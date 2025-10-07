Bất ngờ được chồng đưa 200 triệu, tôi cay đắng khi biết nguồn gốc từ đâu ra

Vợ chồng tôi về chung một nhà ngót nghét chục năm, cũng trải qua nhiều thăng trầm trong đời sống hôn nhân. Trước đây, gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả khi công việc làm ăn của chồng gặp nhiều thuận lợi. Thu nhập ổn nên cuộc sống cũng dư dả. Hầu như năm nào chúng tôi cũng có những chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng xa hoa cùng nhau.

Tuy nhiên, từ sau dịch Covid, công ty chồng tôi đóng cửa, anh lao đao mất một thời gian mới tìm được công việc khác, tuy nhiên, chỉ có lương cứng 10 triệu, không có các khoản thu nhập ngoài.

Về phần tôi cũng không khá hơn chồng là bao. Cơ quan cắt giảm nhân sự, lương thưởng đều bị co lại. Việc nhiều hơn nhưng thu nhập lại giảm đi khiến tôi cũng đâm ra chán nản.

Kể từ đó đến nay, tháng nào tôi cũng phải cân đối chi tiêu trong nhà rồi lo cho con cái học hành. Nhiều lúc, cả hai đều bị áp lực chuyện tiền bạc nên cũng phát sinh mâu thuẫn trong gia đình.

Tuy nhiên, mới đây, chồng tôi bất ngờ mang về một chiếc túi nhỏ, bên trong có một phong bì khá dày. Anh nói tôi cất đi và cân đối chi tiêu, lo cho các con.

Mở chiếc phong bì, tôi khá bất ngờ khi thấy số tiền 200 triệu đồng bên trong bởi mấy năm nay, chồng tôi chỉ có lương, dự án hầu như không có thì lấy đâu ra số tiền lớn thế này.

Thắc mắc về số tiền, tôi chỉ nhận được câu trả lời qua quýt của chồng rằng, anh nhận làm thêm ngoài từ trước, giờ người ta gom vào trả một cục nên mới nhiều như thế.

Dĩ nhiên, được chồng đưa số tiền lớn, tôi cũng có chút vui. Thế nhưng, đêm đó, linh cảm của phụ nữ lại mách tôi có điều gì đó không ổn. Bởi nếu là tiền mà chồng kiếm ra, anh sẽ đưa cho tôi với một thái độ khác, chứ không phải là sự thờ ơ với công sức mình làm ra như vậy.

Suy nghĩ ấy cứ quấn lấy tôi vài hôm liền. Cho đến một buổi tối, khi chồng đưa con ra ngoài chơi, điện thoại để quên trên bàn và có tin nhắn đến.

Tin nhắn từ một người được lưu là E với nội dung: "Em có quen giám đốc một công ty chuyên về nội thất. Nếu anh muốn chuyển sang mảng này thì nhắn em nhé. Em sẽ kết nối để hai người gặp nhau".

Vì tò mò, tôi đã mở ra xem, rốt cuộc, người đó là ai mà lại muốn giúp đỡ chồng tôi như thế. Và khi mở cuộc trò chuyện, tôi như lặng người. Hóa ra, đó chính là người yêu cũ của chồng tôi – mới từ nước ngoài về vài tháng trước.

Điều khiến tôi bất ngờ hơn là chồng tôi và cô ấy đã gặp nhau trong buổi họp lớp hồi tháng 9 vừa qua. Và cô ta cũng chính là chủ nhân của số tiền 200 triệu mà chồng mang về đưa cho tôi lúc trước.

Trong đoạn tin nhắn trước đó, cô ta nói: "Anh cứ cầm số tiền đó đi, không phải ngại đâu. Coi như đó là một chút quà của em tặng cho 2 bạn nhỏ nhà anh.

Trước đây, lúc em khó khăn, chính anh là người đã luôn âm thầm giúp đỡ em cả về tài chính và động viên em trong lúc em yếu lòng nhất. Đó là động lực giúp em vượt qua được giai đoạn khủng hoảng sau ly hôn và có quyết định đúng đắn là ra nước ngoài tìm cơ hội mới. Nếu không có anh, có lẽ cũng không có em của ngày hôm nay".

Đọc những dòng chữ ấy, người tôi run lên bần bật. Một cảm giác khó tả tràn ngập trong lòng: Vừa ghen tuông vừa ấm ức vì bị chồng giấu giếm sự thật. Hóa ra, 5 năm trước, chồng tôi đã âm thầm liên lạc với người yêu cũ và giúp đỡ, động viên cô ta mà tôi không hề hay biết. Và giờ đây, anh cũng giấu tôi luôn chuyện cô ta gửi "quà" cho các con tôi như một cách để trả ơn anh vậy.

Ấm ức nhất là sau tất cả, hai người họ vẫn còn liên lạc với nhau, thậm chí, còn biết rõ về hoàn cảnh, công việc của nhau để mà mở lời giúp đỡ.

Vì quá bức xúc, khi thấy chồng về, tôi đã lao vào tra khảo anh. Thật bất ngờ, chồng tôi lại tỏ thái độ khó chịu, cho rằng anh và cô ấy giờ chỉ là bạn. Và bạn bè giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường, ám chỉ tôi đang ghen tuông mù quáng, làm quá vấn đề lên.

Nghe chồng nói, tôi chỉ biết cười chua chát. Bạn ư? Bạn mà cho nhau số tiền hàng trăm triệu ư? Bạn mà phải nói dối vợ, không dám thành thật về số tiền ấy ư? Hay anh coi tôi là con ngốc chỉ biết đến tiền và không quan tâm nó từ đâu ra.

Từ hôm ấy, tôi và chồng đang chiến tranh lạnh, chưa tìm được tiếng nói chung. Theo mọi người, là tôi ghen tuông hay là chồng thực sự có vấn đề nên mới phải giấu như thế?