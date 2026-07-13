Đẳng cấp ngang Honda HR-V, SUV 5 chỗ giá 253 triệu đồng thiết kế đẹp, trang bị hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Kích thước vượt Mazda CX-5, SUV giá 444 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, nội thất hiện đại, rẻ nhất phân khúc xe gầm cao GĐXH - SUV mới không chỉ có kích thước vượt trội hơn Mazda CX-5 và Honda CR-V còn gây ấn tượng với ngoại hình cơ bắp cùng động cơ tăng áp mạnh mẽ.

SUV 5 chỗ thiết kế đẹp, trang bị hiện đại

Nissan Tekton

Sau hơn một năm kể từ lần đầu hé lộ kế hoạch phát triển một mẫu SUV hoàn toàn mới dành cho thị trường Ấn Độ, Nissan đã chính thức trình làng Tekton – mẫu SUV cỡ C hoàn toàn mới.

Nissan Tekton được phát triển trên nền tảng RGMP hoàn toàn mới và là mẫu xe "anh em" với Renault Duster thế hệ mới. Hai mẫu SUV này chia sẻ khung gầm, hệ truyền động và nhiều trang bị kỹ thuật, tuy nhiên Nissan đã xây dựng cho Tekton một diện mạo riêng nhằm tạo sự khác biệt trong phân khúc SUV cỡ C đang rất cạnh tranh.

Tekton vẫn giữ tỷ lệ thân xe tương đồng với Duster

Ở ngoại thất, Tekton vẫn giữ tỷ lệ thân xe tương đồng với Duster nhưng được thiết kế lại toàn bộ phần đầu theo ngôn ngữ nhận diện mới của Nissan. Xe nổi bật với cụm đèn pha LED hình chữ L tích hợp đèn định vị ban ngày, kết hợp thanh đèn LED chạy ngang phía dưới nắp ca-pô. Lưới tản nhiệt hình chữ nhật được chia đôi bởi một thanh trang trí kéo dài hết chiều rộng đầu xe, trong khi cản trước sử dụng nhiều chi tiết nhựa màu đen và bạc, tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn và đậm chất SUV.

Tekton vẫn mang những đường nét quen thuộc như vòm bánh xe vuông vức

Nhìn từ bên hông, Tekton vẫn mang những đường nét quen thuộc như vòm bánh xe vuông vức, ốp hốc bánh cỡ lớn và phần kính cửa được thiết kế tương tự Duster. Phía sau xe cũng có nhiều điểm chung với người anh em đến từ Renault, nhưng cụm đèn hậu cùng cản sau đã được tinh chỉnh theo phong cách riêng của Nissan.

Về kích thước, Nissan Tekton có chiều dài 4.348 mm, rộng 1.815 mm, cao 1.674 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.657 mm. Khoảng sáng gầm xe lên tới 212 mm, hứa hẹn khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện địa hình.

Không gian nội thất tiếp tục cho thấy mối liên hệ với Renault Duster khi sở hữu thiết kế bảng táp-lô tương đồng, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng và màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn. Điểm khác biệt chủ yếu đến từ vật liệu trang trí và màu sắc nội thất nhằm mang đến dấu ấn riêng cho Tekton.

Không gian nội thất tiếp tục cho thấy mối liên hệ với Renault Duster

Danh sách trang bị trên mẫu SUV mới khá phong phú với cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước thông gió, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng độc lập, hệ thống thông tin giải trí tích hợp Google Built-in, camera quan sát 360 độ, cốp điện, sạc điện thoại không dây cùng nhiều tiện ích hiện đại khác.

Ở khía cạnh an toàn, các phiên bản cao cấp được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến ADAS, kết hợp cùng 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESC và nhiều tính năng hỗ trợ người lái khác.

Về vận hành, Nissan Tekton sử dụng hai tùy chọn động cơ tăng áp giống Renault Duster. Phiên bản tiêu chuẩn trang bị động cơ xăng 1.0L Turbo cho công suất 99 mã lực và mô-men xoắn cực đại 166 Nm. Trong khi đó, động cơ 1.3L Turbo mạnh hơn, sản sinh công suất 161 mã lực cùng mô-men xoắn 280 Nm. Hộp số sàn 6 cấp được trang bị tiêu chuẩn, còn động cơ 1.3L có thêm tùy chọn hộp số tự động ly hợp kép DCT 6 cấp.

Theo công bố của Nissan, mức tiêu thụ nhiên liệu của Tekton đạt 19,4 km/lít đối với bản 1.0 Turbo số sàn, 17,8 km/lít với bản 1.3 Turbo số sàn và 18,5 km/lít đối với phiên bản 1.3 Turbo sử dụng hộp số DCT.

Giá SUV 5 chỗ Nissan Tekton

SUV 5 chỗ Nissan Tekton giá khởi điểm từ 10,49 lakh Rs (khoảng 253 triệu đồng). Hãng xe Nhật Bản đã bắt đầu nhận đặt cọc và dự kiến bàn giao những chiếc xe đầu tiên đến khách hàng từ ngày 20/7/2026.

Sự xuất hiện của Tekton đánh dấu màn tái xuất của Nissan tại phân khúc SUV cỡ C ở thị trường Ấn Độ. Mẫu xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với Renault Duster thế hệ mới cũng như hàng loạt đối thủ quen thuộc như Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun và Honda Elevate.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.