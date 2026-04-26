Chủ quan với triệu chứng cúm B, nhiều người vào viện khi đã suy hô hấp
Các bác sĩ Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, thời gian gần đây liên tục tiếp nhận các trường hợp mắc cúm B diễn biến nặng. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền.
Ban đầu, nhiều người chỉ xuất hiện triệu chứng nhẹ như mệt mỏi, đau đầu, sốt hoặc ho. Tuy nhiên, bệnh có thể tiến triển nhanh, gây viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí phải hỗ trợ thở máy nếu không được phát hiện sớm.
Chủ quan với triệu chứng ban đầu của cúm B, nhập viện khi đã suy hô hấp
Bệnh nhân T.T.N (77 tuổi) nhập viện sau 4 ngày mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn. Do không đo thân nhiệt, gia đình cho rằng bà chỉ bị cảm thông thường nên không đi khám sớm.
Khi vào viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng suy hô hấp, phải thở oxy 2–3 lít/phút, SpO₂ chỉ duy trì 94–95%. Kết quả xét nghiệm xác định cúm B dương tính, đồng thời ghi nhận viêm phổi. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp – yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng nặng.
Một trường hợp khác là bệnh nhân N.H.H (60 tuổi, Hải Dương), có tiền sử đái tháo đường và viêm gan B. Dù đã điều trị cúm B tại cơ sở y tế tư nhân và tạm hết sốt, nhưng sau đó bệnh tái phát với tình trạng mệt tăng, khó thở.
Khi nhập viện tuyến trên, người bệnh được chẩn đoán viêm phổi tiến triển trên nền cúm B – một biến chứng nguy hiểm nếu không kiểm soát kịp thời.
Cúm B: Người có bệnh nền đối mặt nguy cơ biến chứng nặng
Nặng nhất là trường hợp bệnh nhân H.N.T (65 tuổi, Hà Nội), có tiền sử COPD nhiều năm. Bệnh khởi phát với sốt cao 39–40°C, ho đờm và khó thở tăng dần.
Chỉ trong thời gian ngắn, bệnh nhân suy hô hấp nặng, phải thở oxy lưu lượng cao, sau đó chuyển sang thở máy không xâm nhập nhưng không cải thiện, buộc phải đặt nội khí quản thở máy.
Theo bác sĩ, trong bối cảnh cúm B trên nền bệnh phổi mạn tính, nguy cơ bội nhiễm nấm xâm lấn rất cao – đây là biến chứng nặng, thường gặp ở người suy giảm miễn dịch.
Cúm B nguy hiểm hơn với người mắc bệnh mạn tính
ThS.BSNT Phạm Thanh Bằng – Khoa Cấp cứu cho biết, cúm B là bệnh nhiễm virus đường hô hấp, thường có các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, ho, sổ mũi… và có thể tự khỏi ở người khỏe mạnh.
Tuy nhiên, ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan, suy thận…, bệnh có thể nhanh chóng tiến triển thành viêm phổi, suy hô hấp hoặc bội nhiễm nguy hiểm.
Điều đáng lo ngại là triệu chứng ban đầu không đặc hiệu, dễ khiến người bệnh chủ quan. Nhiều trường hợp chỉ nhập viện khi đã xuất hiện khó thở hoặc tình trạng toàn thân xấu đi rõ rệt.
Khuyến cáo: Cần đi khám sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ cúm B
Các chuyên gia khuyến cáo, người dân – đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền – khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, ho, đau nhức hoặc khó thở trong 1–2 ngày cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.
Không nên tự ý dùng thuốc kéo dài tại nhà, kể cả thuốc kháng virus. Khi trong gia đình có người có biểu hiện cúm, cần chủ động xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm.
Tiêm vắc xin cúm định kỳ là giải pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng.
Từ các ca bệnh thực tế, các bác sĩ cảnh báo cúm B không còn là bệnh lý đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Ở những người có nền sức khỏe yếu hoặc mắc bệnh mạn tính, đây có thể là điểm khởi đầu của chuỗi biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
