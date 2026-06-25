Bắt kẻ có tiền án giết người cầm 2 con dao chém vỡ kính loạt ô tô ở Hà Nội

Ngày 25/6, Công an TP Hà Nội cho biết, vào hồi 23h00 ngày 22/6/2026, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP nhận được tin báo khẩn cấp từ quần chúng nhân dân về việc xuất hiện một đối tượng nam giới hung hãn, tay cầm dao liên tục chém vào kính của nhiều xe ô tô đang đỗ ven đường tại khu vực ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn (phường Tây Hồ).

Nhận thấy hành vi có tính chất côn đồ, nguy hiểm cho người tham gia giao thông và hủy hoại tài sản công dân, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã lập tức điều động lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh phối hợp cùng Công an phường Tây Hồ nhanh chóng triển khai quân số đến hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ áp sát, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, tước vũ khí và bắt giữ thành công đối tượng cùng tang vật là 2 con dao nhọn đưa về trụ sở đấu tranh, làm rõ.

Đối tượng Trần Văn Long tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được làm rõ là Trần Văn Long (SN 1988; hộ khẩu thường trú tại thôn Đìa, xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội). Đáng chú ý, Long đã có tiền án về tội "Giết người" và tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bước đầu đấu tranh, Trần Văn Long đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, nguồn cơn vụ việc xuất phát từ việc Long có xảy ra mâu thuẫn, xích mích nảy lửa với một nhóm người (không quen biết) trong lúc đi hát karaoke trước đó.

Sẵn máu côn đồ và cay cú, Long đã thủ sẵn 2 con dao (gồm 1 con dao phay và 1 con dao gọt hoa quả) rồi một mình đi lùng sục nhóm người trên để "giải quyết" mâu thuẫn. Tuy nhiên, sau một hồi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích đối thủ, Long bực tức đi bộ trên vỉa hè dọc tuyến phố Nguyễn Hoàng Tôn theo hướng đi về phía đường Võ Chí Công.

Hàng loạt xe ô tô bị chém hư hỏng kính ghế lái và ghế phụ. Ảnh cắt từ video

Để trút giận, gã đàn ông này vừa đi vừa hoa dao chém liên tiếp vào kính của hàng loạt xe ô tô con đang đỗ ngay ngắn ven đường, khiến nhiều phương tiện bị thủng, vỡ nát kính chắn gió, gây hư hỏng nặng.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được tại hiện trường, Công an phường Tây Hồ đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Long về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo quy định tại Khoản 1 Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Công an phường Tây Hồ đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng, xác minh người bị hại và xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để xử lý theo quy định của pháp luật.