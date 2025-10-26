Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25

Ai sẽ là chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2025? Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ diễn ra vào sáng 26/10 với màn tranh tài của bốn nam sinh đến từ Hà Nội, Huế, Đồng Tháp, Khánh Hoà.

Trải qua các cuộc thi Tuần, Tháng, Quý đầy kịch tính, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 - 2025 cuối cùng cũng đi đến chặng chung kết năm với 4 thí sinh xuất sắc nhất gồm: Lê Quang Duy Khoa (trường THPT Chuyên Quốc học - Huế, TP.Huế); Nguyễn Nhựt Lam (trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp); Đoàn Thanh Tùng (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Nam Nha Trang, Khánh Hòa); Trần Bùi Bảo Khánh (trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội). Chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 đã gọi tên Trần Bùi Bảo Khánh (trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Hành trình đến với vòng nguyệt quế của Trần Bùi Bảo Khánh

Biểu cảm của Khánh khi chiến thắng trước 1 phần thi.

Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam là thí sinh cuối cùng góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Nam sinh người Hà Nội cho biết thời gian qua đã dành thời gian xem lại các trận đấu của bản thân để rút kinh nghiệm, nhằm thể hiện tốt hơn ở trận đấu cuối cùng. Ngoài ra, theo Khánh, cũng có theo dõi một số trận đấu của các nhà leo núi cùng có mặt ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia diễn ra sáng nay, 26/10, với sự so tài của 4 thí sinh: Lê Quang Duy Khoa - Trường THPT chuyên Quốc học (Huế), Đoàn Thanh Tùng - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa), Trần Bùi Bảo Khánh - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) và Nguyễn Nhựt Lam - Trường THPT Cái Bè (Đồng Tháp).

Xuất phát đầu tiên, ở lượt 1 vòng Khởi động, Duy Khoa giành 40 điểm. Thanh Tùng được 30 điểm, Nhựt Lam được 40 điểm và Bảo Khánh được 50 điểm.

Tuy nhiên, ở lượt thứ 2, thứ hạng thay đổi. Bảo Khánh dẫn đầu với 65 điểm, tiếp đó là Duy Khoa với 60 điểm, Nhựt Lam 35 điểm và Thanh Tùng 30 điểm.

Bước sang vòng Vượt chướng ngại vật, Thanh Tùng xuất sắc vượt lên dẫn đầu khi tìm ra từ khoá "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" trong sự ngỡ ngàng của khán giả xem đài. Thứ hạng sau vòng này lần lượt là: Thanh Tùng (100 điểm), Bảo Khánh (75 điểm), Duy Khoa (70 điểm) và Nhựt Lam (45 điểm).

Ở vòng thi Tăng tốc, với tốc độ xuất sắc, Thanh Tùng vượt lên dẫn đầu ở câu hỏi cuối cùng, giành 210 điểm. Bảo Khánh bám sát ở vị trí thứ 2 với 180 điểm, Duy Khoa đạt 150 điểm và Nhựt Lam 135 điểm.

Bảo Khánh xuất sắc ở vòng thi Về đích

Bước sang vòng thi cuối cùng là Về đích, Thanh Tùng là thí sinh đầu tiên nhưng không trả lời được câu hỏi nào. 3 thí sinh còn lại giành quyền trả lời đều bị trừ điểm.

Bảo Khánh là người thi Về đích thứ hai. Nam sinh đã vươn lên dẫn đầu với 245 điểm sau khi trả lời được cả 3 câu hỏi, không cho các thí sinh khác cơ hội tăng điểm.

Duy Khoa là người thi Về đích thứ 3. Nam sinh Huế chọn gói câu hỏi 20-30-30. Nam sinh xuất sắc tìm ra đáp án ở câu hỏi toán học, nhưng quên bước cuối cùng là làm tròn.

Bảo Khánh giành quyền trả lời nhưng đưa ra đáp án sai, số điểm giảm xuống còn 235.

Ở câu hỏi cuối cùng, Duy Khoa đã chọn ngôi sao hy vọng và giành 60 điểm, nâng số điểm lên 180.

Nhựt Lam là thí sinh chơi Về đích cuối cùng. Với một câu tiếng Anh rất khó, Nhựt Lam vẫn trả lời đúng và giành 60 điểm, cách Bảo Khánh còn 25 điểm. Tuy nhiên, ở câu hỏi cuối cùng, nam sinh đã trả lời sai.

Cơ hội vô địch thuộc về Bảo Khánh và Thanh Tùng nhưng người nhanh tay hơn là Bảo Khánh. Nam sinh tuy trả lời sai, bị trừ mất 20 điểm, nhưng vẫn vô địch với 215 điểm, hơn Thanh Tùng 5 điểm.

Bảo Khánh là quán quân của chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Thanh Tùng về nhì, Duy Khoa và Nhựt Lam về thứ 3





Kết quả chung cuộc, nam sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam bước lên ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh

Khánh có khả năng ghi nhớ rất tốt.





Ít ai biết rằng, ước mơ được đội vòng nguyệt quế đã nhen nhóm trong Bảo Khánh từ những năm cấp 1. Khi đó, mỗi lần xem chương trình, cậu bé vẫn thường tưởng tượng cảnh mình được đứng trên bục cao, tay cầm chiếc cúp vàng trong tiếng hò reo của gia đình. Hơn chục năm sau, khoảnh khắc ấy đã trở thành hiện thực.

Con đường đến với Olympia của Bảo Khánh không chỉ là hành trình chạm tới ước mơ thuở nhỏ, mà còn là quá trình dài rèn luyện bản lĩnh và tư duy. Từ cậu bé say mê ngồi trước màn hình tivi năm nào, Khánh đã dần trưởng thành qua từng cuộc thi học sinh giỏi, từng lần thử sức với những đề bài hóc búa. Mỗi bước tiến ấy đều góp phần tạo nên hình ảnh một "nhà leo núi" điềm tĩnh, chắc chắn và đầy kiên định trên hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức.

Không chỉ học tốt, Khánh còn cực kỳ năng nổ.

Là người có sở trường môn Sinh học, Khánh chia sẻ bản thân có khả năng ghi nhớ gần như mọi thứ chỉ sau một lần quan sát hoặc nghe. Chính trí nhớ đặc biệt này đã giúp cậu xử lý nhanh các dạng câu hỏi suy luận, đồng thời phản ứng linh hoạt ở những phần thi đòi hỏi tốc độ. Trong mọi vòng đấu, Bảo Khánh luôn giữ được bình tĩnh, trả lời chính xác và ít khi để lộ sự căng thẳng.

Bên cạnh học tập, Khánh là một cậu học trò có nhiều sở thích. Cậu thích đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết văn học, xem đó là cách để mở rộng góc nhìn và nuôi dưỡng cảm xúc. Ngoài ra, nấu ăn và nghe nhạc cũng là hai thói quen giúp Khánh thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Bạn bè nhận xét Khánh là người sống điềm đạm, ít nói nhưng luôn chu đáo và cẩn trọng trong từng việc nhỏ.

Ngoài ra, Bảo Khánh còn là một học sinh vô cùng năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa. Cậu đảm nhận vai trò Ban tổ chức chương trình Science Tornado - sự kiện học thuật quy mô lớn của trường Ams, nơi các bạn học sinh được thỏa sức thể hiện niềm đam mê với khoa học. Không dừng lại ở đó, Khánh còn giữ vị trí trưởng ban chuyên môn của Chủ tịch Câu lạc bộ Tâm lý học của THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.