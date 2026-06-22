Triệt phá ổ nhóm tổ chức cá độ bóng đá khủng tại Hà Nội giữa mùa World Cup

Ngày 22/6, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đánh bạc và cá độ bóng đá trong dịp diễn ra vòng chung kết World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã đấu tranh bóc gỡ một ổ nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động hết sức tinh vi.

Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc. Ảnh: CAHN

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm bắt tình hình trên không gian mạng, các trinh sát hình sự thuộc Phòng PC02 đã phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc trực tuyến. Đi sâu vào xác minh, cơ quan điều tra làm rõ kẻ cầm đầu đường dây này là Trần Trung Hiếu (SN 1985; Trú tại số 54 Đường Yên Phụ, phường Ba Đình, Hà Nội).

Giúp sức cho Hiếu là các đối tượng gồm: Nguyễn Thành Long (SN 1986; Trú tại số 2 ngõ 32 Nguyễn Khiết, phường Hồng Hà, Hà Nội); Trần Mạnh Cường (SN 1979; Trú tại 17B Hàm Long, phường Cửa Nam, Hà Nội); Trịnh Tiến Đạt (SN 1996; Trú tại P303 A9, Thanh Xuân, Hà Nội), đã sử dụng chủ yếu các thiết bị điện thoại di động để cá độ bóng đá thông qua trang bong88.

Các thiết bị điện thoại di động được các đối tượng sử dụng để cá độ bóng đá. Ảnh: CAHN

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp 04 đối tượng trên về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, với tổng số tiền cá độ ước tính hàng chục tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục xác minh làm rõ, triệu tập các đối tượng có hành vi Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc còn lại trong vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.