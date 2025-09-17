Vợ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, quyết định của người chồng khiến ai nấy đều sửng sốt

Vợ chồng anh Tùng, chị Huyền là hàng xóm thân thiết với nhà tôi suốt gần 10 năm qua. Từ khi anh chị chuyển về khu chung cư này sinh sống, ai nấy đều quý mến vì cả hai tính tình hiền lành, vui vẻ lại hay giúp đỡ mọi người xung quanh.

Xuất thân đều là người tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, anh chị luôn chăm chỉ làm việc, phấn đấu đầu tư cho con cái học hành đàng hoàng, tử tế. Vì vậy, hai bé nhà anh chị học rất giỏi, luôn đứng tốp đầu của lớp.

Một điều nữa mà tôi ngưỡng mộ ở cặp đôi này là hai vợ chồng rất yêu thương, nhường nhịn nhau. Từ ngày về đây, tôi hiếm khi thấy anh chị to tiếng hay cãi vã.

Có đôi lần, chị Huyền tâm sự rằng, không phải lúc nào gia đình chị cũng êm đềm, hạnh phúc. Tuy nhiên, một thói quen mà anh chị duy trì được suốt bao nhiêu năm chung sống là khi có vấn đề thì thẳng thắn ngồi lại cùng nhau để đối diện và tìm cách tháo gỡ. Sai đâu sửa đó hoặc rút kinh nghiệm cho những lần sau không mắc phải. Do đó, càng ngày hai vợ chồng chị càng thấu hiểu và thương nhau nhiều hơn.

Ấy vậy mà, cuộc đời lại không êm đềm mãi với vợ chồng anh chị. Cách đây không lâu, biến cố ập đến với gia đình chị Huyền khiến không chỉ tôi mà mọi người trong khu đều bàng hoàng, thương xót.

Sau khoảng thời gian bị ho dai dẳng, kèm theo sụt cân, chị Huyền đến viện khám thì bàng hoàng phát hiện bản thân bị ung thư phổi. Kết quả khiến chị chị suy sụp. Anh Tùng cũng như không tin nổi, cứ lặp đi lặp lại câu nói như đang tự trấn an chính bản thân mình rằng chắc có sự nhầm lẫn gì đó. Chứ vợ anh không hút thuốc, làm sao có thể ung thư phổi được.

Thế nhưng, đi cả hai bệnh viện đầu ngành, kết quả vẫn không thay đổi, thậm chí bác sĩ nói bệnh của chị đã di căn, khuyên gia đình anh phải cho chị nhập viện điều trị càng sớm càng tốt để kéo dài thêm cơ hội sống.

Khoảng thời gian ấy, bạn bè, hàng xóm nghe tin cũng đến thăm hỏi, động viên chị. Thay vì lo cho sức khỏe của bản thân, chị lại luôn canh cánh nỗi lo sau khi chị mất, chồng và hai đứa con nhỏ sẽ ra sao.

Chị nói không muốn đi điều trị, không phải chị không sợ chết mà vì chị không muốn chồng con, bố mẹ hai bên gia đình phải vất vả vì chị. Bởi hơn ai hết, chị cũng tìm hiểu kỹ tiên lượng bệnh của mình không còn nhiều thời gian nữa.

Với một người thương vợ, chồng chị đã phản đối quan điểm đó của chị. Anh nói, có phải bán nhà cũng nhất quyết chữa bệnh cho vợ, kể cả là chỉ kéo dài cơ hội sống được vài năm hay thậm chí 1 năm đi chăng nữa.

Tôi không rõ sau đó, hai người đã nói chuyện với nhau ra sao mà khiến anh thay đổi quyết định. Một quyết định khiến ai cũng sửng sốt: Thay vì cố thuyết phục vợ đến bệnh viện, anh chuyển sang chủ động xin nghỉ phép, lên kế hoạch đưa vợ và con đi du lịch tại nhiều địa điểm nổi tiếng trên cả nước.

Ngồi bên ban công, anh vừa nói vừa khóc rằng anh muốn vợ sống cả đời bên mình. Nhưng chuyện đến nước này, anh tôn trọng ý nguyện của vợ. Chính bản thân anh cũng không muốn những năm tháng cuối đời của vợ phải nằm bẹp trên giường bệnh, bị kim tiêm và hóa chất hành hạ.

Anh muốn vợ anh được đi du lịch đây đó để tận hưởng cuộc sống xung quanh, để gia đình có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau – điều mà suốt bao năm qua vì cơm áo gạo tiền, vì guồng quay cuộc sống, anh đã chưa làm được cho chị.

Dĩ nhiên, quyết định đó của anh vấp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều người, nhất là bố mẹ vợ anh. Ông bà cho rằng, anh nhẫn tâm, độc ác, không thương vợ nên không muốn tốn tiền điều trị bệnh cho vợ.

Có lẽ, quyết định của anh sẽ còn gây tranh cãi về sau. Nhưng với bản thân tôi – là người chứng kiến mọi chuyện, tôi hoàn toàn hiểu nỗi lòng của anh. Nhìn anh tiều tụy đi trông thấy, tôi cũng biết, để đưa ra được quyết định đó, chắc hẳn, anh cũng đã trắng đêm suy nghĩ rất nhiều. Dù quyết định như thế nào, tôi cũng mong gia đình anh sẽ có thật nhiều những kỷ niệm đẹp bên nhau trong những năm tháng ít ỏi về sau…