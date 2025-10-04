Chỉ vì hộp bánh Trung thu của người này, mẹ chồng âm mưu đuổi tôi ra khỏi nhà

Tôi làm dâu nhà chồng gần 6 năm nhưng lúc nào cũng có cảm giác mình là "người ngoài" trong mắt mẹ chồng. Bởi ngay từ khi về ra mắt để tính chuyện đám cưới, mẹ chồng đã không ưng tôi. Bà nói thẳng ngay trước mặt tôi rằng nhà bà muốn có một nàng dâu "môn đăng hộ đối" trong khi gia cảnh nhà tôi nghèo, không đáp ứng được tiêu chí đó.

Tuy nhiên, thời điểm ấy, tôi đang mang thai hơn 5 tuần nên sau nhiều lần thuyết phục, mẹ chồng cũng đành gật đầu cho chúng tôi tổ chức lễ cưới.

Biết mẹ chồng không có cảm tình với mình nên suốt thời gian qua, tôi luôn cố gắng từng chút một để làm tròn bổn phận dâu con trong nhà, hy vọng ghi điểm trong mắt bà. Hàng ngày, tôi dậy sớm nấu ăn, dọn dẹp xong mới đi làm. Tối lại về chuẩn bị cơm nước cho cả nhà.

Ngoài lo toàn bộ sinh hoạt phí trong gia đình, thỉnh thoảng, tôi còn biếu mẹ chồng chút tiền để bà tiêu vặt. Thế nhưng, dường như tất cả sự cố gắng ấy vẫn không làm hài lòng mẹ chồng. Thậm chí, bà còn hay đi nói xấu tôi với hàng xóm xung quanh rằng con dâu kém cỏi, chỉ có thể biếu mẹ chồng vài đồng bạc lẻ.

Cuộc sống làm dâu của tôi cứ trôi đi trong ấm ức, tủi hờn như thế. May mắn, tôi có chồng bên cạnh động viên, thấu hiểu nên mới có động lực cố gắng cho đến bây giờ.

Tuy nhiên, chuyện vừa mới xảy ra lại khiến tôi phải suy nghĩ nhiều, bởi nó đe dọa trực tiếp đến sự bình yên và hạnh phúc của gia đình tôi.

Hôm đó, tôi vừa đi làm về thì thấy trong nhà có khách, là một người phụ nữ có lẽ cũng tầm tuổi tôi, ăn mặc sành điệu, sang trọng đang nói chuyện vui vẻ với mẹ chồng.

Đang chưa biết phải chào hỏi vị khách ra sao thì mẹ chồng thẳng thắn giới thiệu đó là Vân – "con dâu hụt" của bà mới từ nước ngoài về. Tôi định chào chị ta rồi đi vào phòng thay quần áo nhưng câu nói sau đó của mẹ chồng với vị khách đã khiến tôi sững sờ: "Tối nay, con ở đây ăn cơm với gia đình mình nhé. Chắc thằng T cũng vui lắm khi gặp lại con đấy. Hai đứa cũng có nhiều chuyện cần hàn huyên, ôn lại nhỉ".

Nói xong, bà quay sang tôi nói với giọng lạnh lùng: "Mẹ thằng Bin xem ra chợ mua đồ ngon về nấu cơm thiết đãi khách quý nhé. Mua ít cua đồng về nấu canh nhé. Cái Vân thích ăn món đó lắm".

Dứt lời, bà lại đon đả quay sang cười tươi hớn hở với "con dâu hụt" của mình, điều mà suốt gần 6 năm qua, hiếm khi bà thể hiện điều đó với tôi, con dâu chính thức được gia đình bà cưới hỏi đàng hoàng.

Chưa hết, cả bữa ăn hôm đó, mẹ chồng thậm chí còn coi tôi như người vô hình mà vô tư nhắc lại chuyện ngày xưa của chồng tôi và người yêu cũ. Đương nhiên, chồng tôi tỏ ra ái ngại với vợ nhưng mẹ chồng thấy thế lại càng nhắc như thách thức sự chịu đựng của tôi.

Tôi cố nhẫn nhịn cho bữa cơm yên bình nhưng hành động sau đó của mẹ chồng đã khiến tôi ấm ức phát khóc. Bà đem hộp bánh Trung thu mà "con dâu hụt" tặng ra trước mâm cơm, khen cô ta tinh tế, có lòng tặng gia đình bà bánh xịn tiền triệu:

"May nhờ có con, mẹ mới được thưởng thức miếng bánh xịn thế này. Chứ bao nhiêu năm qua, toàn phải ăn bánh thanh lý rẻ tiền thôi. Nếu ngày xưa hai đứa không chia tay, có phải giờ mẹ đã có một cô con dâu vừa giỏi giang vừa tinh tế như con không".

Câu nói của mẹ chồng với người phụ nữ ấy đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của tôi. Tôi ấm ức đứng lên, đi vào phòng và bật khóc.

Chồng tôi chạy vào an ủi tôi nhưng từ bên ngoài, tiếng mẹ chồng vọng vào: "Người đâu bất lịch sự, khách còn đang ngồi mà đã bỏ đứng lên không nói câu nào. Đúng là con nhà không được dạy dỗ tử tế. Thằng T cứ kệ nó, ra nói chuyện với cái Vân đi".

Điều đó càng khiến tôi ấm ức hơn. Bao nhiêu năm tôi cố gắng làm hài lòng mẹ chồng, tận tâm chăm sóc bà lúc ốm đau nhưng vẫn không bằng một người ngoài và hộp bánh cô ta tặng hay sao. Điều đó có bất công với tôi quá không?

Sau buổi hôm đó, mẹ chồng thái độ với tôi ra mặt. Trước mặt tôi, bà còn hay gọi cho "con dâu hụt" bảo sang nhà chơi, nói chuyện với bà cho tình cảm. Dĩ nhiên, tôi biết, mẹ chồng đang nghĩ điều gì. Có lẽ bà chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng "hất" tôi ra khỏi nhà để đón con dâu mới.

Giờ tôi phải làm thế nào để bảo vệ hạnh phúc của mình đây?