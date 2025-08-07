Bé 13 tuổi suy thận nặng, bác sĩ tiết lộ thói quen ăn uống nhiều gia đình Việt đang mắc phải
GĐXH - Bé gái suy thận có sở thích ăn gà rán và uống nước ngọt. Có hôm bé ăn 2 món này tới 3 bữa một ngày.
Suy thận là căn bệnh ngày càng trẻ hóa. Đặc biệt, sau khi điều trị cho bệnh nhi 13 tuổi bị suy thận, bác sĩ khuyến cáo, các phụ huynh đừng nuông chiều con sai cách hay thiếu sự quan tâm tới chế độ ăn uống của trẻ. Người lớn nên là tấm gương về lối sống để trẻ học và noi theo.
Bé gái phát hiện suy thận từ dấu hiệu đi tiểu gấp
Gần một năm trước, cha mẹ bé gái 13 tuổi họ Trương (Trung Quốc) nhận thấy con gái có dấu hiệu đi tiểu nhiều lần trong ngày, tiểu gấp, nhưng nghĩ đơn giản rằng đó là do con uống nhiều nước.
Mặc dù đã nhắc con điều chỉnh lượng nước uống, nhưng tình trạng không chỉ không cải thiện. Trước 1 tuần khi bé bị ngất xỉu tại trường, nước tiểu của bé còn có biểu hiện nhiều bọt và có dấu hiệu tăng cân nhưng cha mẹ vẫn chủ quan không cho đi khám.
Tại bệnh viện, sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bé bị suy thận nặng, đã tới giai đoạn urê huyết. Người mẹ khi nghe bác sĩ thông báo ngã quỵ vì sốc, không tin con mình còn quá trẻ để mắc bệnh nguy hiểm này và trách mình đã không đưa con đi khám sớm.
Bệnh nhi suy thận có thói quen uống nước ngọt, ăn gà rán
Trong quá trình hỏi bệnh sử, bác sĩ có hỏi về những loại đồ ăn, thức uống hàng ngày. Bệnh nhi cho biết, bé cực kỳ mê nước ngọt có ga và thức ăn nhanh chiên rán.
Bé đặc biệt yêu thích món gà rán. Trong 4 năm qua, có những ngày bé ăn gà rán, uống nước ngọt tới 3 bữa một ngày.
Vì thấy con mê món này, bố mẹ bé thường xuyên mua tích trữ trong tủ lạnh để bé có thể thỏa mãn món khoái khẩu của mình.
Ăn gà rán, uống nước ngọt tàn phá thận thế nào?
Bác sĩ khuyến cáo, việc uống nước ngọt có ga và ăn gà rán mỗi ngày là “cực hình” với thận, ngay cả với người trưởng thành.
Cụ thể, trong nước ngọt có chứa nhiều fructose – loại đường làm tăng độ nhạy của thận với angiotensin II, một protein điều chỉnh muối và nước trong cơ thể. Điều này khiến muối bị giữ lại trong thận, gây rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ tiểu đường, béo phì, cao huyết áp và suy thận.
Ngoài ra, nước ngọt còn chứa axit photphoric, là chất làm thay đổi môi trường nước tiểu, thúc đẩy hình thành sỏi thận, khiến chức năng thận suy giảm nhanh chóng.
Cùng với nước ngọt, thực phẩm chiên rán và thịt chế biến sẵn mà bé họ Trương tiêu thụ thường xuyên cũng góp phần lớn dẫn đến hậu quả nặng nề. Việc nạp quá nhiều dầu mỡ, protein và nhiều muối... làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, sản sinh các chất gây viêm như amoniac và hợp chất lưu huỳnh dẫn tới suy giảm chức năng lọc máu của thận. Chưa kể, chúng gây tăng cân, rối loạn mỡ máu và huyết áp - đều là những yếu tố nguy cơ cao mắc suy thận.
Cách phòng ngừa bệnh suy thận hiệu quả
- Phụ huynh nên thay thế gà rán bằng các món ăn được chế biến lành mạnh hơn như gà luộc, gà hấp, hoặc gà nướng. Tự nấu ăn tại nhà để kiểm soát lượng dầu mỡ và gia vị, tránh các loại thực phẩm chế biến sẵn.
- Thay thế nước ngọt bằng nước lọc, nước trái cây tươi không đường, hoặc các loại trà thảo mộc. Hãy tập thói quen uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày để giúp thận hoạt động hiệu quả, đào thải độc tố.
- Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn, bạn cũng nên duy trì lối sống lành mạnh bằng cách tập thể dục đều đặn, không hút thuốc lá và hạn chế rượu bia để bảo vệ sức khỏe thận lâu dài.
Ngoài ra, cần thăm khám bác sĩ định kỳ 6 tháng/lần hoặc ngay khi phát hiện ra các dấu hiệu thận bị suy giảm chức năng để có phương pháp điều trị kịp thời.
GĐXH - Một đôi mắt đỏ, tia máu nổi rõ hay nhìn mờ thoáng qua có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo đột quỵ và bệnh tim mạch đang âm thầm rình rập.
GĐXH - Không chỉ người già mới đột quỵ. Ngày càng nhiều bạn trẻ nhập viện vì tê tay, méo miệng, khó nói, cảnh báo đột quỵ sớm đang trẻ hoá.
GĐXH - Thấy ngứa, gãi liên tục sau mưa? Có thể bạn đã mắc một trong những bệnh da liễu điển hình mùa mưa lũ. Cẩn thận kẻo nhiễm trùng, biến chứng nặng!
GĐXH - Khai thác tiền sử được biết, gia đình anh A. có bố mắc ung thư vòm họng, chú mắc ung thư xương và bác mắc ung thư não.
GĐXH - Bằng kinh nghiệm của mình, bác sĩ lưu ý người có tiền sử ăn sống các loại rau thủy sinh và uống nước chưa hợp vệ sinh, kèm thêm dấu hiệu lâm sàng hướng tới bệnh sán lá gan lớn.
GĐXH - Người bệnh đột quỵ có thể bổ sung yến sào vào chế độ ăn của mình để sớm phục hồi. Tuy nhiên, cần phải tuân thủ đúng liều lượng và ăn đúng cách.
GĐXH - Mùa mưa ẩm thấp là kẻ thù thầm lặng của người bệnh mạn tính. Cảnh báo 3 bệnh dễ tái phát và cách ứng phó bất kì ai cũng phải lưu tâm.
GĐXH - Chị Chi (47 tuổi) được chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung sau khi đi khám vì bị rối loạn kinh nguyệt
GĐXH - Đột quỵ là căn bệnh đáng sợ, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể chủ động ngăn ngừa đột quỵ bằng cách thay đổi thói quen sinh hoạt và thực đơn ăn uống hàng ngày.
GĐXH - Các bác sĩ đã tiếp nhận liên tiếp 3 trường hợp người bệnh bị uốn ván nặng do chủ quan với các vết thương hở ngoài da.
