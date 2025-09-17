Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Vợ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, quyết định của người chồng khiến ai nấy đều sửng sốt

Thứ tư, 19:13 17/09/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Có lẽ, quyết định của anh sẽ còn gây tranh cãi về sau. Nhưng với bản thân tôi – là người chứng kiến mọi chuyện, tôi hoàn toàn hiểu tại sao anh làm như vậy.

Vợ chồng anh Tùng, chị Huyền là hàng xóm thân thiết với nhà tôi suốt gần 10 năm qua. Từ khi anh chị chuyển về khu chung cư này sinh sống, ai nấy đều quý mến vì cả hai tính tình hiền lành, vui vẻ lại hay giúp đỡ mọi người xung quanh.

Xuất thân đều là người tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, anh chị luôn chăm chỉ làm việc, phấn đấu đầu tư cho con cái học hành đàng hoàng, tử tế. Vì vậy, hai bé nhà anh chị học rất giỏi, luôn đứng tốp đầu của lớp.

Một điều nữa mà tôi ngưỡng mộ ở cặp đôi này là hai vợ chồng rất yêu thương, nhường nhịn nhau. Từ ngày về đây, tôi hiếm khi thấy anh chị to tiếng hay cãi vã.

Vợ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, quyết định của người chồng khiến ai nấy đều sửng sốt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Có đôi lần, chị Huyền tâm sự rằng, không phải lúc nào gia đình chị cũng êm đềm, hạnh phúc. Tuy nhiên, một thói quen mà anh chị duy trì được suốt bao nhiêu năm chung sống là khi có vấn đề thì thẳng thắn ngồi lại cùng nhau để đối diện và tìm cách tháo gỡ. Sai đâu sửa đó hoặc rút kinh nghiệm cho những lần sau không mắc phải. Do đó, càng ngày hai vợ chồng chị càng thấu hiểu và thương nhau nhiều hơn.

Ấy vậy mà, cuộc đời lại không êm đềm mãi với vợ chồng anh chị. Cách đây không lâu, biến cố ập đến với gia đình chị Huyền khiến không chỉ tôi mà mọi người trong khu đều bàng hoàng, thương xót.

Sau khoảng thời gian bị ho dai dẳng, kèm theo sụt cân, chị Huyền đến viện khám thì bàng hoàng phát hiện bản thân bị ung thư phổi. Kết quả khiến chị chị suy sụp. Anh Tùng cũng như không tin nổi, cứ lặp đi lặp lại câu nói như đang tự trấn an chính bản thân mình rằng chắc có sự nhầm lẫn gì đó. Chứ vợ anh không hút thuốc, làm sao có thể ung thư phổi được.

Thế nhưng, đi cả hai bệnh viện đầu ngành, kết quả vẫn không thay đổi, thậm chí bác sĩ nói bệnh của chị đã di căn, khuyên gia đình anh phải cho chị nhập viện điều trị càng sớm càng tốt để kéo dài thêm cơ hội sống.

Khoảng thời gian ấy, bạn bè, hàng xóm nghe tin cũng đến thăm hỏi, động viên chị. Thay vì lo cho sức khỏe của bản thân, chị lại luôn canh cánh nỗi lo sau khi chị mất, chồng và hai đứa con nhỏ sẽ ra sao.

Chị nói không muốn đi điều trị, không phải chị không sợ chết mà vì chị không muốn chồng con, bố mẹ hai bên gia đình phải vất vả vì chị. Bởi hơn ai hết, chị cũng tìm hiểu kỹ tiên lượng bệnh của mình không còn nhiều thời gian nữa.

Với một người thương vợ, chồng chị đã phản đối quan điểm đó của chị. Anh nói, có phải bán nhà cũng nhất quyết chữa bệnh cho vợ, kể cả là chỉ kéo dài cơ hội sống được vài năm hay thậm chí 1 năm đi chăng nữa.

Tôi không rõ sau đó, hai người đã nói chuyện với nhau ra sao mà khiến anh thay đổi quyết định. Một quyết định khiến ai cũng sửng sốt: Thay vì cố thuyết phục vợ đến bệnh viện, anh chuyển sang chủ động xin nghỉ phép, lên kế hoạch đưa vợ và con đi du lịch tại nhiều địa điểm nổi tiếng trên cả nước.

Ngồi bên ban công, anh vừa nói vừa khóc rằng anh muốn vợ sống cả đời bên mình. Nhưng chuyện đến nước này, anh tôn trọng ý nguyện của vợ. Chính bản thân anh cũng không muốn những năm tháng cuối đời của vợ phải nằm bẹp trên giường bệnh, bị kim tiêm và hóa chất hành hạ.

