Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện đột quỵ từ dấu hiệu cảnh báo sớm nhiều người Việt thường bỏ qua

6 phút vào phòng can thiệp, người đàn ông bị đột quỵ hồi phục hoàn toàn Nam bệnh nhân bị đột quỵ, nguy cơ tử vong lên đến 90%. Ngay lập tức, ê-kíp gồm các bác sĩ nhiều chuyên khoa đã bỏ bữa trưa, nhanh chóng can thiệp gấp cứu người bệnh.

Đau đầu dữ dội – dấu hiệu đột quỵ dễ bị bỏ sót

Bệnh nhân N.T.H.H (nữ, 46 tuổi, Củ Chi) xuất hiện cơn đau đầu đột ngột dữ dội, toát mồ hôi, tay chân bủn rủn sau khi đi vệ sinh tại công ty. Các triệu chứng nhanh chóng tiến triển thành đau đầu "như búa bổ", cứng cổ và nôn ói nhiều lần.

Mặc dù được nghỉ ngơi và dùng thuốc giảm đau, tình trạng không cải thiện. Trên đường về nhà, bệnh nhân tiếp tục nôn ói và được đưa đến cấp cứu tại BVĐK Xuyên Á.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chụp CT và MRI khẩn để loại trừ đột quỵ. Tuy nhiên kết quả hình ảnh không ghi nhận xuất huyết não hay nhồi máu não.

Vị trí túi phình trên phim CTA. Ảnh: BVCC

Dù vậy, với châm ngôn "không bỏ sót bệnh", ê-kíp Đơn vị đột quỵ đã thăm khám kỹ lưỡng và nhận thấy triệu chứng lâm sàng phù hợp với xuất huyết dưới nhện – một dạng đột quỵ xuất huyết nguy hiểm, có thể dẫn đến hôn mê và tử vong chỉ trong thời gian ngắn.

Đứng trước mâu thuẫn giữa triệu chứng lâm sàng rõ rệt (đau đầu dữ dội, nôn ói, gượng cổ) và kết quả hình ảnh không rõ ràng, bằng kinh nghiệm dày dặn, cả ê-kíp đã thống nhất đưa ra một quyết định táo bạo và ít phổ biến trong chẩn đoán xuất huyết não là chọc dịch não tủy để xác định lượng máu trong não bệnh nhân.

Kết quả cho thấy dịch não tủy màu hồng đồng nhất, khẳng định bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện.

Can thiệp nhanh, cứu bệnh nhân đột quỵ xuất huyết dưới nhện

Với chẩn đoán trên, bệnh nhân được tiến hành chụp CT mạch máu não (CTA) và phát hiện một túi phình kích thước 7-8 mm ở động mạch cảnh trong đoạn thông sau, nằm tại một vị trí tương đối khó quan sát, gần sàn sọ và có dấu hiệu vỡ.

Ảnh minh họa.

Trước tình huống hết sức cấp bách, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa gồm: Nội thần kinh, ê-kíp phẫu thuật thần kinh và can thiệp nội mạch. Sau đánh giá thống nhất, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để xử lý túi phình cho bệnh nhân.

Dưới kính vi phẫu hiện đại, ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ – Phó Trưởng khoa Sọ não cột sống 2 –của bệnh viện thực hiện phẫu thuật mở sọ, tiếp cận túi phình và kẹp túi phình não, một kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao trong điều trị đột quỵ do vỡ túi phình.

Ca mổ thành công tốt đẹp, túi phình được kẹp triệt để, các cấu trúc thần kinh và mạch máu xung quanh được bảo tồn trọn vẹn. Bệnh nhân hồi phục tốt, không còn đau đầu và ổn định trở lại.

Đột quỵ xuất huyết dưới nhện nguy hiểm thế nào?

Trường hợp này cũng cho chúng ta thấy xuất huyết dưới nhện là tình trạng nguy hiểm, dễ bị bỏ sót nếu chỉ dựa trên kết quả chụp chiếu. Chẩn đoán đột quỵ không chỉ dựa vào hình ảnh học mà còn phụ thuộc rất lớn vào kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ.

Trong các trường hợp túi phình não vỡ cần được xử trí ngay bằng kỹ thuật chuyên sâu như kẹp vi phẫu hoặc can thiệp nội mạch.

ThS.BS.CKII. Huỳnh Văn Vũ chia sẻ: "Đây là trường hợp đột quỵ xuất huyết hiếm gặp, trong đó hình ảnh học giai đoạn sớm không thể hiện rõ. Việc giữ vững lập luận lâm sàng và không bỏ qua triệu chứng là yếu tố giúp chúng tôi đưa ra quyết định chính xác, kịp thời cứu sống bệnh nhân."

Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân "khi xuất hiện các cơn đau đầu đột ngột dữ dội, buồn nôn, cứng gáy… cần đến ngay các bệnh viện có chuyên khoa đột quỵ để được chẩn đoán và xử trí kịp thời."

