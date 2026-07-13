Lái thử xe ga giá 20,5 triệu đồng thiết kế sang chảnh, tiêu thụ 1,6 lít xăng/100km, đi không cần bằng lái khiến người dùng bất ngờ
GĐXH - Xe ga sở hữu thiết kế nhỏ gọn, động cơ 49,5cc không cần bằng lái, mức tiêu hao chỉ 1,545 lít/100 km và phù hợp với học sinh, sinh viên.
Xe ga thiết kế sang chảnh, tiêu thụ 1,6 lít xăng/100km, đi không cần bằng lái
Xe ga Daelim Venus 50cc được hoàn thiện tốt hơn kỳ vọng.
Ấn tượng đầu tiên là ngoại hình khá thanh lịch. Xe không mang phong cách thể thao hay góc cạnh như nhiều mẫu tay ga hiện nay mà thiên về những đường cong mềm mại, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.
Chính điều này giúp Daelim Venus không chỉ phù hợp với học sinh, sinh viên mà ngay cả người lớn tuổi hoặc những người cần một phương tiện đi lại nhẹ nhàng trong đô thị cũng có thể sử dụng.
Trong quá trình trải nghiệm, xe dễ dàng luồn lách qua các tuyến phố đông phương tiện hoặc đưa xe vào bãi gửi mà không gặp nhiều khó khăn.
Xe có trọng lượng chỉ khoảng 84 kg. Con số này khiến việc dắt xe, quay đầu hay chống xe trở nên rất nhẹ nhàng. Với những người có thể lực không quá tốt hoặc học sinh lần đầu sử dụng xe ga, đây là ưu điểm rất đáng giá.
Chiều cao yên 760 mm cũng giúp người có chiều cao từ khoảng 1m55 trở lên có thể chống chân khá tự tin.
Khoảng sáng gầm 150 mm là một điểm cộng khác. Trong quá trình sử dụng, chiếc xe dễ dàng vượt qua các gờ giảm tốc hoặc những đoạn đường gồ ghề mà không lo cạ gầm.
Dù sử dụng bộ vành 10 inch truyền thống, tổng thể chiếc xe vẫn tạo cảm giác cân đối và phù hợp với môi trường đô thị.
Nhìn chung, Daelim Venus không phải mẫu xe gây ấn tượng bằng thiết kế quá nổi bật nhưng lại mang đến cảm giác thân thiện và dễ sử dụng ngay từ lần đầu tiếp xúc.
Daelim Venus sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn, dung tích 49,5cc và làm mát bằng không khí. Đây là cấu hình quen thuộc trên các mẫu xe ga 50cc hiện nay.
Ngay từ khi vặn ga, chiếc xe tăng tốc khá mượt và không tạo cảm giác giật. Điều này đặc biệt phù hợp với những người lần đầu làm quen xe tay ga.
Trong điều kiện giao thông nội thành, Daelim Venus phản hồi khá nhẹ nhàng. Xe không hướng tới tốc độ cao mà tập trung vào sự ổn định và an toàn.
Chính vì vậy, việc di chuyển trong khu dân cư, đường phố đông xe hay quanh khu vực trường học đều diễn ra khá thoải mái.
Một lợi thế rất lớn của dòng xe 50cc là người từ đủ 16 tuổi có thể sử dụng mà không cần giấy phép lái xe theo quy định hiện hành.
Đây là lý do khiến Daelim Venus trở thành lựa chọn được nhiều học sinh THPT và phụ huynh quan tâm.
Trong quá trình trải nghiệm, tôi cũng đánh giá cao sự êm ái của động cơ. Ở dải tốc độ khoảng 30 - 40 km/h, chiếc xe vận hành khá ổn định và ít rung.
Hệ thống giảm xóc cũng hoạt động hiệu quả. Phía trước sử dụng phuộc ống lồng giảm chấn thủy lực, phía sau là lò xo trụ kết hợp giảm chấn thủy lực.
