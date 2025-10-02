Dọn nhà sau mưa ngập, tôi chết lặng khi tìm thấy vật quen thuộc trong gậm giường của mẹ chồng

Tôi lấy chồng cùng quê, bố chồng mất từ khi chồng tôi đang học cấp 2. Từ đó, mẹ chồng một mình buôn bán kiếm tiền nuôi 2 con, rồi lo dựng vợ, gả chồng cho các con.

Khi quen chồng, biết hoàn cảnh của anh như vậy, tôi cũng thương và khâm phục mẹ chồng lắm. Tôi tự hứa với bản thân, khi về làm dâu, tôi sẽ cố gắng hiếu thảo để cùng chồng đền đáp công ơn của bà đối với anh.

Thế nhưng, thú thực, sau hơn 4 năm sống chung một nhà, tôi nhận ra, mẹ chồng chỉ hết lòng với 2 người con của bà, còn lại những người xung quanh, bà không quan tâm, cho dù đó là tôi – con dâu của bà – người sinh cho bà một đứa cháu trai kháu khỉnh. Vì vậy, suốt thời gian qua, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không mấy thân thiết, thậm chí luôn có khoảng cách.

Ảnh minh họa.

2 năm nay, mẹ chồng hay đau ốm nên nghỉ không buôn bán ở chợ, chủ yếu ở nhà chơi với cháu và quanh quẩn với mảnh vườn. Tôi đi làm công ty nhưng vẫn đảm bảo lo cơm nước ngày 3 bữa cho cả nhà. Lúc nào mẹ chồng khỏe, bà phụ tôi quét dọn nhà cửa. Khi nào bà bị mệt, mình tôi vẫn cố gắng làm hết mọi việc trong nhà. Thỉnh thoảng, tôi còn mua thuốc bổ cho mẹ chồng nhưng ít khi nhận được lời cảm ơn của bà. Dường như, bà coi đó là nghĩa vụ mà tôi phải làm.

Những điều ấy, tôi vẫn cố nhẫn nhịn. Thế nhưng, tôi không đồng tình với mẹ chồng khi bà can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của vợ chồng tôi. Chẳng hạn, mỗi khi vợ chồng tôi xích mích, cãi vã, mẹ chồng đều bênh con trai chằm chặp mà không cần biết đúng sai. Chính điều đó đôi khi khiến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tôi càng trở nên căng thẳng.

Ngoài điều này, còn một điều nữa khiến tôi ấm ức là mẹ chồng rất hay mang đồ của tôi mua sang cho nhà con gái (tức em chồng tôi) lấy chồng cách nhà không xa. Lúc thì đồ ăn, khi thì quần áo (con tôi và con em chồng cùng tuổi), thậm chí đến đồ gia dụng, mẹ chồng cũng nhiều lần mang sang đó rồi tặc lưỡi nói tôi cho nhà em luôn, còn nhà tôi mua cái khác để dùng.

Tôi hiểu, hoàn cảnh nhà em chồng nheo nhóc hơn nhà tôi vì em 2 đứa con nhỏ, bản thân lại không có công ăn việc làm ổn định. Thế nhưng, kể cả là như thế thì mẹ chồng cũng không thể bắt tôi phải san sẻ gánh nặng mãi với nhà em chồng như vậy.

Bà thương con gái nhưng lại không hề nghĩ, con dâu bà cũng phải đi làm quần quật, chắt chiu từng đồng, thậm chí phải nhịn ăn, nhịn tiêu để cân đo đong đếm lo cho gia đình hàng tháng.

Nhưng tất cả những điều kể trên chưa phải là điều khiến tôi bức xúc nhất. Điều tôi muốn kể hôm nay là việc tôi mới phát hiện ra một chuyện mà bất cứ cô con dâu nào đều không thể chấp nhận được.

Chẳng là mấy hôm vừa rồi mưa to, nhà tôi cũng bị nước tràn vào, gây ẩm mốc. Thế nên, hôm qua, tôi đi làm về sớm và tranh thủ dọn nhà. Khi đó, mẹ chồng không có nhà. Có lẽ, bà đang bên nhà con gái.

Trong lúc dọn đồ ở phòng mẹ chồng, tôi phát hiện trong gậm giường của bà có nhét chiếc túi vải màu đỏ giống hệt với chiếc túi mà tôi dùng để cất vàng cưới, dây chuyền và trang sức trong tủ quần áo.

Cảm giác ngờ ngợ nên tôi vội chạy về phòng mình, mở tủ ra để kiểm tra thì tá hỏa phát hiện số vàng và trang sức của tôi được để trong một chiếc túi màu đỏ khác (nhìn là tôi nhận ra sự khác biệt luôn) và hơi bất thường khi có dấu hiệu xỉn màu, không giống đồ thật. Tôi vội lấy bật lửa kiểm tra thì quả thực, số vàng trong túi đều là vàng giả.

Trong lúc tôi đang hoang mang thì mẹ chồng về. Nhìn số vàng trên tay tôi, bà tỏ ra ngạc nhiên định quay đi coi như không biết chuyện gì. Thế nhưng, sau khi bị tôi chất vấn về chiếc túi nhỏ trong gậm giường, bà mới đành thú nhận sự thật.

Hóa ra, nửa năm trước, mẹ chồng đã lén lấy 8 chỉ vàng thật của tôi để đưa cho con gái vay. Sau đó, bà mua hàng giả ngoài chợ để thay thế. Bà nói, bà chỉ "mượn tạm" cho con gái trong lúc khó khăn, đến khi nhà em có điều kiện, sẽ mua trả cho tôi đầy đủ.

Nghe mẹ chồng nói, tôi thực sự choáng váng. Tại sao bà lại có thể làm ra được chuyện động trời như thế. Tôi ấm ức đến mức bật khóc ngay trước mặt mẹ chồng. Còn bà thì thái độ như tôi đang làm quá vấn đề lên.

Từ hôm qua, tôi chưa nói chuyện này với chồng. Tôi muốn để xem mẹ chồng sẽ xử lý ra sao. Nếu mẹ chồng không giục con gái trả tôi số vàng đó, tôi phải làm thế nào để lấy lại vàng của mình đây?