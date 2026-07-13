Giá vàng hôm nay 14/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji bất ngờ giảm sâu

| Giá cả thị trường
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng mỗi lượng, trong khi vàng nhẫn SJC mất tới 1,2 triệu đồng/lượng, đưa giá bán xuống dưới mốc 149 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 14 / 7: Đà giảm sâu của vàng SJC và vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu - Ảnh 1.Giá vàng hôm nay 11/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

GĐXH - Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji... cũng đồng loạt "đứng im" so với đầu giờ sáng hôm qua.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 14 / 7: Đà giảm sâu của vàng SJC và vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu - Ảnh 2.

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,9-148,9 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, vào lúc 8h34', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ hạ 1,2 triệu đồng một lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, mua - bán ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 144-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng giảm 1 triệu đồng/lượng so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, mua - bán ở mức 144-148 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 11/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146,9-149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 146,6-149,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 146-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 6h00, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.119,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tuần qua có thời điểm tăng lên mức cao nhất tuần 4.202 USD/ounce khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz thúc đẩy nhu cầu trú ẩn.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.