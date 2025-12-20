Người có lá lách và dạ dày suy yếu thường lộ ngay ra trên mặt: Thay đổi 4 thói quen giúp phục hồi một nửa

Lá lách và dạ dày không chỉ ảnh hưởng đến sự thèm ăn, giấc ngủ và tâm trạng mà theo thời gian, nó cũng có thể gây ra các bệnh về nội tạng.

Ngược lại, một lá lách và dạ dày khỏe mạnh có thể đảm bảo đủ khí huyết trong cơ thể.

Trước hết, tiêu hóa kém và hấp thu dinh dưỡng giảm là biểu hiện rõ rệt nhất. Người bệnh thường ăn không ngon, nhanh no, đầy bụng, chướng hơi, buồn nôn hoặc rối loạn đại tiện (tiêu chảy, phân sống). Dù ăn uống đầy đủ nhưng cơ thể vẫn không hấp thu tốt.

Hệ quả tiếp theo là sụt cân, suy nhược và mệt mỏi kéo dài. Do thức ăn không được chuyển hóa hiệu quả thành năng lượng và khí huyết, người bệnh dễ gầy yếu, xanh xao, thiếu sức sống, làm việc nhanh mệt, khó tập trung.

Khi tình trạng kéo dài, khí huyết suy giảm sẽ ảnh hưởng đến toàn cơ thể. Người bệnh có thể bị hoa mắt, chóng mặt, da khô sạm, tóc dễ rụng, móng tay giòn, dễ bị lạnh tay chân. Phụ nữ có thể gặp rối loạn kinh nguyệt, người lớn tuổi dễ suy giảm sức đề kháng.

Ngoài ra, lá lách và dạ dày suy yếu còn làm sức đề kháng giảm, cơ thể dễ mắc các bệnh vặt như cảm cúm, viêm nhiễm, lâu khỏi bệnh. Trẻ em có thể chậm lớn, người trưởng thành dễ suy kiệt nếu không được cải thiện kịp thời.

Những người có lá lách và dạ dày yếu có thể biểu lộ qua nét mặt

Môi

Những người có chức năng lá lách và dạ dày kém thường có môi nhợt nhạt, dễ bị khô, bong tróc và nứt nẻ.

Ngoài ra, các triệu chứng như hôi miệng và sưng nướu răng chủ yếu liên quan đến chức năng tỳ vị không đầy đủ và tình trạng thấp nhiệt trong cơ thể. Chảy nước dãi khi ngủ cũng là một biểu hiện của chức năng tỳ vị không đầy đủ.

Mũi

Khô mũi, mất khứu giác và sổ mũi thường do tỳ vị yếu gây ra. Người có lỗ mũi đỏ thường bị nóng dạ dày, và mũi tím tái kèm theo đau bụng cũng là dấu hiệu của chức năng tỳ vị kém.

Mắt

Tỳ vị yếu dễ dẫn đến thiếu khí huyết, từ đó ảnh hưởng đến gan. Vì chức năng của gan thể hiện qua mắt, điều này có thể gây mỏi mắt và nhìn mờ. Ngoài ra, mắt đỏ, sưng tấy và mặt sưng phù thường xuyên cũng có thể là dấu hiệu của vấn đề về tỳ vị.

Ngoài ra, tỳ vị yếu có thể dẫn đến thận khí không đủ, thường biểu hiện bằng chứng ù tai hoặc thậm chí là điếc.

Thay đổi 4 thói quen: Lá lách và dạ dày đã hồi phục hơn một nửa

Ăn quá nhiều

Để duy trì sức khỏe lá lách và dạ dày, việc ăn uống đều đặn là rất cần thiết. Tránh ăn quá nhiều hoặc bỏ bữa, vì điều này có thể làm tăng gánh nặng cho lá lách và dạ dày.

Ăn quá muộn

Tốt nhất nên ăn tối trước 8 giờ tối để tránh làm rối loạn đồng hồ sinh học của hệ tiêu hóa và giảm gánh nặng cho lá lách và dạ dày.

Ăn quá cay

Nhiều người tin rằng ăn ớt có thể kích thích sự thèm ăn, nhưng ăn quá nhiều ớt có thể gây khó chịu như đầy hơi, đau bụng và đi ngoài ra máu. Vì vậy, nên ăn ớt một cách điều độ, đặc biệt là những người có hệ tiêu hóa kém, nên ăn ít đồ ăn cay như ớt và tiêu Tứ Xuyên.

Ăn quá lạnh

Việc tiêu thụ quá nhiều thức ăn lạnh có thể làm suy yếu dương khí của tỳ vị, dẫn đến thiếu dưỡng chất cho tứ chi và đầu, gây ra thiếu khí huyết, và các triệu chứng như chóng mặt và choáng váng.

Tỳ vị rất sợ đồ ăn lạnh. Ở đây, "lạnh" không chỉ đề cập đến đồ ăn có đá mà còn cả tính chất lạnh của đồ ăn.