Khi đi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường không bằng phẳng, chiếc xe hấp thụ dao động tương đối tốt và mang lại cảm giác dễ chịu.
Bộ bánh nhỏ giúp xe linh hoạt hơn trong phố, đồng thời bán kính quay đầu cũng khá nhỏ nên việc xoay trở ở những không gian hẹp trở nên đơn giản.
Sau nhiều ngày sử dụng, điều khiến tôi đánh giá cao nhất trên Daelim Venus không nằm ở thiết kế hay động cơ mà chính là khả năng tiết kiệm.
Theo công bố của nhà sản xuất, xe chỉ tiêu thụ khoảng 1,545 lít xăng cho mỗi 100 km. Đây là mức tiêu hao rất thấp, thậm chí thấp hơn nhiều mẫu xe số phổ thông hiện nay.
Với bình xăng dung tích 3,5 lít, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng khá lâu mới cần tiếp nhiên liệu.
Đối với học sinh hoặc người đi làm gần nhà, chi phí nhiên liệu mỗi tháng gần như không đáng kể.
Bên cạnh đó, động cơ 50cc có cấu tạo khá đơn giản nên việc bảo dưỡng cũng không quá tốn kém.
Chi phí thay dầu máy, kiểm tra định kỳ hay sửa chữa đều ở mức hợp lý. Đây là yếu tố rất quan trọng đối với những người mua xe lần đầu hoặc gia đình cần một phương tiện tiết kiệm.
Dù vậy, Daelim Venus 50cc không phải chiếc xe dành cho những ai yêu thích tốc độ hay công nghệ hiện đại.
Thay vào đó, chiếc xe tập trung vào đúng những gì người dùng phổ thông cần nhất: dễ điều khiển, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng thấp và không yêu cầu bằng lái.
Giá xe ga Daelim Venus 50cc
Xe ga Daelim Venus 50cc có giá dao động từ 20.500.000 VNĐ đến 24.000.000 VNĐ tùy thuộc vào từng đại lý và thời điểm khuyến mãi.
Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế thanh lịch, động cơ 49,5cc bền bỉ cùng mức tiêu hao chỉ khoảng 1,545 lít/100 km, Daelim Venus là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho học sinh, sinh viên hoặc những ai cần một chiếc xe ga nhỏ gọn để di chuyển hằng ngày trong đô thị.
Xe ga giá chưa tới 25 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế xinh xắn, tiết kiệm xăng
Với mức giá dưới 25 triệu đồng, hiện khách hàng đã có nhiều lựa chọn xe tay ga cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.
Xe ga TVS Callisto 110
Hiện Callisto 110 được phân phối tại các đại lý với mức giá chỉ 19,99 triệu đồng.
Trong phân khúc xe tay ga giá rẻ dưới 25 triệu đồng tại Việt Nam, TVS Callisto 110 nổi bật nhờ thiết kế mang phong cách thanh lịch cùng loạt trang bị thực dụng cho gia đình. Xe sở hữu thân vỏ kim loại cứng cáp, bền bỉ, tạo cảm giác chắc chắn hơn so với nhiều mẫu xe phổ thông khác trong tầm giá. Phần đầu xe trang bị hệ thống đèn halogen với mặt gương tăng sáng, kết hợp kính chắn gió cao và gương chiếu hậu mạ crom, mang lại diện mạo hài hòa và hiện đại.
Khoang lái được bố trí đồng hồ Analog cỡ lớn, hiển thị rõ ràng các thông số cần thiết. Sàn để chân rộng tới 375 mm giúp người lái thoải mái để chân hoặc mang theo đồ đạc. Yên xe đệm cao cấp phối hai màu cùng tựa lưng dày phía sau tăng sự êm ái cho cả người điều khiển lẫn người ngồi sau. Hệ thống giảm xóc gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo sau 3 cấp độ điều chỉnh, đảm bảo vận hành êm ái trên nhiều điều kiện đường sá.
