Loại rau chỉ khoảng 25.000-35.000 đồng/kg, ‘khắc tinh của bệnh K’, xưa chỉ mùa đông mới có, nay mùa hè cũng dễ kiếm

Cải xoong có giá bao nhiêu?

Trước đây, cải xoong thường là loại rau chủ yếu xuất hiện vào mùa lạnh. Tuy nhiên hiện nay, nhờ vào các phương pháp canh tác hiện đại, cùng với việc vận chuyển liên vùng trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn, mà tại các chợ dân sinh, hoặc các siêu thị, cửa hàng rau sạch, người tiêu dùng vẫn có thể bắt gặp được loại rau này.

Hiện nay, tại các chợ dân sinh, cải xoong có giá bán trung bình khoảng 25.000 – 35.000 đồng/kg, tùy từng địa phương và thời điểm có thể dao động khác nhau. Tại các siêu thị hoặc cửa hàng rau sạch, giá cải xoong cao hơn một chút, thường dao động từ 40.000-50.000 đồng/kg.

Giá trị dinh dưỡng của cải xoong

Cải xoong được biết đến là một trong những loại rau giàu dinh dưỡng nhất thế giới. Loại rau này chứa nhiều protein, chất xơ, canxi, sắt, kali cùng các vitamin thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo công bố của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cải xoong đứng đầu bảng xếp hạng các loại rau, củ, quả có mật độ dinh dưỡng cao nhất với số điểm tuyệt đối 100/100. Trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã đánh giá 47 loại rau, củ và trái cây dựa trên hàm lượng protein, chất xơ, canxi, sắt, kali và các vitamin thiết yếu.

Theo y học cổ truyền, cải xoong có tính mát, giúp thanh nhiệt, hỗ trợ bồi bổ cơ thể và được cho là có lợi đối với người mắc các bệnh về xương khớp, tim mạch, tiểu đường hoặc thiếu máu. Không chỉ giàu dinh dưỡng, cải xoong còn có giá thành khá rẻ. Một trong những lợi ích nổi bật của cải xoong là khả năng hỗ trợ bảo vệ cơ thể trước nguy cơ ung thư. Các nghiên cứu cho thấy loại rau này giúp làm tăng nồng độ các chất chống oxy hóa trong máu, góp phần bảo vệ ADN trước những tổn thương do các gốc tự do và các chất độc hại gây ra.

Một số nghiên cứu thực nghiệm và lâm sàng cũng ghi nhận việc bổ sung cải xoong vào chế độ ăn có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư ruột kết, ung thư cổ tử cung và ung thư vú. Bên cạnh đó, một số hoạt chất trong cải xoong còn được cho là có khả năng ức chế quá trình hình thành mạch máu nuôi khối u, từ đó hạn chế sự phát triển và di căn của tế bào ung thư. Tuy nhiên, các kết quả này vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu quy mô lớn trên người để khẳng định.

Theo một nghiên cứu được công bố trên British Journal of Nutrition, việc tiêu thụ khoảng 100g cải xoong mỗi ngày có thể giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa của cơ thể và góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Các chuyên gia cho biết cải xoong chứa hàm lượng vitamin C, sắt, canxi, magie, mangan, kẽm và kali dồi dào. Đặc biệt, loại rau này rất giàu các hợp chất isothiocyanate, trong đó có phenethyl isothiocyanate (PEITC). Nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt chất này có khả năng ức chế enzyme matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) – một enzyme liên quan đến quá trình phát triển và xâm lấn của khối u. Nhờ đó, PEITC được cho là có thể góp phần ngăn chặn sự phát triển và lan rộng của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp điều trị ung thư và người dân nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng kết hợp khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ sức khỏe.

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