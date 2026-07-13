Tỷ giá USD hôm nay 13/7: USD giảm nhẹ ở cả khối ngân hàng và 'chợ đen'

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF đầu tuần tăng 0,22% so với phiên trước, hiện ở mức 101,17 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY chốt tuần ở 101,17 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do đã biến động giảm sau thời gian dài chững giá. Yên Nhật và đồng EUR cũng giảm nhẹ.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục khiến thị trường thận trọng do lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu, có thể làm gia tăng lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, qua đó hỗ trợ đồng USD. Tại Mỹ, lạm phát vẫn ở mức cao và biên bản họp FOMC cho thấy Fed tiếp tục ưu tiên kiểm soát giá cả. Trong tuần này, đồng USD được dự báo dao động trong biên độ hẹp nhưng có xu hướng tăng, nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ cao, nhu cầu đối với tài sản an toàn và kỳ vọng Fed giữ lập trường thận trọng. Tuy nhiên, diễn biến của USD vẫn sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế và lạm phát sắp được công bố.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 13/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước duy trì ở vùng 25.220 đồng/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD mua vào và bán ra được phép giao dịch trong vùng 23.959 - 26.481 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%. Các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 13/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 13/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 13/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 13/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 13/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 13/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,050-26,460 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 111 đồng chiều mua vào và tăng 1 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.016-26.446 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,080- 26,460 đồng/USD, đã giảm 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra của phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 13/7/2026, khảo sát lúc 10h21 phút hiện giảm nhẹ so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.324 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.410 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 13/7, giảm tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,168.56-30,706.39 đồng/EUR, đã giảm 132 đồng chiều mua vào và giảm 138 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.377-30.787 đồng/EUR, đã tăng 259 đồng chiều mua vào và giảm 51 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,413-30,842 đồng/EUR, đã giảm 128 đồng chiều mua vào và giảm 131 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 13/7/2026, khảo sát lúc 10h27 phút đã giảm so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.841 và bán ra là 29.961 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay mua vào và bán ra giảm xuống mức 156.48-167.27 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên giảm xuống ở mức 157,06-167,06 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yên giảm xuống vùng 157.62-167.42 đồng/JPY.

Với diễn biến hiện nay, người có nhu cầu mua USD để thanh toán, du học hoặc du lịch gần như chưa chịu nhiều áp lực do giá USD trong nước vẫn dao động trong biên độ hẹp. Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát khả năng Fed điều chỉnh lãi suất và những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông vì đây là hai yếu tố có thể khiến đồng USD biến động mạnh trong thời gian tới.

Tỷ giá USD hôm nay 12/7: USD đi ngang, chợ đen giữ giá GĐXH - Đồng USD giảm nhẹ, chỉ số DXY ở mức 99,78 điểm trong bối cảnh thị trường theo dõi căng thẳng Mỹ - Iran. Trong nước, nhiều ngân hàng và thị trường tự do vẫn giữ nguyên so với hôm qua.