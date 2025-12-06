Người đàn ông suy hô hấp cấp, nguy kịch do bất cẩn khi ăn nho xanh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Một ca cấp cứu nghẹt thở hiếm gặp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ xử trí kịp thời, cứu sống bệnh nhân trong thời điểm thập tử nhất sinh.

Bệnh nhân N.V. V, sinh năm 1963, quê ở Bình Tân – Vĩnh Long đang nằm Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ điều trị bệnh viêm phổi.

Quá trình nằm viện, bệnh nhân ăn uống vô tình bị hóc nửa quả nho xanh dẫn đến tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng, khó thở dữ dội và nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp.

Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Ngay lập tức, ê-kíp trực đã áp dụng thủ thuật Heimlich để tống dị vật. Tuy nhiên, do dị vật trơn và lớn, thủ thuật Heimlich không hiệu quả, bệnh nhân nhanh chóng ngưng thở, tím tái.

Trước diễn tiến nguy kịch, các bác sĩ đã thực hiện đặt nội khí quản cấp cứu và đảm bảo thông khí cho bệnh nhân, sau đó đã tiến hành nội soi phế quản cấp cứu.

Qua nội soi, bác sĩ phát hiện nửa quả nho xanh nằm chắn trong phế quản gốc trái, gây bít hoàn toàn lòng phế quản. Với thao tác chính xác, ê kíp đã gắp thành công dị vật, giúp khai thông đường thở và cứu bệnh nhân khỏi tình trạng nguy hiểm.

Ca bệnh là lời cảnh báo quan trọng về nguy cơ hóc dị vật từ trái cây trơn, tròn như nho, nhãn, cà chua bi… đặc biệt đối với người lớn tuổi, người bệnh nằm điều trị và trẻ em. Việc sơ cứu đúng cách, tránh tự xử lý sai phương pháp, và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế ngay lập tức là yếu tố then chốt để bảo toàn tính mạng.