Gửi tiết kiệm 12 tháng lãi suất lên tới 9,2%: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 300 triệu đồng

Lãi suất 12 tháng lên tới 7,4%: Gửi 500 triệu đồng về tay bao nhiêu tiền là nhiều nhất? GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng ở điều kiện thường niêm yết cao nhất là 7,4%.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Một số ngân hàng nước ngoài vẫn duy trì mức lãi suất cạnh tranh so với mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại trong nước. Hình minh họa





Mặt bằng lãi suất huy động tại hầu hết ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đều giảm so với thời điểm tháng 4/2026. Thậm chí, HSBC Việt Nam còn niêm yết lãi suất huy động chỉ 1%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động cao nhất cũng chỉ được niêm yết tại 3,65%/năm (kỳ hạn 18 tháng trở lên).

Tuy nhiên, một số ngân hàng nước ngoài vẫn duy trì mức lãi suất cạnh tranh so với mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại trong nước.

Tại Woori Bank, lãi suất huy động thông thường vẫn không thay đổi so với khoảng 2 tháng trước đây, với mức lãi suất huy động cao nhất 6,5%/năm.

Tuy nhiên, nhà băng đến từ Hàn Quốc lại tăng mạnh lãi suất đối với sản phẩm tiền gửi tích lũy định kỳ cố định. Theo đó, lãi suất tiền gửi của sản phẩm này được Woori Bank niêm yết 4,4%/năm cho kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; 6,5%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng.

Đáng chú ý, lãi suất ngân hàng niêm yết tới 7,8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 24-60 tháng. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất được ngân hàng này niêm yết.

Tuy nhiên, để được hưởng mức lãi suất niêm yết của sản phẩm Tiền gửi tích lũy cố định, khách hàng phải nộp đủ số tiền mục tiêu theo cam kết hằng tháng.

Nếu khách hàng không nộp đủ số tiền cam kết vào tài khoản tiền gửi theo định kỳ hàng tháng, thay vì được hưởng lãi suất huy động cao nhất 7,8%/năm, lãi suất sẽ được áp dụng là 0,1%/năm theo quy định hiện hành.

Woori Bank cũng có chính sách cộng thêm lãi suất cho sản phẩm Tiền gửi Free Saving, với mức lãi suất cộng thêm tối đa 1,5 điểm phần trăm. Theo đó, lãi suất tiết kiệm cao nhất sau khi cộng thêm có thể lên đến 6,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 24-36 tháng và lên đến 6,5%/năm với các kỳ hạn 12 tháng đến dưới 24 tháng.

Một ngân hàng ngoại khác là Public Bank Việt Nam cũng niêm yết lãi suất tiền gửi khá cao so với mặt bằng chung giữa các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Theo biểu lãi suất huy động do Public Bank Việt Nam công bố, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng được áp dụng tại mức lãi suất trần 4,75%/năm.

Ngân hàng đến từ Malaysia này công bố lãi suất tiền gửi 6,1%/năm cho kỳ hạn 6-8 tháng, 6,3%/năm cho kỳ hạn 9-11 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Lãi suất tiền gửi 6,8%/năm được ngân hàng áp dụng cho các kỳ hạn 13-17 tháng. Mức lãi suất cao nhất lên đến 7%/năm được niêm yết cho kỳ hạn 18 tháng.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 24 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 36-60 tháng 6%/năm.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG NIÊM YẾT TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG WOORI BANK 3,2 3,7 4,5 4,5 5,9 6,3 HSBC 1 2,25 2,75 2,75 3,25 3,65 Standard Chartered 2,4 3,09 3,67 4 4,5 4,5 Shinhan Bank 4 4,3 5,4 5,4 6,2 6,5 Public Bank 4,75 4,75 6,1 6,3 6,6 7 UOB Việt Nam 4,73 4,73 6,7 6,7 6,7 Hong Leong Bank 4,6 4,75 6,8 6,8 7 CIMB Việt Nam 4,75 4,75 6,2 6,5 6,6

Một ngân hàng khác đến từ Malaysia là Hong Leong Bank Việt Nam cũng đang niêm yết lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 7%/năm, dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng.

Với các kỳ hạn khác, nhà băng này niêm yết lãi suất 6,8%/năm cho các kỳ hạn 6-9 tháng, 6%/năm kỳ hạn 13 tháng và 4,75%/năm kỳ hạn 3 tháng.

Còn tại Ngân hàng UOB Việt Nam, lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân lại giảm mạnh từ 8,1%/năm về 6,7%/năm với các kỳ hạn từ 6-12 tháng. Đây cũng là một trong số ít ngân hàng nước ngoài điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong thời gian gần đây.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận lãi suất lên tới 9,2%

Theo khảo sát, lãi suất tiết kiệm điều kiện thường kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng đang niêm yết ở mức 9,2%.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: Cake by VPBank, PGBank, VCB Neo, BacABank,...

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,4%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, nhận lãi suất lần lượt là: 6,59%; 7,02%; 7,08%.

Khi khách hàng gửi tiền lần đầu trên ứng dụng CAKE BANK sẽ được cộng thêm lãi suất 1,8%/năm. Cộng thêm lãi suất được tặng, tổng lãi suất được nhận kỳ hạn 12 tháng là 9,2%/năm. Trước đó, Cake by VPBank chỉ cộng thêm lãi suất 1,5% cho khách hàng gửi tiền lần đầu tại CAKE BANK (tặng thêm 0,3%).

PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7%/năm khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ.

VCBNeo đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7%/năm khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng là mức lãi suất VCBNeo niêm yết cao nhất từ kỳ hạn 6-12 tháng.

BAC A BANK đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,1%. Đây cũng là mức lãi suất BAC A BANK đang niêm yết cao nhất.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 300 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 9,2%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

300 triệu đồng x 9,2%/12 x 12 = 27,6 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 500 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 9,2%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

500 triệu đồng x 9,2%/12 x 12 = 46 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.