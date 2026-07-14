Hai trẻ hôn mê, suy hô hấp: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ ngộ độc khi ăn chanh dây chưa chín

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Hai chị em nguy kịch sau khi ăn chanh dây rừng còn xanh

Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực - Chống độc và Bệnh lý sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam vừa tiếp nhận hai bệnh nhi là chị em ruột, 5 tuổi và 10 tuổi, được chuyển đến từ Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My trong tình trạng nguy kịch.

Khi nhập viện, cả hai trẻ đều bị suy hô hấp, hôn mê và toan chuyển hóa nặng. Các bác sĩ lập tức triển khai các biện pháp hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn và điều chỉnh rối loạn toan kiềm.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, chỉ sau một ngày điều trị, cả hai bệnh nhi đã tỉnh táo, được cai máy thở, tự ăn uống trở lại và tiếp tục được theo dõi sát.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định trước khi xuất hiện triệu chứng, hai trẻ đã ăn một lượng lớn quả chanh dây rừng còn xanh.

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc khi ăn chanh dây chưa chín. Ảnh: BVCC

Chanh dây chưa chín tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cyanua

Theo các chuyên gia, chanh dây chín là loại quả giàu vitamin, khoáng chất và tương đối an toàn khi sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, quả chanh dây còn non hoặc chưa chín, đặc biệt phần vỏ và lớp cùi trắng, có thể chứa hàm lượng đáng kể các hợp chất cyanogenic glycoside.

Khi vào cơ thể, các hợp chất này có thể bị chuyển hóa thành hydro cyanua (HCN) – một chất độc có khả năng gây suy hô hấp cấp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cơ quan.

Độc tố cyanua cũng được ghi nhận trong một số thực phẩm và thực vật quen thuộc như sắn, hạt táo, hạt mơ, hạnh nhân đắng hay măng tươi nếu không được chế biến đúng cách.

Các bác sĩ cho biết ngộ độc cyanua có thể diễn tiến rất nhanh. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể rơi vào suy hô hấp, rối loạn huyết động và ngừng tuần hoàn chỉ trong thời gian ngắn sau khi ăn phải thực phẩm chứa độc tố.

Dấu hiệu ngộ độc cần đưa đi cấp cứu ngay

Triệu chứng ngộ độc cyanua thường xuất hiện từ 30 phút đến vài giờ sau khi ăn.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể cảm thấy nóng rát vùng miệng và họng, đau đầu, chóng mặt, bồn chồn, đau bụng, buồn nôn hoặc thở nhanh bất thường.

Khi ngộ độc tiến triển nặng hơn, người bệnh có thể xuất hiện rối loạn ý thức, lơ mơ, co giật, tụt huyết áp, nhịp tim bất thường, suy hô hấp hoặc hôn mê.

Một số trường hợp có biểu hiện đau ngực, thở nhanh sâu, sau đó nhanh chóng chuyển sang suy hô hấp nặng, toan chuyển hóa, rối loạn tuần hoàn và ngừng tim.

Các bác sĩ lưu ý, nếu được phát hiện và điều trị sớm, người bệnh thường hồi phục tốt và ít để lại di chứng. Tuy nhiên, việc chậm trễ cấp cứu có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Cách phòng ngừa ngộ độc từ chanh dây và thực phẩm chứa cyanua

Để phòng ngừa ngộ độc cyanua, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần sử dụng đúng cách những thực phẩm có khả năng chứa độc tố tự nhiên như chanh dây chưa chín, sắn hoặc măng tươi.

Đối với chanh dây, chỉ nên sử dụng phần ruột và hạt của quả đã chín hoàn toàn. Không ăn phần vỏ và cùi trắng, đặc biệt không sử dụng những quả còn xanh hoặc chưa chín kỹ.

Trẻ nhỏ cần được giám sát khi ăn chanh dây. Nên lọc bỏ hạt và chỉ sử dụng phần nước cốt phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Đối với sắn và măng tươi, cần sơ chế đúng cách như ngâm nước, luộc kỹ và bỏ nước luộc trước khi chế biến để giảm hàm lượng độc tố tự nhiên.

Các bác sĩ khuyến cáo nếu sau khi ăn xuất hiện các dấu hiệu như nôn nhiều, chóng mặt, khó thở, lơ mơ, co giật hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào, người dân cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.