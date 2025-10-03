Tận mắt thấy chồng đi khách sạn nhưng tôi lại không thể lao vào đánh ghen khi biết 'tiểu tam' là ai

Hơn 9 năm bước vào cuộc sống hôn nhân, có hai con, đủ nếp đủ tẻ, lần đầu tiên, tôi phải lên mạng tâm sự chuyện riêng của gia đình. Bởi lẽ, lần này, tôi đang bế tắc, chưa biết phải quyết định ra sao trong hoàn cảnh éo le này.

Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ, lên Hà Nội học tập rồi lập nghiệp. Chúng tôi có hơn 1 năm yêu nhau rồi mới tiến tới hôn nhân. Những năm đầu mới cưới, vợ chồng tôi khá chật vật với cuộc sống trên thành phố vì vừa phải thuê nhà vừa phải lo cho con nhỏ trong khi thu nhập của hai vợ chồng không cao.

Có những tháng, vì chi phí phát sinh nhiều, tôi còn phải đi vay bạn bè, đồng nghiệp mới đủ lo sinh hoạt trong gia đình. Những lúc như thế, cả hai chỉ biết động viên nhau cố gắng, chi tiêu tiết kiệm để phấn đấu mục tiêu mua trả góp được căn chung cư nhỏ ở Thủ đô.

Ảnh minh họa.

Nói về chồng tôi, anh không phải là người đàn ông quá tài giỏi nhưng là người hiền lành, sống hòa đồng và rất thương vợ con. Thế nên, cả hai đứa con của chúng tôi đều rất quấn bố. Cứ bố đi làm về là chúng sà vào lòng đòi bố chơi cùng. Nhìn bố con vui vẻ, gia đình đầm ấm, tôi cũng thấy mãn nguyện, mọi khó khăn đều cố gắng vượt qua được.

Cách đây 2 năm, công việc của tôi có nhiều khởi sắc nên thu nhập cũng tăng lên đôi chút. Nhất là khi phòng tôi có lãnh đạo mới, chị luôn tạo điều kiện cho tôi trong các dự án mới nên tôi cũng có thêm nhiều khoản thu nhập.

Không những giúp tôi trong công việc, khi biết vợ chồng tôi có ý định mua nhà trả góp, chị đã để lại cho vợ chồng tôi căn chung cư cũ nhà chị với giá ưu đãi. Chị ấy nói, vì quý mến tôi, thấy vợ chồng tôi hiền lành, chịu khó nên bán rẻ cho, mong cho các con tôi có môi trường tốt để phát triển.

Khỏi phải nói, lúc ấy, tôi đã biết ơn sếp đến nhường nào. Vì vậy, trong công việc, tôi luôn cố gắng cống hiến hết mình. Ngoài ra, những dịp lễ, Tết, tôi vẫn rủ chồng mang những đồ ăn tự làm rồi quà quê qua biếu chị để tỏ lòng biết ơn.

Từ ngày có nhà, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng tốt lên nhiều. Công việc của chồng tôi cũng ngày càng phất lên. Ngoài lương anh chuyển cho tôi hàng tháng, thỉnh thoảng, anh vẫn đưa thêm tiền tiêu vặt cho tôi. Không những thế, những ngày kỷ niệm, lễ lạt, chồng tôi còn mua quà tặng vợ rồi dẫn vợ con đi ăn, đi chơi nhiều nơi ở ngoại thành.

Cứ ngỡ "ở hiền gặp lành", cuối cùng vợ chồng tôi cũng được trời thương nên có cuộc sống đủ đầy, viên mãn. Nào ngờ mới đây, khi phát hiện ra sự thật động trời về chồng, tôi mới biết, hóa ra, tất cả chỉ là lừa dối…

Mọi chuyện vỡ lở vào một buổi tối. Hôm đó tôi đưa con đi học thêm rồi đi mua cho chồng vài bộ quần áo mới vì anh nói sắp tới đi công tác. Trong lúc đang chọn đồ, tôi vô tình nhìn phía bên kia đường thì thấy chồng tôi đang tay trong tay cùng một người phụ nữ đội mũ, đeo khẩu trang bước nhanh lên một chiếc ô tô đậu gần đó.

Khi ấy, tôi ngạc nhiên vô cùng vì rõ ràng chồng nói đi tiếp khách cùng sếp, tại sao lại đi cùng người phụ nữ lạ. Vì muốn làm rõ sự thật, tôi vội chạy ra, lấy xe đuổi theo.

Đi chừng vài cây số, chiếc xe rẽ vào một khách sạn khá sang trọng. Từ xa, tôi nhìn thấy chồng xuống trước, sau đó, đỡ người phụ nữ xuống sau. Họ nắm tay nhau bước đi hệt như một đôi tình nhân.

Dĩ nhiên, là một người vợ, khi chứng kiến cảnh đó, tôi đã muốn lao tới để đánh ghen ngay. Thế nhưng, khi người phụ nữ ấy bỏ mũ và khẩu trang, quay sang cười với chồng tôi trong sảnh khách sạn, tôi gần như chết lặng.

Là chị… chính xác là chị - sếp của tôi - người tôi luôn biết ơn suốt 2 năm qua, giờ lại chính là "tiểu tam" cặp với chồng tôi ư?

Khoảnh khắc ấy, người tôi run lên bần bật, đôi chân như bị đóng chặt xuống đường, không thể nhúc nhích. Tôi cứ đứng đó, nhìn chồng và bồ của anh tiến sâu vào bên trong.

Mãi khi lấy được bình tĩnh, tôi mới đủ dũng khí để chụp ảnh cửa khách sạn gửi cho chồng nhưng không nhận được hồi âm ngay. Dĩ nhiên, tôi biết, anh đang "bận" làm gì nên không cầm máy.

Dọc đường về, mắt tôi cứ nhòa đi vì nước mắt không ngừng rơi. Tôi nhớ lại những chuyến công tác của chồng cũng trùng với lịch công tác của sếp tôi. Vậy mà trước đây tôi không hề để ý.

Ngay tối hôm đó, khi các con đã ngủ, chồng đã thú nhận với tôi tất cả. Điều bất ngờ là anh rơi nước mắt, nói mình cũng không muốn như vậy. Nhưng vì chị giàu có, giúp anh nhiều về tài chính nên anh cũng yếu lòng. Anh bảo anh thấy mình là kẻ hèn hạ, nhưng lại không thể từ chối vì sự giúp đỡ đó đã giúp gia đình tôi có cuộc sống tốt hơn.

Nghe chồng nói, tôi chỉ biết cười chua chát. Hóa ra những món quà mà chồng tặng tôi, những buổi đi chơi của cả gia đình đều là tiền từ "nhân tình" của chồng mà ra. Và anh ngoại tình là vì muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn như lời anh nói? Càng nghĩ tôi càng thấy cay đắng.

Mấy hôm nay, đêm nào tôi cũng mất ngủ. Tôi phải làm sao để đối diện với chồng và với nhân tình của anh, cũng là sếp của tôi ở công ty đây?