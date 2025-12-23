Người phụ nữ phát hiện ung thư da từ nốt đen dưới mắt, tồn tại nhiều năm mà không biết
GĐXH - Ung thư da của người bệnh được phát hiện từ nốt đen nhỏ dưới mi, tồn tại suốt nhiều năm, không đau, không chảy máu, chỉ sậm màu hơn theo thời gian.
Phát hiện ung thư da từ vết loét nhỏ ở mắt, tồn tại nhiều năm
Bà Phụng - bệnh nhân ung thư da cho biết, một vết loét nhỏ dưới mi mắt phải của bà tồn tại âm thầm suốt nhiều năm, không đau, không chảy máu, tổn thương chỉ sậm màu hơn theo thời gian khiến bà chủ quan, nghĩ là viêm da nhẹ nên không đi khám.
Chỉ đến khi vết loét không lành suốt hai tuần, bà mới đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mình mắc ung thư da vùng mi mắt.
Tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhan bị tổn thương dạng sùi – loét, đường kính khoảng 1,5 cm, đã xâm lấn sụn mi dưới.
Kết quả giải phẫu bệnh xác định bà Phụng mắc ung thư biểu mô tế bào đáy (Basal Cell Carcinoma), loại ung thư da phổ biến, tiến triển chậm nhưng có thể gây biến dạng, xâm lấn mô quanh mắt nếu không điều trị kịp thời.
Theo ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú – Đầu Mặt Cổ, ung thư biểu mô tế bào đáy hiếm khi di căn xa nhưng có xu hướng xâm lấn tại chỗ, đặc biệt nguy hiểm khi xuất hiện ở vùng mi mắt.
“Nếu phát hiện muộn, khối u có thể lan vào sụn mi, nhãn cầu, gây hở mi, loét giác mạc, ảnh hưởng thị lực hoặc biến dạng gương mặt”, bác sĩ nói.
Ung thư da ở người bệnh tiểu đường nguy hiểm thế nào?
Bà Phụng có tiền sử đái tháo đường type 2, đang điều trị bằng thuốc. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và chậm lành vết mổ nếu đường huyết không được kiểm soát tốt. Ê-kíp đã theo dõi sát sao đường huyết, đồng thời điều chỉnh thuốc phù hợp, giúp ca mổ diễn ra an toàn và bệnh nhân hồi phục nhanh.
Sau hội chẩn, kíp bác sĩ gồm ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, ThS.BS Trần Nguyễn Nhật Khánh, phối hợp ê-kip bác sĩ Gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Phụng.
ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn trực tiếp cắt bỏ khối u, thận trọng loại bỏ hoàn toàn mô bệnh nhưng giữ lại tối đa phần sụn mi chưa bị xâm lấn. Thách thức lớn nhất của bệnh nhân ung thư vùng Đầu – Mặt – Cổ, không chỉ là loại bỏ ung thư mà còn tái tạo mi mắt dưới sao cho bệnh nhân vẫn nhắm – mở mắt bình thường, tránh hở mi (mắt nhắm không kín) sau mổ, ngăn ngừa loét giác mạc.
Theo bác sĩ Khánh, tạo hình mi mắt cần đảm bảo đủ ba lớp cấu trúc: lớp kết mạc lót bên trong được thay thế bằng niêm mạc môi dưới, phần sụn mi dưới bị ung thư ăn lan thay bằng sụn vành tai và trượt da từ vùng thái dương vào (vạt Mustarde) để thay thế phần da bên ngoài.
“Mục tiêu là giữ chức năng bảo vệ nhãn cầu, đồng thời đảm bảo đường nét tự nhiên của khuôn mặt”, bác sĩ phân tích.
Ca mổ kéo dài khoảng hai giờ, diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, vết mổ khô, không biến chứng. Bệnh nhân không đau nhiều, không bị hở mi, ăn uống và sinh hoạt bình thường.
Ung thư da: Làm gì để phòng ngừa tái phát?
Chia sẻ sau mổ, bệnh nhân cho biết từng rất lo lắng khi biết mình mắc ung thư da vùng mắt, sợ ảnh hưởng đến thị lực. “Nhờ bác sĩ giải thích rõ ràng và làm phẫu thuật cẩn thận, tôi đã yên tâm hơn rất nhiều”, bà nói.
Bác sĩ Tấn cho biết thêm, bà Phụng cần tái khám định kỳ để đảm bảo vết mổ lành tốt và phát hiện sớm nguy cơ tái phát. Lần đầu, bác sĩ kiểm tra vết mổ sau 1- 2 tuần, tiếp theo là sau 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng. Êkíp cũng theo dõi sát đường huyết do bà có tiền sử đái tháo đường type 2, đồng thời điều chỉnh thuốc hạ đường huyết để hỗ trợ quá trình hồi phục.
Bác sĩ khuyến cáo duy trì chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý và bảo vệ vùng mắt khỏi ánh nắng trực tiếp để vết mổ lành nhanh, hạn chế biến chứng. Bác sĩ Tấn nhấn mạnh, theo dõi lâu dài là cần thiết vì ung thư da vùng mí mắt có thể tái phát ngay cả khi vết mổ ban đầu đã ổn định.
Bác sĩ Tấn khuyến cáo người dân nên đi khám khi thấy vết loét lâu ngày không lành, hay có mảng da sùi hoặc nổi cục bất thường quanh mắt, giảm tiếp xúc ánh nắng, sử dụng kính râm chống UV và mũ rộng vành. Việc phát hiện và điều trị kịp thời giúp bảo tồn tối đa chức năng và thẩm mỹ vùng mắt.