Về sức mạnh, xe sử dụng động cơ xy lanh đơn dung tích 110cc, phun xăng điện tử, cho công suất 5,8 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 8,8 Nm tại 5.500 vòng/phút. Ngoài đề điện, xe còn có cần đạp khởi động dự phòng. Các tiện ích đáng chú ý gồm công nghệ phanh SBT đồng bộ, cổng sạc di động, nắp đổ xăng đặt phía sau, chân chống EZ, công tắc Passing và móc treo đồ chắc chắn.
Xe ga SYM Shark 50
Giá SYM Shark 50 được niêm yết ở mức 24,5 triệu đồng.
Với những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu tay ga rẻ dưới 25 triệu đồng, SYM Shark 50 là lựa chọn đáng chú ý dành cho học sinh, sinh viên hoặc người dùng đủ 16 tuổi trở lên và chưa có bằng lái xe. Xe sở hữu thiết kế gọn gàng với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.931 x 665 x 1.096 mm, chiều dài cơ sở 1.335 mm, giúp xe vận hành linh hoạt trong đô thị đông đúc. Trọng lượng khô 100 kg kết hợp khoảng sáng gầm 100 mm mang lại sự ổn định khi di chuyển hàng ngày.Shark 50 được trang bị động cơ 4 thì, dung tích 49,5 cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 3,1 Nm tại 7.000 vòng/phút, cho tốc độ tối đa khoảng 50 km/h - phù hợp với nhu cầu đi học, đi làm quãng ngắn.
Về an toàn, xe sử dụng hệ thống phanh đùm (cơ) cho cả trước và sau, đi kèm lốp có ruột kích thước 70/90-14 phía trước và 80/90-14 phía sau. Hệ thống giảm xóc ống lồng trước kèm lò xo phía sau cũng đảm bảo xe vận hành ổn định.
Xe ga SYM Priti 50
Hiện nhiều đại lý đang bán ra SYM Priti 50 với giá khoảng 25 triệu đồng.
Tiếp tục là một lựa chọn đáng cân nhắc ở phân khúc xe máy không cần bằng lái tại Việt Nam, SYM Priti 50 ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn, trẻ trung và nhiều tiện ích hiện đại. Xe được trang bị hệ thống đèn LED cho cả đèn pha và đèn hậu, tăng khả năng chiếu sáng và tạo diện mạo hiện đại. Logo tên xe đặt tại vị trí đèn xi-nhan với hiệu ứng màu chuyển sắc bắt mắt, tăng tính nhận diện. Sàn để chân rộng 264 mm, mặt phẳng lớn, thuận tiện để vali, túi xách khi di chuyển hay mua sắm.
Về vận hành, xe sử dụng động cơ 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 2,5 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 3,2 Nm tại 7.500 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 1,81 lít/100 km kết hợp bình xăng 6,5 lít giúp tối ưu chi phí sử dụng.
Trang bị tiện ích gồm đồng hồ LCD kỹ thuật số có thể điều chỉnh độ sáng, gương chiếu hậu xoay dọc 90 độ độc đáo, cốp dung tích 22,5 lít chứa vừa mũ bảo hiểm 3/4 và nhiều vật dụng cá nhân, cùng cổng sạc USB có nắp chống nước.
Xe ga SYM Elite 50cc
Hiện tại mức giá của Elite 50cc chỉ vào khoảng hơn 23 triệu đồng mà thôi.
Đã từ rất lâu SYM muốn chinh phục khách hàng thuộc nhiều đối tượng khác nhau như học sinh, sinh viên, người đi làm,... Vì thế mà hãng tung ra nhiều sản phẩm phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của những đối tượng trên, điển hình nhất là hai dòng xe tay ga 50cc và xe số 50cc đang rất được các bạn học sinh, sinh viên yêu thích.
Nổi bật nhất phải kể đến dòng xe Elite 50cc dành riêng cho phái nữ, với những công nghệ hiện đại, cùng thiết kế nhỏ gọn và xinh xắn đủ sức cuốn hút bất kỳ ai khi nhìn vào.