Anh muốn vợ anh được đi du lịch đây đó để tận hưởng cuộc sống xung quanh, để gia đình có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau – điều mà suốt bao năm qua vì cơm áo gạo tiền, vì guồng quay cuộc sống, anh đã chưa làm được cho chị.

Dĩ nhiên, quyết định đó của anh vấp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều người, nhất là bố mẹ vợ anh. Ông bà cho rằng, anh nhẫn tâm, độc ác, không thương vợ nên không muốn tốn tiền điều trị bệnh cho vợ.

Có lẽ, quyết định của anh sẽ còn gây tranh cãi về sau. Nhưng với bản thân tôi – là người chứng kiến mọi chuyện, tôi hoàn toàn hiểu nỗi lòng của anh. Nhìn anh tiều tụy đi trông thấy, tôi cũng biết, để đưa ra được quyết định đó, chắc hẳn, anh cũng đã trắng đêm suy nghĩ rất nhiều. Dù quyết định như thế nào, tôi cũng mong gia đình anh sẽ có thật nhiều những kỷ niệm đẹp bên nhau trong những năm tháng ít ỏi về sau…

Vợ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, quyết định của người chồng khiến ai nấy đều sửng sốt - Ảnh 2.Chồng ngoại tình, tôi đau đớn nhưng vẫn quyết định tha thứ vì một người đặc biệt

GĐXH – Tha thứ cho chồng ngoại tình không phải là chuyện dễ dàng đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng tôi đã có quyết định của riêng mình.

Duyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng khi chồng đi làm ăn xa, 5 năm sau, tôi nhận cái kết không ngờ

Hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng khi chồng đi làm ăn xa, 5 năm sau, tôi nhận cái kết không ngờ

Về dự sinh nhật bố vợ, con rể có hành động khiến mọi người lắc đầu ngao ngán

Về dự sinh nhật bố vợ, con rể có hành động khiến mọi người lắc đầu ngao ngán

Đi khám thai, tôi đau đớn khi nghe bác sĩ tiết lộ điều cay đắng liên quan đến bố đứa bé

Đi khám thai, tôi đau đớn khi nghe bác sĩ tiết lộ điều cay đắng liên quan đến bố đứa bé

Hành động của bố mẹ chồng trong ngày sinh nhật cháu nội đẩy cuộc hôn nhân của tôi trên bờ vực tan vỡ

Hành động của bố mẹ chồng trong ngày sinh nhật cháu nội đẩy cuộc hôn nhân của tôi trên bờ vực tan vỡ

Về quê ở cữ, tôi trầm cảm vì những hành động của mẹ chồng liên quan tháng cô hồn

Về quê ở cữ, tôi trầm cảm vì những hành động của mẹ chồng liên quan tháng cô hồn

Cùng chuyên mục

Ở biệt thự, đi xe sang, quẹt thẻ không giới hạn mà khổ

Ở biệt thự, đi xe sang, quẹt thẻ không giới hạn mà khổ

Tâm sự - 2 giờ trước

Câu chuyện của Bích không hiếm.

Tâm sự dằn vặt, đau xót của người phụ nữ lỡ... ngoại tình

Tâm sự dằn vặt, đau xót của người phụ nữ lỡ... ngoại tình

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trong những tháng ngày khó khăn, buồn tủi, không có tiếng nói chung và sự lạnh nhạt của chồng, tôi đã... ngoại tình.

Chuyện đau lòng ngày giỗ bố: Tiền phúng điếu biến mất, anh em cãi nhau om sòm

Chuyện đau lòng ngày giỗ bố: Tiền phúng điếu biến mất, anh em cãi nhau om sòm

Tâm sự - 14 giờ trước

Ngày giỗ đầu bố, lẽ ra là dịp để anh em sum vầy, thắp cho bố nén nhang, thì gia đình tôi lại rơi vào cảnh cãi vã nảy lửa. Tất cả chỉ xoay quanh chuyện… tiền phúng điếu giao cho anh cả giờ "không cánh mà bay".

Anh em 'đấu tố' nhau trong đám tang mẹ vì chuyện không nhận tiền phúng điếu

Anh em 'đấu tố' nhau trong đám tang mẹ vì chuyện không nhận tiền phúng điếu

Tâm sự - 1 ngày trước

Giữa tiếng trống tang, tôi đau xót nhận ra nỗi đau không chỉ là mất mẹ mà còn là mất đi tình đoàn kết khi cuộc họp phúng điếu biến thành cuộc “đấu tố” giữa anh chị em.

