Lái thử xe ga giá 20,5 triệu đồng thiết kế sang chảnh, tiêu thụ 1,6 lít xăng/100km, đi không cần bằng lái khiến người dùng bất ngờ

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Xe máy tay ga Daelim Venus 50cc

Xe ga Daelim Venus 50cc được hoàn thiện tốt hơn kỳ vọng.

Ấn tượng đầu tiên là ngoại hình khá thanh lịch. Xe không mang phong cách thể thao hay góc cạnh như nhiều mẫu tay ga hiện nay mà thiên về những đường cong mềm mại, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Chính điều này giúp Daelim Venus không chỉ phù hợp với học sinh, sinh viên mà ngay cả người lớn tuổi hoặc những người cần một phương tiện đi lại nhẹ nhàng trong đô thị cũng có thể sử dụng.

Trong quá trình trải nghiệm, xe dễ dàng luồn lách qua các tuyến phố đông phương tiện hoặc đưa xe vào bãi gửi mà không gặp nhiều khó khăn.

Xe có trọng lượng chỉ khoảng 84 kg. Con số này khiến việc dắt xe, quay đầu hay chống xe trở nên rất nhẹ nhàng. Với những người có thể lực không quá tốt hoặc học sinh lần đầu sử dụng xe ga, đây là ưu điểm rất đáng giá.

Chiều cao yên 760 mm cũng giúp người có chiều cao từ khoảng 1m55 trở lên có thể chống chân khá tự tin.

Khoảng sáng gầm 150 mm là một điểm cộng khác. Trong quá trình sử dụng, chiếc xe dễ dàng vượt qua các gờ giảm tốc hoặc những đoạn đường gồ ghề mà không lo cạ gầm.

Dù sử dụng bộ vành 10 inch truyền thống, tổng thể chiếc xe vẫn tạo cảm giác cân đối và phù hợp với môi trường đô thị.

Nhìn chung, Daelim Venus không phải mẫu xe gây ấn tượng bằng thiết kế quá nổi bật nhưng lại mang đến cảm giác thân thiện và dễ sử dụng ngay từ lần đầu tiếp xúc.

Daelim Venus sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn, dung tích 49,5cc và làm mát bằng không khí. Đây là cấu hình quen thuộc trên các mẫu xe ga 50cc hiện nay.

Ngay từ khi vặn ga, chiếc xe tăng tốc khá mượt và không tạo cảm giác giật. Điều này đặc biệt phù hợp với những người lần đầu làm quen xe tay ga.

Trong điều kiện giao thông nội thành, Daelim Venus phản hồi khá nhẹ nhàng. Xe không hướng tới tốc độ cao mà tập trung vào sự ổn định và an toàn.

Chính vì vậy, việc di chuyển trong khu dân cư, đường phố đông xe hay quanh khu vực trường học đều diễn ra khá thoải mái.

Một lợi thế rất lớn của dòng xe 50cc là người từ đủ 16 tuổi có thể sử dụng mà không cần giấy phép lái xe theo quy định hiện hành.

Đây là lý do khiến Daelim Venus trở thành lựa chọn được nhiều học sinh THPT và phụ huynh quan tâm.

Trong quá trình trải nghiệm, tôi cũng đánh giá cao sự êm ái của động cơ. Ở dải tốc độ khoảng 30 - 40 km/h, chiếc xe vận hành khá ổn định và ít rung.

Daelim Venus trở thành lựa chọn được nhiều học sinh THPT và phụ huynh quan tâm.

Hệ thống giảm xóc cũng hoạt động hiệu quả. Phía trước sử dụng phuộc ống lồng giảm chấn thủy lực, phía sau là lò xo trụ kết hợp giảm chấn thủy lực.

Khi đi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường không bằng phẳng, chiếc xe hấp thụ dao động tương đối tốt và mang lại cảm giác dễ chịu.

Bộ bánh nhỏ giúp xe linh hoạt hơn trong phố, đồng thời bán kính quay đầu cũng khá nhỏ nên việc xoay trở ở những không gian hẹp trở nên đơn giản.

Sau nhiều ngày sử dụng, điều khiến tôi đánh giá cao nhất trên Daelim Venus không nằm ở thiết kế hay động cơ mà chính là khả năng tiết kiệm.

Theo công bố của nhà sản xuất, xe chỉ tiêu thụ khoảng 1,545 lít xăng cho mỗi 100 km. Đây là mức tiêu hao rất thấp, thậm chí thấp hơn nhiều mẫu xe số phổ thông hiện nay.

Với bình xăng dung tích 3,5 lít, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng khá lâu mới cần tiếp nhiên liệu.

Đối với học sinh hoặc người đi làm gần nhà, chi phí nhiên liệu mỗi tháng gần như không đáng kể.

Daelim Venus 50cc không phải chiếc xe dành cho những ai yêu thích tốc độ hay công nghệ hiện đại.

Bên cạnh đó, động cơ 50cc có cấu tạo khá đơn giản nên việc bảo dưỡng cũng không quá tốn kém.

Chi phí thay dầu máy, kiểm tra định kỳ hay sửa chữa đều ở mức hợp lý. Đây là yếu tố rất quan trọng đối với những người mua xe lần đầu hoặc gia đình cần một phương tiện tiết kiệm.

Dù vậy, Daelim Venus 50cc không phải chiếc xe dành cho những ai yêu thích tốc độ hay công nghệ hiện đại.

Thay vào đó, chiếc xe tập trung vào đúng những gì người dùng phổ thông cần nhất: dễ điều khiển, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng thấp và không yêu cầu bằng lái.

Giá xe ga Daelim Venus 50cc

Xe ga Daelim Venus 50cc có giá dao động từ 20.500.000 VNĐ đến 24.000.000 VNĐ tùy thuộc vào từng đại lý và thời điểm khuyến mãi.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế thanh lịch, động cơ 49,5cc bền bỉ cùng mức tiêu hao chỉ khoảng 1,545 lít/100 km, Daelim Venus là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho học sinh, sinh viên hoặc những ai cần một chiếc xe ga nhỏ gọn để di chuyển hằng ngày trong đô thị.

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