022. Bên cạnh sắc vóc, Bảo Ngọc còn có thành tích học tập ấn tượng với chứng chỉ IELTS 8.0 và bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM). Fan sắc đẹp hy vọng Bảo Ngọc có thể nối gót Đỗ Mỹ Linh "làm nên chuyện" tại Miss World năm nay.
Theo ban tổ chức, cuộc thi dự kiến diễn ra tại TP HCM, Vũng Tàu và Hải Phòng, bắt đầu từ tháng 8 với sự tham gia của hơn 130 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Chung kết Miss World 2026 dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại TP HCM.
