Chủ quan với triệu chứng cúm B, nhiều người vào viện khi đã suy hô hấp

Chủ nhật, 07:00 26/04/2026 | Sống khỏe
Lê Thị Hường
Các bác sĩ Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, thời gian gần đây liên tục tiếp nhận các trường hợp mắc cúm B diễn biến nặng. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, thời gian gần đây liên tục tiếp nhận các trường hợp mắc cúm B diễn biến nặng. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền.

Ban đầu, nhiều người chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ như mệt mỏi, đau đầu, sốt hoặc ho. Tuy nhiên, bệnh có thể tiến triển nhanh, gây viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí phải hỗ trợ thở máy nếu không được phát hiện sớm.

Cúm B diễn biến nặng ở người mắc bệnh nền. Ảnh: BVCC

Chủ quan với triệu chứng ban đầu của cúm B, nhập viện khi đã suy hô hấp

Bệnh nhân T.T.N (77 tuổi) nhập viện sau 4 ngày mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn. Do không đo thân nhiệt, gia đình cho rằng bà chỉ bị cảm thông thường nên không đi khám sớm.

Khi vào viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng suy hô hấp, phải thở oxy 2–3 lít/phút, SpO₂ chỉ duy trì 94–95%. Kết quả xét nghiệm xác định cúm B dương tính, đồng thời ghi nhận viêm phổi. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp – yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng nặng.

Một trường hợp khác là bệnh nhân N.H.H (60 tuổi, Hải Dương), có tiền sử đái tháo đường và viêm gan B. Dù đã điều trị cúm B tại cơ sở y tế tư nhân và tạm hết sốt, nhưng sau đó bệnh tái phát với tình trạng mệt tăng, khó thở.

Khi nhập viện tuyến trên, người bệnh được chẩn đoán viêm phổi tiến triển trên nền cúm B – một biến chứng nguy hiểm nếu không kiểm soát kịp thời.

Cúm B: Người có bệnh nền đối mặt nguy cơ biến chứng nặng

Nặng nhất là trường hợp bệnh nhân H.N.T (65 tuổi, Hà Nội), có tiền sử COPD nhiều năm. Bệnh khởi phát với sốt cao 39–40°C, ho đờm và khó thở tăng dần.

Chỉ trong thời gian ngắn, bệnh nhân suy hô hấp nặng, phải thở oxy lưu lượng cao, sau đó chuyển sang thở máy không xâm nhập nhưng không cải thiện, buộc phải đặt nội khí quản thở máy.

Theo bác sĩ, trong bối cảnh cúm B trên nền bệnh phổi mạn tính, nguy cơ bội nhiễm nấm xâm lấn rất cao – đây là biến chứng nặng, thường gặp ở người suy giảm miễn dịch.

Cúm B nguy hiểm hơn với người mắc bệnh mạn tính

ThS.BSNT Phạm Thanh Bằng – Khoa Cấp cứu cho biết, cúm B là bệnh nhiễm virus đường hô hấp, thường có các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, ho, sổ mũi… và có thể tự khỏi ở người khỏe mạnh.

Tuy nhiên, ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan, suy thận…, bệnh có thể nhanh chóng tiến triển thành viêm phổi, suy hô hấp hoặc bội nhiễm nguy hiểm.

Điều đáng lo ngại là triệu chứng ban đầu không đặc hiệu, dễ khiến người bệnh chủ quan. Nhiều trường hợp chỉ nhập viện khi đã xuất hiện khó thở hoặc tình trạng toàn thân xấu đi rõ rệt.

Khuyến cáo: Cần đi khám sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ cúm B

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân – đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền – khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, ho, đau nhức hoặc khó thở trong 1–2 ngày cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Không nên tự ý dùng thuốc kéo dài tại nhà, kể cả thuốc kháng virus. Khi trong gia đình có người có biểu hiện cúm, cần chủ động xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm.

Tiêm vắc xin cúm định kỳ là giải pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng.

Từ các ca bệnh thực tế, các bác sĩ cảnh báo cúm B không còn là bệnh lý đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Ở những người có nền sức khỏe yếu hoặc mắc bệnh mạn tính, đây có thể là điểm khởi đầu của chuỗi biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Chủ quan với triệu chứng cúm B, nhiều người vào viện khi đã suy hô hấp - Ảnh 2.6 'kháng sinh tự nhiên' có sẵn trong bếp, giúp đánh bay cảm cúm và viêm họng mà không cần thuốc

GĐXH - Không phải lúc nào bị cảm cúm, viêm họng cũng cần dùng kháng sinh. Một số thực phẩm quen thuộc có khả năng kháng khuẩn, giảm viêm và tăng đề kháng tự nhiên, giúp cơ thể hồi phục an toàn hơn nếu dùng đúng cách.

Nam sinh 16 tuổi gặp nguy hiểm vì chứng nguy hiểm của cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Nam sinh 16 tuổi gặp nguy hiểm vì chứng nguy hiểm của cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sốt, ho, cảm cúm thường "tránh xa" những người này, vì họ có chung 5 đặc điểm, nếu bạn có 3 thôi cũng chúc mừng!

Sốt, ho, cảm cúm thường "tránh xa" những người này, vì họ có chung 5 đặc điểm, nếu bạn có 3 thôi cũng chúc mừng!

Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội suy thận cấp, suy tim nguy kịch vì biến chứng của cúm A

Người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội suy thận cấp, suy tim nguy kịch vì biến chứng của cúm A

Chủ động bảo vệ sức khỏe đường hô hấp, phòng nguy cơ mắc cúm trong mùa mưa kéo dài

Chủ động bảo vệ sức khỏe đường hô hấp, phòng nguy cơ mắc cúm trong mùa mưa kéo dài

GĐXH - Nhờ được cấp cứu trong thời gian vàng, cả 3 bệnh nhân đột quỵ đều thoát nguy kịch và phục hồi tốt.

Nam sinh viên năm cuối đại học phải nhập viện trong tình trạng méo miệng, mắt nhắm không kín sau một đêm ngủ dậy do thói quen nhiều người mắc.

Trong bối cảnh nhu cầu tăng cường miễn dịch cho trẻ nhỏ ngày càng được chú trọng, các thành phần dinh dưỡng có khả năng tiệm cận cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể đang được quan tâm nghiên cứu hơn hết.

GĐXH - Bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc Hội chứng Lyell – một dạng dị ứng thuốc hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Hãy nhớ, sống thọ hay không thọ, phần lớn nằm ở chính những việc nhỏ nhặt hằng ngày ta đối đãi với bản thân.

GĐXH - Tình trạng suy thận độ 3, kết hợp với đái tháo đường nặng đã làm tổn thương hệ thống mạch máu, đặc biệt là các mạch máu nuôi mắt.

GĐXH - Chọn đúng trái cây giúp mẹ sau sinh tăng sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa và phục hồi toàn diện.

GĐXH - Một khảo sát trên hơn 1.000 người trăm tuổi đã chỉ ra rằng, những người sống thọ thường có những điểm chung rất rõ ràng.

GĐXH - Lựa chọn thực phẩm phù hợp vào buổi tối, đặc biệt là nhóm giàu chất xơ, có thể giúp giảm khó tiêu và hỗ trợ hệ tiêu hoá hoạt động trơn tru hơn.

GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ rằng người già trở nên khó tính, ít nói hay uể oải là điều tất yếu của quá trình lão hóa. Tuy nhiên, đằng sau những biểu hiện tưởng như "bình thường" ấy, có thể là một căn bệnh nguy hiểm – trầm cảm ở người cao tuổi.

GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

