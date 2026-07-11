Xe ga giá hơn 20 triệu đồng phong cách sang trọng, tiết kiệm xăng kỷ lục, rẻ hơn cả xe máy điện

Rẻ hơn cả Vision, xe ga 125cc của Honda giá 30,8 triệu đồng thiết kế hoài cổ, trang bị chẳng kém SH Mode GĐXH - Xe ga 125cc của Honda đã chính thức trình làng với mức giá hấp dẫn, gây ấn tượng hơn cả Vision và SH Mode nhờ thiết kế hoài cổ, trang bị xịn xò.

Xe ga phong cách sang trọng, tiết kiệm xăng kỷ lục

Xe máy tay ga Giorno Golden 50cc

Giorno Golden 50cc là một trong những mẫu xe máy tay ga được nhiều học sinh, sinh viên và người dùng trẻ lựa chọn nhờ mức giá khoảng 20,5 triệu đồng cùng thiết kế thời trang, nhỏ gọn. Bên cạnh lợi thế không yêu cầu giấy phép lái xe, mẫu xe còn ghi điểm với khả năng tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp cho nhu cầu đi học và di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Giorno Golden 50cc sở hữu phong cách thiết kế thanh lịch với những đường cong mềm mại mang hơi hướng của các mẫu xe ga châu Âu. Ngoại hình trẻ trung giúp mẫu xe phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là học sinh và người mới làm quen với xe tay ga.

Xe có kích thước tổng thể 1.715 x 696 x 1.052 mm, chiều dài cơ sở 1.215 mm cùng trọng lượng chỉ 75 kg. Nhờ đó, việc dắt xe, quay đầu hay luồn lách trên các tuyến phố đông đúc trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chiều cao yên 735 mm kết hợp khoảng sáng gầm 135 mm giúp người lái dễ chống chân và vận hành ổn định trên nhiều điều kiện mặt đường.

Động cơ 50cc tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định

Hệ thống treo gồm phuộc trước dạng ống lồng giảm chấn thủy lực và giảm xóc sau lò xo trụ thủy lực giúp xe vận hành êm ái khi đi qua các đoạn đường gồ ghề.

Bộ bánh xe sử dụng lốp trước và sau kích thước 2.25-17, góp phần tăng độ ổn định trong quá trình di chuyển, đồng thời mang lại cảm giác lái chắc chắn.

Cung cấp sức mạnh cho Giorno Golden là động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn, dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí.

Khối động cơ này được tối ưu cho nhu cầu sử dụng trong đô thị, mang đến khả năng vận hành ổn định, tăng tốc mượt mà và chi phí sử dụng thấp.

Theo thông số từ nhà sản xuất, xe chỉ tiêu thụ khoảng 1,7 lít xăng cho mỗi 100 km. Đây là mức tiêu hao khá tiết kiệm trong phân khúc xe ga 50cc hiện nay.

Trang bị thực dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày

Với bình nhiên liệu dung tích 3,7 lít, Giorno Golden có thể di chuyển hơn 200 km sau mỗi lần đổ đầy xăng, đáp ứng tốt nhu cầu đi học hoặc đi làm trong nhiều ngày mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên.

Do sở hữu động cơ dưới 50cc, mẫu xe máy này phù hợp với học sinh từ đủ độ tuổi theo quy định và người chưa có giấy phép lái xe, đồng thời vẫn bảo đảm khả năng vận hành an toàn trong điều kiện giao thông đô thị.

Không chỉ chú trọng thiết kế và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Giorno Golden 50cc còn được trang bị nhiều tiện ích phục vụ người dùng.

Yên xe được thiết kế rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau trong những hành trình dài. Sàn để chân có diện tích hợp lý giúp người điều khiển dễ dàng thay đổi tư thế khi lái xe cũng như mang theo các vật dụng cá nhân.

Yên xe được thiết kế rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau

Cụm đồng hồ được bố trí trực quan, hiển thị đầy đủ các thông số cần thiết như tốc độ, mức nhiên liệu và tín hiệu đèn báo, hỗ trợ người lái quan sát nhanh trong quá trình vận hành.

Nhờ trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ gọn cùng bán kính quay đầu linh hoạt, Giorno Golden đặc biệt phù hợp với môi trường giao thông đông đúc tại các đô thị lớn.

Giá xe ga Giorno Golden

Với mức giá khoảng 20,5 triệu đồng, thiết kế thanh lịch, động cơ bền bỉ và mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,7 lít/100 km, Giorno Golden 50cc là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe ga phổ thông dưới 50cc. Mẫu xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày của học sinh, sinh viên cũng như những người cần một phương tiện kinh tế, dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí vận hành.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.