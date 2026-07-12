Tỷ giá USD hôm nay 12/7: USD đi ngang, chợ đen giữ giá

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF chốt tuần giảm 0,07% so với phiên trước, hiện ở mức 99,78 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng Đô la Mỹ, đồng EUR ở mức 0,8645 USD/EUR. Đồng bảng Anh giảm xuống 0,7459 USD/GBP. Đồng yên Nhật tăng 0,18%, lên 160,19 yên/USD. Đối với đồng nhân dân tệ, tỷ giá USD/CNY ở mức 6,7763, gần như đi ngang.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY chốt tuần ở 99,78 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do đứng giá. Yên Nhật và đồng EUR cũng chững giá.

Chỉ số DXY giảm nhẹ xuống 99,78 điểm, cho thấy đồng USD suy yếu khi kỳ vọng về giải pháp ngoại giao giữa Mỹ và Iran cải thiện tâm lý thị trường. Giới đầu tư dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới, dù vẫn đánh giá khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức khá cao. Trong khi đó, đồng euro tăng nhẹ sau khi ECB nâng lãi suất để ứng phó áp lực lạm phát do giá năng lượng tăng, còn đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu so với USD.

Theo giới phân tích, diễn biến của đồng USD trong tuần tới sẽ phụ thuộc chủ yếu vào các số liệu lạm phát của Mỹ, kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Nếu các yếu tố này tiếp tục leo thang, đồng USD có thể duy trì sức mạnh so với nhiều đồng tiền chủ chốt.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 12/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước duy trì ở vùng 25.155 đồng/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước đó.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 12/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 12/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 12/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 12/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 12/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 12/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay ổn định tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank giữ nguyên giá so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,060 - 26,470 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD cũng không có biến động so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.905 - 26.445 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,090 - 26,470 đồng/USD, duy trì mức ra mua vào và bán ra của phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 12/7/2026, khảo sát lúc 11h05 phút hiện không thay đổi với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.310 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.410 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 12/7, ổn định tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,300.03-30,844.77 đồng/EUR, giữ nguyên giá so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.118- 30.838 đồng/EUR, không biến động so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,541-30,973 đồng/EUR, tiếp tục đi ngang so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 12/7/2026, khảo sát lúc 11h05 phút giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.880 và bán ra là 30.000 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay mua vào và bán ra vẫn ở mức 156.96-167.79 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên ổn định ở mức 156,94- 168,44 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yên bật duy trì ở vùng 158.07- 167.94 đồng/JPY.

Với diễn biến hiện nay, người có nhu cầu mua USD để thanh toán, du học hoặc du lịch gần như chưa chịu nhiều áp lực do giá USD trong nước vẫn dao động trong biên độ hẹp. Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát khả năng Fed điều chỉnh lãi suất và những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông vì đây là hai yếu tố có thể khiến đồng USD biến động mạnh trong thời gian tới.

Tỷ giá USD hôm nay 11/7: USD 'chợ đen' chưa có biến động GĐXH - Đồng USD chốt tuần gần như đi ngang trong bối cảnh thị trường theo dõi căng thẳng Mỹ - Iran. Trong nước, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá USD, trong khi thị trường tự do vẫn giữ nguyên so với hôm qua.