Khi vợ bỗng trở thành 'người thứ ba': Sự thật cay đắng được vạch trần sau 12 năm chung sống

Khi vợ bỗng trở thành 'người thứ ba': Sự thật cay đắng được vạch trần sau 12 năm chung sống

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Bỗng một ngày, tôi người vợ chính thức chung sống 12 năm, chuẩn bị sinh đứa con thứ tư cho anh trở thành "người thứ ba" trong mối tình "sâu nặng" của chồng với người phụ nữ đó.

Vợ thất nghiệp, chồng vẫn muốn mừng cưới bạn thân 28 triệu để giữ thể diện

Vợ thất nghiệp, chồng vẫn muốn mừng cưới bạn thân 28 triệu để giữ thể diện

Tâm sự - 1 ngày trước

Vợ thất nghiệp, tiền nhà sắp cạn nhưng chồng vẫn kiên quyết mừng cưới cô bạn thân hơn 1.000 USD để không bị xem thường.

'Có mỗi việc ở nhà...' và cái kết bất ngờ khi con dâu đi vắng

'Có mỗi việc ở nhà...' và cái kết bất ngờ khi con dâu đi vắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - "Có mỗi việc ở nhà...", đây chắc chắn là câu nói quen thuộc mà hầu như mẹ bỉm sữa nào cũng phải nghe.

Hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng khi chồng đi làm ăn xa, 5 năm sau, tôi nhận cái kết không ngờ

Hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng khi chồng đi làm ăn xa, 5 năm sau, tôi nhận cái kết không ngờ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật được phơi bày, tôi thấy bản thân cô đơn, lạc lõng vô cùng, cảm giác như chính mình mới là người thừa trong gia đình ấy.

Dù có hiếu thảo đến đâu cũng đừng bao giờ làm 3 điều này với cha mẹ đã ngoài 70 tuổi!

Dù có hiếu thảo đến đâu cũng đừng bao giờ làm 3 điều này với cha mẹ đã ngoài 70 tuổi!

Tâm sự - 2 ngày trước

Trước đây, tôi vẫn luôn cho rằng hiếu thảo là đón cha mẹ lên thành phố sống, để họ được ăn no mặc ấm, không phải lo nghĩ gì...

Muốn ly hôn vì chỉ cần quên đóng chai nước cũng bị vợ đay nghiến cả ngày

Muốn ly hôn vì chỉ cần quên đóng chai nước cũng bị vợ đay nghiến cả ngày

Tâm sự - 2 ngày trước

Mới cưới 2 năm tôi đã chịu hết nổi, muốn ly hôn vì vợ luôn "phát rồ" vì những chuyện vặt, chẳng hạn tôi uống chai nước rồi quên vặn nắp là bị đay nghiến cả buổi.

Xem nhiều

Bố đòi ly hôn tuổi 60, mẹ đồng ý ngay vì lý do khiến con nghẹn lòng

Bố đòi ly hôn tuổi 60, mẹ đồng ý ngay vì lý do khiến con nghẹn lòng

Tâm sự

Ở tuổi 60, bố bất ngờ đề nghị ly hôn. Nhưng điều khiến tôi sốc hơn cả là mẹ đồng ý ngay, không một giây do dự

Đi khám thai, tôi đau đớn khi nghe bác sĩ tiết lộ điều cay đắng liên quan đến bố đứa bé

Đi khám thai, tôi đau đớn khi nghe bác sĩ tiết lộ điều cay đắng liên quan đến bố đứa bé

Tâm sự
Dù có hiếu thảo đến đâu cũng đừng bao giờ làm 3 điều này với cha mẹ đã ngoài 70 tuổi!

Dù có hiếu thảo đến đâu cũng đừng bao giờ làm 3 điều này với cha mẹ đã ngoài 70 tuổi!

Tâm sự
Khi vợ bỗng trở thành 'người thứ ba': Sự thật cay đắng được vạch trần sau 12 năm chung sống

Khi vợ bỗng trở thành 'người thứ ba': Sự thật cay đắng được vạch trần sau 12 năm chung sống

Tâm sự
'Có mỗi việc ở nhà...' và cái kết bất ngờ khi con dâu đi vắng

'Có mỗi việc ở nhà...' và cái kết bất ngờ khi con dâu đi vắng

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top