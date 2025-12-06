Người đàn ông suy hô hấp cấp, nguy kịch do bất cẩn khi ăn nho xanh
GĐXH - Trong lúc nằm viện điều trị viêm phổi, bệnh nhân ăn uống vô tình bị hóc nửa quả nho xanh dẫn đến tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng.
Một ca cấp cứu nghẹt thở hiếm gặp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ xử trí kịp thời, cứu sống bệnh nhân trong thời điểm thập tử nhất sinh.
Bệnh nhân N.V. V, sinh năm 1963, quê ở Bình Tân – Vĩnh Long đang nằm Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ điều trị bệnh viêm phổi.
Quá trình nằm viện, bệnh nhân ăn uống vô tình bị hóc nửa quả nho xanh dẫn đến tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng, khó thở dữ dội và nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp.
Ngay lập tức, ê-kíp trực đã áp dụng thủ thuật Heimlich để tống dị vật. Tuy nhiên, do dị vật trơn và lớn, thủ thuật Heimlich không hiệu quả, bệnh nhân nhanh chóng ngưng thở, tím tái.
Trước diễn tiến nguy kịch, các bác sĩ đã thực hiện đặt nội khí quản cấp cứu và đảm bảo thông khí cho bệnh nhân, sau đó đã tiến hành nội soi phế quản cấp cứu.
Qua nội soi, bác sĩ phát hiện nửa quả nho xanh nằm chắn trong phế quản gốc trái, gây bít hoàn toàn lòng phế quản. Với thao tác chính xác, ê kíp đã gắp thành công dị vật, giúp khai thông đường thở và cứu bệnh nhân khỏi tình trạng nguy hiểm.
Ca bệnh là lời cảnh báo quan trọng về nguy cơ hóc dị vật từ trái cây trơn, tròn như nho, nhãn, cà chua bi… đặc biệt đối với người lớn tuổi, người bệnh nằm điều trị và trẻ em. Việc sơ cứu đúng cách, tránh tự xử lý sai phương pháp, và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế ngay lập tức là yếu tố then chốt để bảo toàn tính mạng.
3 loại trái cây giúp tăng collagen tự nhiên, cho làn da săn chắc và trẻ trung hơnSống khỏe - 27 phút trước
GĐXH - Bổ sung collagen không nhất thiết phải phụ thuộc vào thực phẩm chức năng. Nhiều loại trái cây quen thuộc có thể giúp cơ thể kích thích tổng hợp collagen tự nhiên, từ đó cải thiện độ đàn hồi, giữ da săn chắc và làm chậm quá trình lão hóa. Bài viết dưới đây giới thiệu 3 loại trái cây giàu dưỡng chất mà bạn nên bổ sung thường xuyên để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.
Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũSống khỏe - 12 giờ trước
Trong buổi lễ xuất quân sáng nay (5/12), hàng chục cán bộ, nhân viên y tế Hải Phòng đều mang tinh thần hào hứng lên đường hỗ trợ người dân nơi vùng lũ Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau thiên tai, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Báo động xu hướng gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nặng tại Đồng bằng sông Cửu LongSống khỏe - 13 giờ trước
Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) đang được ghi nhận với nhiều diễn biến đáng chú ý tại Đồng bằng sông Cửu Long: bệnh xuất hiện quanh năm, không còn mang tính mùa vụ như trước; số ca nặng tăng trên toàn vùng; và người lớn trở thành nhóm mắc phổ biến, thay vì chủ yếu ở trẻ em như trước đây.
9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịchSống khỏe - 14 giờ trước
GĐXH - Cà rốt giàu vitamin và chất chống oxy hóa, giúp tăng đề kháng và bảo vệ sức khỏe mùa đông. Dưới đây là 9 lợi ích nổi bật bạn nên biết.
Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Trào lưu uống 200–500 ml nước cốt chanh mỗi ngày để “thải độc – chữa bệnh” đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ca nguy kịch. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 19-8) đã chỉ rõ những nguy cơ cấp tính và sự thật khoa học đằng sau trào lưu này.
Hành trình 1.600km vận chuyển trái tim, giành giật sự sống cho bé trai 9 tuổiY tế - 3 ngày trước
Trái tim của người hiến chết não từ Hà Nội được vận chuyển vượt 1.600km đến TPHCM trong 6 giờ, mang theo hy vọng sống cho cậu bé 9 tuổi suy tim giai đoạn cuối.
Thuốc lá điện tử - 'bóng ma nicotine' đe dọa thế hệ trẻ và yêu cầu cấp bách siết chặt hành lang pháp lýSống khỏe - 3 ngày trước
GĐXH – Dưới vẻ ngoài hiện đại, mùi hương đa dạng và cách quảng cáo thời thượng, “cái bẫy nghiện ngọt ngào” thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng... kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe và tương lai của giới trẻ.
Cha mẹ nhất định phải biết: 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tốt nhất cho sự phát triển của trẻSống khỏe - 4 ngày trước
GĐXH - Vitamin A là dưỡng chất quan trọng giúp trẻ phát triển thị lực, tăng sức đề kháng và hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể. Bài viết này gợi ý 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tự nhiên, dễ bổ sung vào bữa ăn hằng ngày, giúp cha mẹ chăm sóc sức khỏe con hiệu quả hơn.
5 thực phẩm được ví như 'thần dược' giúp giải độc gan và phục hồi chức năng gan tự nhiênSống khỏe - 4 ngày trước
GĐXH - Gan là cơ quan thải độc quan trọng nhưng dễ bị quá tải trước lối sống hiện đại. Bài viết giới thiệu 5 loại thực phẩm tự nhiên giúp thanh lọc gan, hỗ trợ hoạt động chuyển hóa và bảo vệ gan khỏe mạnh hơn.
Thái Nguyên: Bệnh viện Bắc Kạn cảnh báo bùng phát cúm A, RSV và tiêu chảy nhiệt đớiY tế - 4 ngày trước
GĐXH - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cho biết, thời gian gần đây số ca mắc cúm A, vi rút hợp bào hô hấp (RSV) và tiêu chảy nhiệt đới tăng nhanh, đặc biệt trong mùa lạnh, với hơn 200 trường hợp nhập viện từ đầu năm đến nay.
5 thực phẩm được ví như 'thần dược' giúp giải độc gan và phục hồi chức năng gan tự nhiênSống khỏe
GĐXH - Gan là cơ quan thải độc quan trọng nhưng dễ bị quá tải trước lối sống hiện đại. Bài viết giới thiệu 5 loại thực phẩm tự nhiên giúp thanh lọc gan, hỗ trợ hoạt động chuyển hóa và bảo vệ gan khỏe mạnh hơn.