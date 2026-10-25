Vì sao cúm A vẫn có thể gây nguy hiểm và suy hô hấp dù chỉ sốt nhẹ?

Hiểm họa khó lường từ cúm A

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, cúm A là bệnh truyền nhiễm gây nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm A gây ra. Mặc dù được coi là một bệnh thông thường, nhưng cúm A có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở những đối tượng có sức đề kháng kém như trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và những người mắc các bệnh lý nền mạn tính.

Cúm A có khả năng lây lan nhanh chóng từ người sang người qua các giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Thậm chí, virus cúm A còn có thể lây nhiễm thông qua những tiếp xúc thông thường với bề mặt hay đồ vật chứa virus sau đó chạm lên mắt, mũi miệng. Virus cúm có thể tồn tại trên các bề mặt như tay nắm cửa, bàn ghế, máy tính, điện thoại, bàn làm việc... trong vài giờ. Điều này có thể dẫn đến bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.

Cúm A nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm tai giữa, suy tim, suy hô hấp, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, viêm xoang, viêm đường tiết niệu... Với trẻ nhỏ, người già, người có bệnh nền có hệ miễn dịch suy giảm, biến chứng cúm A có thể gây nguy hiểm đến tính mạng với tỷ lệ tử vong cao. Ở phụ nữ mang thai, nhiễm cúm A có nguy cơ rất cao gây biến cố thai kỳ như sảy thai, thai lưu, dị tật bào thai.

Cúm A là bệnh truyền nhiễm gây nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm A gây ra.

Trên thực tế, mức độ sốt không phản ánh đầy đủ mức độ nghiêm trọng của bệnh cúm A. Một số người, đặc biệt là người cao tuổi hoặc người có hệ miễn dịch suy yếu, có thể chỉ sốt nhẹ hoặc không sốt, dù vậy bệnh vẫn đang diễn tiến nặng.

Virus cúm A có thể gây tổn thương phổi, dẫn đến viêm phổi, giảm khả năng trao đổi oxy và thậm chí suy hô hấp. Vì vậy, người bệnh không nên chỉ dựa vào nhiệt độ cơ thể mà cần theo dõi các dấu hiệu bất thường như khó thở, thở nhanh, đau tức ngực hoặc mệt lả.

Lưu ý về cách chăm sóc người bệnh cúm A

Thong tin trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Medlatec, ngoài thắc mắc "người bị cúm A nên ăn gì và kiêng gì" thì vấn đề chăm sóc bệnh nhân như thế nào cũng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng:

Bệnh nhân cần thường xuyên súc miệng với nước muối sinh lý. Cần kịp thời đưa người bệnh đến cơ sở y tế nếu xuất hiện một số triệu chứng như sốt kéo dài, đau đầu nghiêm trọng, đau tức ngực, nôn nhiều...

Nên cách ly bệnh nhân ở một phòng riêng để hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho người khác. Với người thường xuyên chăm sóc bệnh nhân, cần đeo khẩu trang y tế và rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn trước và sau khi tiếp xúc với bệnh nhân.

Nơi nghỉ ngơi của người bệnh cần thoáng khí, không nên lạm dụng điều hòa. Người bệnh nên mặc quần áo rộng rãi. Khi người bệnh bị sốt cao, cần sử dụng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bệnh nhân cần thường xuyên súc miệng với nước muối sinh lý. Cần kịp thời đưa người bệnh đến cơ sở y tế nếu xuất hiện một số triệu chứng như sốt kéo dài, đau đầu nghiêm trọng, đau tức ngực, nôn nhiều...