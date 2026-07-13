Bất ngờ xe máy điện Honda giảm giá sốc, rẻ tới gần nửa, chỉ còn 15,52 triệu đồng

Đẳng cấp ngang SH Mode, xe máy điện giá 37 triệu đồng đẹp cổ điển, công nghệ thông minh, rẻ chỉ như Vision GĐXH - Xe máy điện sang trọng và đẹp mắt hơn cả Honda SH Mode vừa trình làng, có thể thế chân Vision nhờ mức giá chỉ 37 triệu đồng.

Xe máy điện Honda ICON e:

Honda ICON e:

Mới đây, Honda đã tung ra chương trình ưu đãi tiền mặt cực kỳ hấp dẫn dành cho khách hàng mua xe máy điện học sinh ICON e:. Qua đó, đại diện chạy điện đầu tiên của hãng xe Nhật Bản chính thức thiết lập một mặt bằng giá mới, dễ tiếp cận hơn bao giờ hết khi chỉ còn dao động quanh mức 15 triệu đồng. Đáng chú ý, đây đã là đợt giảm giá thứ hai của Honda dành cho mẫu xe này.

Ban đầu, xe có giá niêm yết là 26,9 triệu đồng. Ngay sau dịp Tết Nguyên đán, hãng đã nhanh chóng giảm 5 triệu đồng đưa giá về mức 21,9 triệu đồng. Và với đợt ưu đãi mới nhất, người tiêu dùng hiện có cơ hội sở hữu xe với mức chi phí tiết kiệm hơn rất nhiều.

Đi sâu vào chi tiết, cả ba phiên bản của dòng xe ICON e: đều nhận được mức giá ưu đãi cực tốt. Cụ thể, phiên bản Cao cấp giảm mạnh xuống chỉ còn 15,52 triệu đồng. Tiếp đó, phiên bản Đặc biệt hiện có giá 15,71 triệu đồng và phiên bản Thể thao chốt giá mới ở mức 15,9 triệu đồng. Mức giá này hoàn toàn chưa bao gồm pin, mang lại sự linh hoạt tối đa cho người mua. Khách hàng có thể chọn giải pháp thuê pin vô cùng tiết kiệm với chi phí cố định 245.455 đồng một tháng cho mỗi viên.

Ngoài ra, nếu có nhu cầu sở hữu trọn bộ, người dùng có thể mua đứt pin kèm theo xe với giá 8,836 triệu đồng hoặc mua lẻ độc lập với giá 12,21 triệu đồng.

Nhờ chiến lược điều chỉnh giá bán vô cùng quyết liệt, Honda ICON e: đang nắm giữ lợi thế cạnh tranh vượt trội khi so sánh cùng các mẫu xe máy điện khác trong cùng phân khúc. Cộng hưởng cùng độ bền bỉ và uy tín thương hiệu Honda đã bám rễ sâu vào tâm trí người Việt, ICON e: được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ chinh phục thành công tệp khách hàng sống tại các khu vực đô thị.

Đây là sự lựa chọn tối ưu đối với học sinh, sinh viên hay những người cần một phương tiện di chuyển gọn nhẹ, bền bỉ để đi học, đi chợ mỗi ngày mà không phải đặt nặng áp lực về dung lượng pin hay quãng đường di chuyển tối đa.

Đánh giá xe máy điện Honda ICON e:

Nhờ thiết kế gọn nhẹ, Honda ICON e linh hoạt khi di chuyển trong đô thị đông đúc. Khoảng sáng gầm 132 mm giúp xe dễ dàng vượt qua gờ giảm tốc hay những đoạn đường hơi gồ ghề mà không lo cạ gầm. Đây là ưu điểm đáng giá với người thường xuyên di chuyển nội thành.

Honda ICON e được trang bị động cơ điện có công suất danh định 1,5 kW, công suất cực đại 1,81 kW và mô-men xoắn lên tới 85 Nm – khá ấn tượng trong phân khúc xe điện phổ thông. Xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 48 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày trong thành phố. Khi vận hành, xe tăng tốc nhẹ nhàng, êm ái và gần như không phát ra tiếng ồn động cơ như xe xăng, mang lại cảm giác lái dễ chịu, đặc biệt trong khu dân cư hoặc khi đi học, đi làm vào buổi sáng. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước – sau giúp xe ổn định hơn khi đi qua ổ gà hoặc mặt đường không bằng phẳng.

Honda ICON e còn được trang bị hệ thống phanh CBS

Bên cạnh đó, Honda ICON e còn được trang bị hệ thống phanh CBS (Combi Brake System), hỗ trợ phân bổ lực phanh đều giữa bánh trước và bánh sau, giúp xe giảm tốc ổn định và hạn chế trượt bánh khi phanh gấp. Đây là tính năng hữu ích cho người mới lái hoặc khi di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt.

Xe sử dụng pin Lithium-ion đạt chuẩn chống nước và chống bụi IP67, dung lượng 30,6 Ah, điện áp 48V và có thể tháo rời để sạc trực tiếp tại nhà hoặc nơi làm việc. So với các dòng xe điện sử dụng pin cố định, thiết kế pin tháo rời mang lại sự linh hoạt hơn cho người dùng, không phụ thuộc vào vị trí trạm sạc. Sau mỗi lần sạc đầy, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 71 km. Quãng đường này hoàn toàn đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hay đi chợ hằng ngày ở khoảng cách gần.

Dù sở hữu thiết kế nhỏ gọn, Honda ICON e vẫn được trang bị cốp chứa đồ dung tích 26 lít, đủ để đựng mũ bảo hiểm nửa đầu, áo mưa, túi xách nhỏ và nhiều vật dụng cá nhân khác. Xe còn có cổng sạc USB phía trước, thuận tiện cho việc sạc điện thoại hoặc thiết bị di động khi di chuyển. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED, kết hợp với bảng đồng hồ điện tử hiển thị đầy đủ các thông tin như tốc độ, mức pin, quãng đường và trạng thái sạc, giúp người lái dễ dàng theo dõi và quản lý năng lượng.

Về ưu điểm, Honda ICON e có thiết kế nhỏ gọn, dễ điều khiển, phù hợp với nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên hay người lớn tuổi. Xe không yêu cầu bằng lái do công suất dưới 4 kW và tốc độ tối đa dưới 50 km/h. Chi phí sử dụng ban đầu thấp nhờ mô hình thuê pin hàng tháng, đồng thời pin tháo rời cũng giúp việc sạc trở nên tiện lợi hơn. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như đèn LED, phanh CBS, cổng USB và cốp chứa đồ rộng. Khả năng vận hành êm ái, không phát thải khói bụi cũng là điểm cộng lớn về tính thân thiện với môi trường.

Honda ICON e có thiết kế nhỏ gọn

Tuy nhiên, Honda ICON e vẫn tồn tại một số hạn chế. Quãng đường di chuyển thực tế khoảng 50–70 km có thể chưa phù hợp với người thường xuyên đi xa. Tốc độ tối đa khoảng 49 km/h cũng khiến xe chưa thật sự lý tưởng cho nhu cầu di chuyển nhanh hoặc đi ngoại thành. Ngoài ra, chi phí thuê pin hàng tháng là khoản cố định nên nếu sử dụng trong thời gian dài, tổng chi phí có thể cao hơn các mẫu xe điện mua pin truyền thống. Thời gian sạc đầy khoảng 8 tiếng vẫn khá lâu và hiện chưa hỗ trợ sạc nhanh. Khả năng chở nặng hoặc leo dốc lớn của xe cũng còn hạn chế so với các dòng xe máy điện công suất cao hơn.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.